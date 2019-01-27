Пуленепробиваемое стекло: Шьямалан покорил США

Лидером американского бокс-офиса за 25-27 января стал новый триллер американо-индийского кинематографиста М. Найта Шьямалана «Стекло», неоднозначный кроссовер «Сплита» и «Неуязвимого», двух других (и, надо сказать, очень крутых) проектов режиссера. В ходе своего второго уикенда в США картина, главные роли в которой исполнили Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джеймс Макэвой и Сара Полсон, собрала $19 млн, удержавшись на вершине условного пьедестала. По прогнозам аналитиков, итоговая касса картины перевалит за $100 млн при очень скромном бюджете в размере $20 млн. На сегодняшний день домашние сборы «Стекла» уже составляют $73,5 млн.

«Серебро» рейтинга досталось комедийной драме «1+1: Голливудская история», американской адаптации французской ленты «1+1», вышедшей на экраны еще в 2011 году и претендовавшей на получение «Золотого глобуса». Западная версия проекта, продюсированием которой занималась компания печально известного Харви Вайнштейна, за третьи для себя выходные заработала на домашнем рынке $12,2 млн, доведя суммарную кассу до $63,1 млн.

Последним представителем топ-3 стал супергеройский боевик «Аквамен», дебютировавший в Штатах еще в декабре минувшего года. Блокбастер Джеймса Вана с ярким кастом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо) к настоящему моменту собрал в общей сложности почти $1,1 млрд, включая $7,3 млн за 25-25 января в Америке. Экранизация популярного комикса о повелителе глубин, кстати, уже с достаточно большим отрывом лидирует в списке самых прибыльных проектов DCEU-вселенной.

Премьеры недели выступили в этот раз в США очень скромно. Лучшей из них стала детская приключенческая сказка «Рожденный стать королем», занявшая скромное четвертое место и собравшая в американских кинотеатрах всего $7,3 млн. Несмотря на достаточно лестные отзывы критиков и семейный рейтинг, картина не смогла привлечь зрителя в кинотеатры и вряд ли сможет окупить 59-миллионные затраты на производство. Никак пока не помог фильму и международный прокат, который смог добавить к общей кассе ленты всего $3,2 млн. Правда, фильм пока прокатывается всего в 20 странах, и еще есть небольшая надежда, что на крупных международных рынках он отыграется.

Нисколько не изменилась, по сравнению с прошлой неделей, позиция блестящего мультфильма «Человека-паука: Через вселенные», который в свой уже седьмой уикенд сохранил за собой место в топ-5 американского бокс-офиса. Поражает то, что картина потеряла с предыдущих выходных лишь 18,8% и заработала за минувший уикенд внушительные $6,2 млн. Номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм» заработал совершенно одинаковые деньги в домашнем и международном прокате — по $169 млн. Несложно догадаться, что Sony крайне довольна кассой мультика с бюджетом в $90 млн.

Получив сразу пять номинаций на «Оскар» (в том числе и в категории «Лучший фильм»), прекрасная картина «Зеленая книга» в минувшие выходные увеличила количество копи на 1518. Это сразу позволило фильму в два с половиной раза увеличить сборы, по сравнению с прошлым уикендом, и подняться с 14-го на шестое место домашнего проката. За прошедшие выходные «Зеленая книга» заработала $5,4 млн — и это на 11-й неделе! Суммарные сборы ленты уже составили $49 млн при 23-миллионном бюджете.

Места с седьмого по десятое распределились следующим образом. В шаге о топ-6 остановилась семейная мелодрама «Путь домой»?

Лишь на восьмом месте стартовал триллер с Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй «Море соблазна»,

а хоррор «Клаустрофобы» и вовсе опустился до девятой позиции.

Очень серьезное падение испытала на себе сенсация прошлых выходных — аниме «Драконий жемчуг супер: Броли». В любом случае, для японской анимации это не бывалый случай — стартовать на четвертом месте в американском бокс-офисе. Однако ничего удивительного нет. Франшиза «Драконий жемчуг» за 30 лет своего существования стала культовой на территории США, и полнометражный фильм серии заработал в Америке уже $30 млн. Миядзаки обзавидуется.