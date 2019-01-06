Просто добавил воды: как Аквамен зарабатывает в США

В новый год, согласно хорошо всем известной традиции, принято входить со всем новым, однако следовать данной неписанной директиве, как показывает практика, далеко не всегда получается. Вот и американский бокс-офис (то ли по незнанию, то ли — и это более вероятный вариант — из-за почти полного затишья на горизонте ярких новинок) дебютировал в 2019-м с тем же лидером (и почти теми же участниками топ-10), что был у него еще в прошлом году. Для «Аквамена», к слову, эти выходные стали уже третьими кряду на вершине проката США и принесли супергеройскому блокбастеру с ярким кастом (Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрен и Уиллем Дефо) $30,7 млн. В общей сложности лента Джеймса Вана к настоящему моменту собрала по миру более $940 млн — а это, на секундочку, 53-й результат в истории в целом, а также лучший показать для DCEU-вселенной в частности — и останавливаться на достигнутом явно не планирует.

«Серебро» списка во многом сенсационно досталось дебютанту недели — триллеру «Клаустрофобы», созданному автором четвертого «Астрала» Адамом Робителем. Картина, которая появится в российских кинотеатрах только в феврале, стартовала в Америке с $18 млн (при значительно меньшем относительно других лидеров количестве копий). Интересно, что эксперты в преддверии старта уикенда были уверены, что фильм Робитела соберет максимум $12 млн и не поднимется выше пятой позиции рейтинга.

Третью строчку по итогам 4-6 января занял мюзикл «Мэри Поппинс возвращается», стартовавший в Штатах всего на два дня раньше «Аквамена», — $15,8 млн. Красочное продолжение (и отчасти ремейк) культовой диснеевской картины 60-х годов, способное похвастаться не менее мощным актерским составом (Эмили Блант, Бен Уишоу, Мэрил Стрип и Колин Ферт) в сравнении с лидером, на данный момент заработала суммарно $258 млн, почти вдвое перекрыв производственный бюджет.

На уже привычном для себя четвертом месте финишировал чудесный мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», который в ночь на 7 января по московскому времени, вероятно (и очень хочется надеяться), будет премирован «Золотым глобусом» (подробнее о церемонии, к слову, можно узнать здесь). Для, пожалуй, лучшей супергеройской экранизации минувшего года прошедший уикенд был уже четвертым в американском прокате — и принес он анимационной ленте чуть более $13 млн.

Замкнул первую пятерку на сей раз «Бамблби» — на своей третьей неделе спин-офф «Трансформеров» пополнил личную кассу еще на $12,8 млн. Говоря про боевик о самом милом автоботе вселенной, нельзя не отметить, что фильм, производственный бюджет которого составил $135 млн, заработал в сумме уже почти 290 млн, — что вкупе с не самыми плохими отзывами наталкивает на мысль о полноценном возрождении некогда великой франшизы, в последнее время пребывавшей в состоянии спада.

Шестой результат в свою очередь показал криминальный триллер Клинта Иствуда «Наркокурьер», в ходе четвертого уикенда в США заработавший $9 млн.

Строчкой ниже расположилась политическая драма «Власть», повествующая о жизни Дика Чейни, одного из наиболее влиятельных политиков США, — почти $6 млн на вторых выходных. Ранее лента, роли в которой исполнили Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл и Сэм Рокуэлл, уверенно возглавила список самых прибыльных проектов студии Annapurna Pictures: без малого $30 млн на момент публикации статьи.

Наконец, последние три позиции топ-10 американского бокс-офиса по итогам 4-6 января достались комедии «Начни сначала» с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс,

сиквелу мультика «Ральф» (для которого эти выходные были уже седьмыми!) и...

провалившемуся в прокате юмористическому прочтению знаменитого творения Артура Конана Дойля «Холмс & Ватсон». Эти картины заработали за отчетный период соответственно $4,9 млн, 4,7 млн и 3,4 млн.