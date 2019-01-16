«Стекло» против «Аквамена»: кто победит в США

Лидером американского бокс-офиса по итогам предстоящего уикенда, по мнению экспертов, должен стать мистический триллер «Стекло» режиссера М. Найта Шьямалана. Хотя сиквел вряд ли сумеет повторить успех своих предшественников — фильмов «Неуязвимый» и «Сплит», у него есть все шансы продемонстрировать весьма впечатляющий результат. По предварительным данным, в свой первый уикенд картина заработает от $60 до $75 млн, при бюджете $20 млн (!). На данный момент рекорд по запуску в январе принадлежит ленте «Снайпер» Клинта Иствуда, которая в 2014 году дебютировала в США со $107 млн.

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Согласно синопсису в одной психиатрической лечебнице встречаются маньяк Орда (он же Кевин) с множественным расстройством личности (Джеймс Макэвой), телепат Дэвид Данн (Брюс Уиллис) и убийца-коллекционер, который верит в пришествие супергероев (Сэмюэл Л. Джексон). В ходе развития сюжета персонажи совершают побег из лечебницы, чтобы сразиться со своими врагами.

Конкуренцию «Стеклу» составит ремейк французской комедии «1+1: Голливудская история». На прошлой недели в свой премьерный уикенд лента Нила Бергера собрала $19,6 млн. Согласно предварительным данным, в ближайшие выходные картина заработает от $6 до $10 млн. В главных ролях американской версии «1+1» о взаимоотношениях олигарха в инвалидной коляске и безработного темнокожего парня снялись Кевин Харт, Брайан Крэнстон и Николь Кидман.

Лента Нила Бергера была представлена еще на фестивале в Торонто в 2017 году, однако вынужденно легла на полку из-за скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, чья компания занималась съемками фильма. Известно, что изначально ремейк должен был выйти с возрастным рейтингом R, но после банкротства Weinstein Co. рейтинг был пересмотрен в пользу PG-13.

Главным конкурентом «1+1» в ожесточенной борьбе за второе место в американском бокс-офисе станет небезызвестный «Аквамен», на протяжении трех недель проведший на вершине американского проката. На этот раз картина о приключениях супергероя DC с Джейсоном Момоа в главной роли уступит место новому творению Шьямалана. На сколько пополнится выручка фильма в грядущие выходные неизвестно, однако у экспертов есть все основания полагать, что его касса вырастит до $300 млн.

Известно, что лента Джеймса Вана, запомнившаяся зрителям яркими спецэффектами и суперзвездным актерским составом (Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо), уже успела войти в топ-50 самых кассовых фильмов в истории кинематографа и обогнать в плане выручки своих собратьев по расширенной вселенной DC. На данный момент «Аквамен» собрал в глобальном прокате грандиозные $1 млрд. Среди всех экранизаций комиксов данного издательства он пока занимает второе место после картины «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана (1,1 млрд долларов).