«Ты же мужик?» Фадеев требует от Чубайса извинений

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем инстаграме видео, в котором он поделился своим мнением о конфликте председателя «Роснано» Анатолия Чубайса и официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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В своем обращении Фадеев назвал Захарову «подругой» и отметил, что даже не помнит как зовут Чубайса, который все время «рассказывает сказки», как кот-ученый.

«Так вот, он теперь оказывается еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?», — настоял музыкант.

Также в защиту дипломата выступил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. На предложение Чубайса отправить Марию Захарову на шоу «Дом-2», Лебедев заявил, что присоединиться к телезвезде Ольге Бузовой на реалити-шоу стоит самому Чубайсу.

«Чубайс, Бузова и вся эта компания — на канал ТНТ в программу «Дом-2». Вместе с Собчак и всеми остальными!» — сказал он в интервью НСН.

Ранее в поддержку представителя МИДа выступил телеведущий и журналист Владимир Соловьев. В своем твиттере он отметил, что у Чубайса есть время на рассуждения о замене Ольги Бузовой на Захарову, в то время как ответить на конкретные «вопросы о бедности россиян в богатой стране» он не торопится.

«Марии Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2», — заключил Соловьев, добавив, что эти подробности «многое поставили на свои места».

Сама Захарова на выступление Чубайса отреагировала короткой записью в фейсбуке: «Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит Дом-2». Отвечая на комментарий одного из подписчиков, она подчеркнула, что не следит за проектом и не в курсе, кто в настоящее время ведет шоу.

«Я думала, что он только с Собчак смотрел, а он, видите, до Бузовой дотянул. Мрак, конечно. Дожили. Глава госкорпорации», — иронизировала Мария.

Напомним, что конфликт между Захаровой и Чубайсом начался 16 января после того, как глава «Роснано» заявил на Гайдаровском форуме о низких ценах на электричество в России и возможности их повышения ради увеличения энергоэффективности. На следующий день на сайте радиостанции «Эхо Москвы» была опубликована статья политика «А теперь следите за руками», в которой он назвал Россию бедной и расточительной страной.

«Почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно», хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — заявила на это представитель МИДа.

В свою очередь, Чубайс отметил, что в начале карьеры Захаровой «инфляция была низкой, а экономика росла». На что Мария напомнила, что ее карьера началась в 1998 году во время одного из сложнейших экономических периодов в истории России.

Стоит отметить, что конец января стал для Анатолия Борисовича богатым на конфликты, так, на прошлой неделе глава «Роснано» повздорил с уже упомянутым Соловьевым, также раскритиковавшим его высказывания об энергоэффективности экономики. Журналист в ответ на заявление политика предъявил собственные статистические данные об энергопотреблении разных стран.

«Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс ни черта не понимает, но что ему даже лень посмотреть таблички...» — заявил Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM».

Позже Анатолий Чубайс опубликовал в своем фейсбуке видеозапись этого эфира, сопроводив публикацию язвительным комментарием, в котором он посоветовал журналисту «обтереться» и «подучить матчасть», так как, по мнению политика, тот перепутал понятия энерговооруженности и энергоемкости.

«Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт, — написал Чубайс. — И вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!»

Глава «Роснано» подчеркнул, что телеведущий приводил данные по энерговооруженности. Однако, по словам Анатолия Борисовича, он говорил о энергоэффективности экономики, которая «оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива».

Позже Соловьев в разговоре с корреспондентом ФАН, предположил, что политик услышал только часть эфира, в связи с чем, его выводы неуместны.