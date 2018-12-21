Плейлист недели: Сэм Смит, 21 Savage и Little Big

Сэм Смит — «Fire On Fire»

Британский певец и четырехкратный лауреат премии «Грэмми» Сэм Смит под конец года решил порадовать поклонников новым релизом под названием «Fire On Fire». Песня стала саундтреком к анимационному мини-сериалу «Обитатели холмов», снятому по одноименной книге Ричарда Адамса. Вышло, как всегда, трогательно и эмоционально.

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21 Savage — «Monster»

Один из самых ярких представителей «новой волны» 26-летний рэпер 21 Savage выпустил второй по счету студийный альбом «I am > I was». Казалось, что уходящий год не был столь плодотворным для артиста: с момента выхода в 2017 году дебютного «Issa» и «Without Warning», записанного совместно с Offset и Metro Boomin, исполнитель отделывался лишь гостевыми куплетами (например, засветился в «Bartier Cardi» Cardi B).

Новая пластинка получилась более лиричной, хип-хоп исполнитель виртуозно владеет голосом (кое-где есть даже вокал), сочетая биты с ар-н-би- и соул-сэмплами. Гостевой список также пестрит знаковыми именами: в записи приняли участие Childish Gambino, Post Malone, Offset, J. Cole, ScHoolboy Q, Lil Baby и Gunna, а также City Girls, выпустившие в этом году бэнгер под названием «Twerk». Кстати, трек «Monster» — первая совместная работа для Childish Gambino в 2018-м (!).

Little Big и «Руки вверх!» — «Слэмятся пацаны»

Петербуржцы Little Big продолжают выпускать один взрывной хит за другим: на этот раз ребята совместно с солистом «Руки вверх!» Сергеем Жуковым записали песню «Слэмятся пацаны» и выпустили на нее сумасшедший клип. Автором идеи и продюсером ролика выступил комик Александр Гудков (Fastfoxes), ранее успевший поработать с Филиппом Киркоровым («Цвет настроения синий»), Николаем Басковым (скандально известная «IBIZA») и другими артистами.

По сюжету Илья Прусикин (вокалист Little Big) и Александр Гудков становятся членами тайной секты «Свидетели слэма», где роль главного проповедника играет Сергей Жуков. И если с ребятами из Little Big все и так понятно, то каким образом Гудкову удается уговорить звезд сниматься в подобных клипах — до сих пор остается большой загадкой.

Cigarettes After Sex — «Neon Moon»

Американские романтики Cigarettes After Sex выпустили новую (нетрудно догадаться какую) композицию с таинственным названием «Neon Moon». Вот уже который трек музыканты остаются верны звуковой эстетике дрим-попа и не стремятся выходить за рамки жанра: трек получился в меру меланхоличным и интимным. Тут уж точно не придерешься.

6LACK — «Been a while»

26-летний номинант «Грэмми» рэпер 6LACK, выпустивший в сентябре этого года пластинку «East Atlanta Love Letter» (лучший альбом года, по мнению Billboard), решил не останавливаться на достигнутом. В новом треке «Been a While», который можно охарактеризовать как балладу о романтических отношениях, исполнитель изящно сочетает атмосферный инструментал с непринужденным вокалом.

Constantine — «Волшебство»

Подопечный Ивана Дорна украинский певец Константин Дмитриев, выступающий под псевдонимом Constantine, решил не терять времени зря и поздравить поклонников с наступающим праздником, выпустив песню «Волшебство». И если «Jingle Bells» уже порядком надоела, то композиция артиста точно прибавит новогоднего настроения.

Новый проект американского мультиинструменталиста Тая Сигалла The C.I.A., созданный совместно с его женой Дэнни, наконец-то обзавелся одноименной дебютной пластинкой.

Альбом вышел в меру изобретательным и самобытным: сборник из десяти разрозненных и где-то даже сыроватых композиций в сочетании с надрывным голосом Дэнни погружает в настоящий творческий беспорядок. Сами музыканты дали своему детищу весьма лаконичное описание, охарактеризовав звучание как «вездесущий страх и гнев».