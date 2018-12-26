Петросян, Бузова и Задорнов: новогодний телегид

«Голубое братство» в гостях у Урганта

В канун Нового года программа «Вечерний Ургант» приготовила своим зрителям настоящий сюрприз — специальный выпуск «Голубой Ургант», который покажут на Первом канале в ночь с 30 на 31 декабря.

«Первый канал»

По словам телеведущего Ивана Урганта, долгое время телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался «клубом для избранных».

«И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов», — поделился он, пообещав во время праздника вспомнить 90-е.

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Поднимать настроение перед главным календарным праздником будут как популярные поп-исполнители, рэперы, так и блогеры, и актеры. Так, среди приглашенных гостей числятся Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, «Хлеб», Big Baby Tape, Boulevard Depo, а также Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева и эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера.

Советская классика

Несмотря на то, что исполнитель главной роли в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», актер Андрей Мягков уже который год выступает против трансляции культовой картины, Первый канал решил не нарушать многим полюбившуюся традицию.

«Ирония судьбы, или С легким паром», «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Любовь и голуби» и другие советские шедевры киноиндустрии, без которых невозможно представить праздник, покажут 31 декабря.

Перезагрузка «Голоса»

Впервые в истории вокального шоу «Голос» зрители узнают имя победителя в первый день нового года, а не в последний — уходящего. Кроме того, по итогам долгожданного финала 7-го сезона станет известно имя не только лучшего вокалиста страны, но и лучшего наставника. По предварительным данным, опубликованным 21 декабря, лидирует скандальный Сергей Шнуров, на счету которого 46%. Вторую строчку рейтинга занимает Константин Меладзе с 25%, следом идут Баста с 17% и Ани Лорак с 12%.

«Первый канал»

«Новогодняя ночь» на Первом

В новогоднюю ночь отечественные звезды не только порадуют зрителей популярными композициями, но и проведут настоящую экскурсию по Москве: Баста и Полина Гагарина исполнят совместную песню на фоне небоскребов «Москва-Сити», а певица Монеточка прокатится на рождественской карусели на Манежной площади под хит «Каждый раз».

«Первый канал»

«Новогодняя ночь на Первом» начнется 31 декабря в 23:00 и прервется лишь на традиционное поздравление президента Владимира Путина и бой кремлевских курантов.

Старый добрый «Голубой огонек»

В этом году создатели новогоднего шоу «Голубой огонек» на «России 1» подготовили для зрителей множество сюрпризов. Так, звезды отечественной эстрады предстанут в необычных образах и дуэтах: Лев Лещенко и Алсу, Андрей Малахов и Ани Лорак, Александр Панайотов и Григорий Лепс, Евгений Петросян и Ольга Бузова, а Филипп Киркоров и Егор Крид исполнят хит сезона «Цвет настроения черный».

Однако главная интрига вечера до сих пор остается за Аллой Борисовной Пугачевой: порадует ли поклонников Примадонна своим появлением в новогоднюю ночь или нет?

Ответственные за смех

По традиции телеканал ТНТ будет развлекать зрителей в программе «Comedy Караоке Star». Главные претенденты на победу в этом году – сборная музыкантов в лице Полины Гагариной, Пелагеи, Анны Седоковой, ST, Гоши Куценко, комиков из Stand Up под предводительством Руслана Белого, участницы Comedy Woman и многие другие.

Главный приз в этом году — поездка в Милан на концерт Эда Ширана. Победителей новогоднего караоке-баттла определят члены жюри – Семен Слепаков и Михаил Галустян.

«Квартирник» у Маргулиса

31 декабря телеканал НТВ приглашает зрителей на новогодний рок-квартирник у музыканта и участника группы «Машина времени» Евгения Маргулиса. На нем выступят Гарик Сукачев, Юрий Шевчук, Сергей Галанин, Сергей Чиграков, а также группы «Чайф», «Крематорий», «Мельница». Согласно пресс-релизу в этом году «квартирник» распахнет двери и для новых артистов — свои песни исполнят Женя Любич, Jukebox Trio, Louna, The Hatters, Animal ДжаZ и другие исполнители.

НТВ Кадр из новогоднего выпуска «Квартирник у Маргулиса»

Последний фильм Задорнова

1 января на телеканале НТВ состоится премьера последнего фильма сатирика Михаила Задорнова «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».

Известно, что юморист выступил в качестве продюсера, художественного руководителя и автора сценария картины. Съемки начались еще в 2016-м, однако в связи со смертью Задорнова производство ленты было приостановлено.

Согласно сюжету ленты, на престол маленькой страны Аннунакии восходит молодой король Макбук 102-й. В то же время президент государства Самая Шибкодемократическая Автономия намеревается устроить в Аннунакии государственный переворот.