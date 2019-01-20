«Железная леди»: агент Скалли сыграет Тэтчер в «Короне»

Американская актриса Джиллиан Андерсон сыграет 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в сериале «Корона» (The Crown). Отмечается, что 50-летняя Андерсон исполнит роль «железной леди» в четвертом сезоне сериала, который придется ждать больше года. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

«Корона» — драматический сериал, созданный Питером Морганом для Netflix. В фильме рассказывается история британской королевской семьи в середине XX века. В январе 2017 года первый сезон «Короны» завоевал «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.

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В августе прошлого года исполнительница роли «железной леди» Джиллиан Андерсон, наиболее известная по сериалу «Секретные материалы», отметила полувековой юбилей. Обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» появилась на свет 9 августа 1968 года в Чикаго в семье владельца компании, занимавшейся постпродакшеном фильмов, и компьютерного аналитика. При этом детство будущей актрисы прошло вне США — уже вскоре после рождения девочки ее родители из-за работы отца перебрались сначала в Пуэрто-Рико, а затем в Лондон.

В Америку Джиллиан вернулась лишь в возрасте 11 лет и сразу же стала объектом для насмешек в школе — одноклассники издевались над ее ярко выраженным британским акцентом. В средних классах девочка всерьез увлекалась морской биологией и мечтала о карьере ученого, однако все изменил школьный театр: впервые оказавшись на сцене, Андерсон поняла, что это навсегда.

В какой-то момент любовь к актерской игре стала настолько сильной, что Джиллиан решилась на побег из дома: родители не верили, что дочь действительно может стать артисткой, и всячески препятствовали ее поступлению в театральное училище. Однако девушке было все равно — после окончания школы она поступила на актерский факультет Чикагского Де Поль университета, а уже впоследствии ради развития актерской карьеры переехала в Нью-Йорк.

Работая в «Большом яблоке» официанткой, Андерсон едва ли не ежедневно посещала всевозможные пробы, но особого результата это не давало. Получив какую-никакую практику в местном театре, Джиллиан все никак не могла попасть в хоть сколько-нибудь адекватный телепроект и в итоге, плюнув на все, переехала в Лос-Анджелес, где желанной работы, по ее мнению, было хоть отбавляй. Несколько небольших ролей в низкобюджетных лентах, доставшихся артистке почти сразу после переезда, немного улучшили ее портфолио.

Ключевым для карьеры Андерсон стало ее попадание в молодежный сериал «Класс '96» от компании Fox Network: именно благодаря этому проекту девушку заметили создатели «Секретных материалов», культовой саги конца XX века, превратившей Джиллиан из малоизвестной актрисы в настоящую звезду и признанного секс-символа эпохи.

Сериал, в котором бессменным партнером Андерсон стал Дэвид Духовны, стартовал на телеэкранах еще в 1993 году и выходил вплоть до 2002-го, когда его было решено закрыть из-за сильного падения рейтингов.

При этом спустя аж 13 лет Fox, наконец-то услышав мольбы фанатов истории, решил возродить проект, выпустив еще два сезона — 10-й и 11-й соответственно.

Планировалась к выходу и 12-я часть эпопеи, однако пару месяцев назад создатели официально заявили: ее точно не будет. Причем одной из причин стал отказ от проекта со стороны Андерсон, подчеркнувшей, что «не хочет быть месяцами привязанной к чему-то одному».

Вероятно, повлияло на решение артистки и ее недовольство гонораром: еще по ходу съемок Джиллиан неоднократно критиковала менеджмент «Секретных материалов» за излишнюю «предрасположенность» к актерам-мужчинам, которым якобы платили значительно больше.

Помимо прочего она сыграла в таких больших фильмах, как «Последний король Шотландии», «Тайный игрок» и «Желание мести».