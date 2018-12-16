Камбербэтч и «Брексит»: режиссер «Шерлока» ушел в политику

Компания HBO выпустила трейлер фильма «Брексит», который будет выпущен в 2019 году. В основе сюжета картины — подготовка референдума в Великобритании к выходу из Еврособза, который был проведен 23 июня 2016 года. В итоге победили сторонники выхода из ЕС, а сам процесс был назван «Брекситом».

Звездный британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет Доминика Каммингса — активиста, который стал одним из главных лидеров политической кампании «Vote Leave» («Голос за выход»).

Эта кампания была официальным межпартийным проектом, выступающим за выход Великобритании из Европейского союза. В октября 2015 года это движение зарегистрировала группа политтехнологов в Избирательной комиссии Великобритании. Доминик Каммингс был одним из идеологов «Vote Leave».

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Фильм расскажет зрителям о «кухне» «Брексита» — как Великобритания пришла к выходу из Европейского союза и какой ценой далась победа основателям движения «Vote Leave». Тем не менее, сложно сказать, насколько фильм будет близок к реально происходившим процессам в британском обществе. Частично сценарий фильма основан на книгах редактора Sunday Times Тима Шипмена и экс-директора по связям с общественностью правительства Британии Крейга Оливера.

Фильм был анонсирован в мае 2018 года, картина будет выпущена компаниями Channel 4 и HBO Films в январе 201-го. Сам «Брексит» должен быть выполнен согласно договоренностям не позднее 29 марта 2019 года. Результат референдума был неожиданным для многих — 51,9% проголосовали за выход из ЕС. Многие пользователи иронично отметили, что «Брексит» еще не состоялся, но о нем уже готовится фильм.

Режиссер фильма Тоби Хейнс уже выпускал телевизионные проекты, связанные с современными социальными и политическими кризисами. Он выпустил одну из лучших серий в истории сериала «Черное зеркало» — о злоупотреблении властью на космическом корабле. Первую серию четвертого сезона многие поклонники сериала «Черное зеркало» считают лучшей в последнем сезоне телевизионного проекта о современных социальных проблемах.

Тоби Хейнс также подарил поклонникам творчества Артура Конан Дойля один из важнейших эпизодов сериала «Шерлок». Он снял серию «Рейхенбахский водопад» — это первая совместная работа Камбербэтча с Хейнсом.

Серию посмотрели почти 10 млн зрителей на телеканале BBC One, поклонники сериала считают эту ее одной из лучших в телеадаптации произведений о Шерлоке Холмсе.

Новая совместная работа Хейнса и Камбербэтча вызывает большой ажиотаж. Поклонники творчества британского актера готовы смотреть все фильмы с его участием, а актуальность темы гарантирует картине горячие споры об объективности нового художественного взгляда на выход Великобритании из ЕС.

Главный герой фильма до сих пор осуждается многими гражданами страны, его обвиняют в финансовых махинациях и превышении лимита затрат на политическую кампанию «Vote Leave». В частности, споры разгораются о затратах на услуги IT-фирмы цифрового маркетинга и передачи данных от Aggregate IQ. Также сам Доминик Каммингс отказался предстать перед расследовательским комитетом Палаты общин.

В условиях отсутствия полноценного расследования о деятельности «Vote Leave» и проведении референдума, а также на фоне множества споров о целесообразности выхода Британии из ЕС, за дело взялись кинематографисты.

Фильм «Брексит» едва ли претендует на документальность и не подарит миру объективные факты о самом историческом событии. Однако будет интересна реакция общественности, самого Доминика Каммингса, и политической элиты Великобритании на художественное восприятие этого большого и неоднозначного политического процесса.