А как же санкции? Почему ФРГ требует вернуть трофеи СССР

Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, которые были вывезены из страны после Второй мировой войны. Эту информацию подтвердили в немецком посольстве, передают «Известия», ссылаясь на бюро уполномоченного по вопросам культуры в ФРГ.

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Немецкие дипломаты утверждают при этом, что действуют согласно Гаагским правилам ведения войны, принятым в 1907 году, которые гласят, что культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за потери в военное время.

«Мы убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери», — заявили в бюро.

Спецпредставитель президента России по по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал информацию, отметив, что в данный период времени между странами существует дипломатическая напряженность, мешающая ведению конструктивного диалога.

«Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет, — подчеркнул Швыдкой. — Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны. В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами, вести такой разговор бессмысленно».

За время после окончания Великой Отечественной войны СССР, а впоследствии Россия, вернули Германии более 1,6 млн единиц хранения художественных произведений, включая знаменитые экспонаты Дрезденской картинной галереи. К слову, в Германии также находятся произведения искусства, вывезенные из СССР нацистами во время войны.

«В ту пору, когда я был министром культуры (Михаил Швыдкой был министром культуры России с 2000 по 2004 год. — прим. «Газеты.Ru»), шел живой диалог на эту тему, — напомнил Швыдкой. — Мы обсуждали все, что можно было вернуть в рамках действующего законодательства, и какие-то вещи на обменной основе возвращались, например витражи Мариенкирхе из Франкфурта-на-Одер».

Обоюдный возврат культурных ценностей продолжается до сих пор. Так, в Германии подтвердили, что в прошлом году была четыре случая возврата российских объектов на родину.

Напомним, что в 2013 году президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель открывали в Санкт-Петербургском Эрмитаже выставку «Эпоха бронзы. Европа без границ». Существенную часть экспонатов составили предметы искусства вывезенные СССР из Германии после войны. Меркель во время открытия выставки поблагодарила российскую сторону за то, что эти ценные предметы в принципе выставляются. Однако канцлер ФРГ дала понять, что планирует вернуть на родину произведения искусства.

Наибольший интерес для ФРГ представляет Троянская коллекция находок археолога Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад.

Находки Шлимана до 1993 года хранились в Особом фонде, и об их местонахождении не сообщалось. С тех пор доступ к сокровищам мировой культуры открыт, и с ними могут ознакомиться посетители Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

«Экспонаты из раскопок Генриха Шлимана выставлены в зале № 3 главного здания музея. Эберсвальдский клад также хранится в запаснике нашего музея и был представлен на выставке «Эпоха Бронзы. Европа без границ», — сообщил «Известиям» заведующий отделом искусства и археологии античного мира музея Владимир Толстиков.

Любопытно, что относительно коллекции Шлимана претензии высказывала и Турция, так как древняя Троя находится на территории именно этого современного государства, а во время проведения своих раскопок Шлиман трудился на территории Османской империи. Более, того археологу пришлось платить штраф за нелегальный вывоз части Троянской коллекции из страны. Шлиман тогда полностью выкупил ее, и она стала числиться у него в собственности.

Первая выставка троянских коллекций в России была открыта в апреле 1996 года в Музее имени Пушкина и называлась «Золото Шлимана».