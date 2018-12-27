«Где наши деньги?» Самые неприбыльные актеры Голливуда

Журнал Forbes назвал самых неприбыльных актеров Голливуда. При составлении списка издание учитывало три последних голливудских фильма, в которых артисты сыграли главную роль, при этом рассматривались картины, получившие более 2 тыс. экранов в период до 1 июня 2018 года. Главным критерием при оценивании актеров стал уровень отдачи с каждого доллара из гонорара.

Первое место в представленном списке занял Мэттью Макконахи. Он принес создателям фильмов лишь $1,1 с каждого заплаченного актеру доллара в рамках своих контрактов. В частности, одна из последних вышедших в свет картин с Макконахи — фантастический боевик «Темная башня», снятый по мотивам одноименного цикла романов Стивена Кинга — провалилась в мировом прокате.

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На втором месте расположился Кристиан Бэйл, который недавно сыграл политика Дика Чейни в фильме «Власть». Его рентабельность составила $1,5 с каждого заплаченного доллара. Закрывает же тройку худших снявшийся в сиквеле «Дэдпула» Мэтт Деймон. Его результат — $3,7 с каждого полученного доллара.

В список также попали Мелисса Маккарти ($4,9), Риз Уизерспун ($5,2), Дженнифер Лоуренс ($6), Шарлиз Терон ($7,9), Том Круз ($10,4), Том Хэнкс ($12,1) и Бен Аффлек ($12,2).

Опубликовал Forbes и рейтинг из десяти самых прибыльных артистов Голливуда. Наиболее эффективными оказались актеры, которые снимались в больших комиксных франшизах. Возглавил рейтинг Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в «Мстителях».

За каждый полученный им доллар продюсеры выручили $82,7. Чуть менее выгодным для создателей фильмов оказался коллега Джереми по кинофраншизе Марк Руффало ($80,2), исполнитель роли Халка. На третьем месте в списке финишировала Эми Адамс, сыгравшая Лоис Лейн в экранизации комиксов DC о Супермене, — $69,9.

За ними идут Галь Гадот ($60), титульная звезда «Чудо Женщины», и Крис Эванс ($56,1), он же Капитан Америка из «Мстителей». Замкнули десятку Крис Хэмсворт, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший (все — «Мстители»), Джулия Робертс и Райан Рейнольдс.

Ранее журнал Forbes назвал богатейших знаменитостей 2018 года. В рейтинг попали сценаристы, режиссеры, предприниматели, главы благотворительных организаций и профессиональные спортсмены.

Топ возглавил режиссер и отец вселенной «Звездных войн» Джордж Лукас — его состояние оценивается в $5,4 млрд. Основная часть этой суммы, однако, появилась у Лукаса не благодаря сборам последних фильмов франшизы, а из-за накоплений со сделки по продаже компании Lucasfilm корпорации Disney в 2012 году за $4,1 млрд в деньгах и ценных бумагах.

Второе место принадлежит Стивену Спилбергу с состоянием в $3,7 млрд. В этом году основным источником дохода режиссера стал продукт его деятельности — фантастический боевик «Первому игроку приготовиться», который вышел в мировой прокат в марте 2018 года и с тех пор собрал более $580 млн.

На третьей строчке расположилась телеведущая Опра Уинфри. На данный момент ее состояние оценивается в $2,8 млрд: в основном за счет весьма удачных инвестиций в проекты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Легендарный спортсмен и звезда баскетбола Майкл Джордан в свою очередь занял четвертое место с состоянием в $1,7 млрд — все это благодаря продажам его одноименных авторских кроссовок и 90% акций баскетбольной команды «Хорнетс».

Кайли Дженнер удостоилась пятого места — $900 млн. Девушка, что примечательно, впервые попала в этот список. 21-летняя светская львица стала самой молодой миллиардершей, которая не унаследовала свое состояние, а заработала его самостоятельно.