«Год театра распространяется не только на столицы, но и на всю страну»

В четверг по всей стране прошли мероприятия, приуроченные к Году театра. С такой инициативой выступил еще в прошлом году руководитель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Президент Владимир Путин ее поддержал.

Целью проведения Года театра было объявлено развитие театрального искусства и его дальнейшая популяризация.

Одним из главных событий станет проведение Московской театральной Олимпиады, в рамках которой Россию посетят ведущие театральные коллективы мира. Заметным событием станет и Всероссийский театральный марафон «Новый театр – XXI век», мероприятия которого пройдут во всех федеральных округах: признанные мастера театрального искусства выступят с лекциями и дадут мастер-классы.

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В рамках Года также состоится фестиваль «Театр будущего», где будут представлены последние инновационные решения, которые используются режиссерами в современном театральном деле. В свою очередь, любительские театры смогут принять участие в шоу «Главная роль». Итоги же тематического Года подведет Всероссийский театральный форум, намеченный на конец 2019 года.

В четверг в Ярославле в старейшем профессиональном театре России имени Федора Волкова состоялось торжественное открытие Года театра в стране.

Перед началом мероприятия состоялась продолжительная беседа президента России Владимира Путина с ведущими театральными деятелями страны, включая Александра Калягина, Юрия Соломина, Александра Ширвиндта, Владимира Машкова, Олега Меньшикова и многих других. На встрече также присутствовал министр культуры Владимир Мединский.

«Всем должно быть особенно приятно встретиться именно в Ярославле — в колыбели театрального дела. Хотелось бы поздравить всех с Годом театра в России, — отметил глава государства. — Театр у нас любят и ценят, гордятся отечественными актерами, драматургами и режиссерами, которые внесли большой вклад в его развитие.

И даже в век интернета театр не утратил своей актуальности, потому что он всегда откликается на злобу дня.

В завершение хотел бы отметить, что влияние театра на общество колоссально. Давайте подумаем, как он должен быть организован, чтобы не стал пустым звуком и послужил бы на пользу обществу и стране».

«Искусство все-таки должно объединять, а не разъединять. То, что искусство нам удалось сохранить вне политики, — это очень хорошо, это радует», — констатировал президент.

Затем Путин предложил завершить формальную часть и поинтересовался у деятелей искусства, какие проблемы и заботы их волнуют в настоящее время больше всего.

Первым слово Александр Калягин, который назвал Год театра эпохальным событием, после чего предложил высказаться другим участникам беседы.

Фоторепортаж: Путин открыл Год театра в России __is_photorep_included12094483: 1

Во время разговора поднялась тема сотрудничества с иностранными коллегами. Путин подчеркнул, что, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, в Россию всегда будут приезжать театральные деятели из-за границы, потому что «наша страна является признанным лидером в области театра во всем мире».

Кстати, на Международную театральную олимпиаду в Россию приедут театры из Японии, Китая, Вьетнама, Индии, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии, Польши, Румынии и Венгрии.

Само собой, разговор зашел и о теме финансирования театра в стране. Глава государства высказал предположение, что на сегодняшний день в стране, возможно, несколько «архаичная система финансирования».

Президент заявил, что рассмотрит возможность реформы распределения бюджетных средств.

Он отметил, что в стране функционирует почти 650 бюджетных театров, чего нет нигде в мире — там они, как правило, частные. Путин также напомнил о необходимости «аккуратно» создавать новые театры, дабы не было такого, что «расплодим новые, забросив старые».

В то же время президент поддержал создание театральных центров на Дальнем Востоке: «Оптимальность этой сети должна быть продумана, лишнего не нужно», — отметил Путин.

Гости также затронули тему прямых трансляций театральных постановок в кинотеатрах. На сегодняшний день уже в 107 городах кинотеатры ведут трансляции спектаклей на больших экранах, и такие трансляции пользуются хорошим спросом.

Кроме того, было выдвинуто предложение создать в Ярославле дом актера, ведь Театр Федора Волкова официально признан первым профессиональным в стране. Путин выразил согласие с этой точкой зрения и поручил губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову подобрать соответствующее помещение.

Зашла речь и про закон о меценатстве, однако глава государства поспешил развеять уверенность многих в том, что это будет панацеей от всех проблем. «Это хорошая добавка к обеду, — сказал президент. — Но нам нужно выработать оптимальные варианты финансирования учреждений подобного рода».

Взял слово художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, чья речь получилась очень эмоциональной. Он посетовал, что серьезные и успешные театры есть только в крупных городах России, а в малых — нет. Путин поддержал народного артиста, отметив, что «Год Театра распространяется не только на Москву и Петербург, но на всю страну».

Этот тезис подтверждает тот факт, что в рамках Всероссийского театрального марафона «Новый театр – XXI век. Новый взгляд» зрители в регионах РФ смогут увидеть лучшие спектакли-лауреаты премии «Золотая маска», а в Грозном состоится Всероссийский театральный фестиваль «Федерация» с участием театров, работающих на языках народов России.

Важной темой беседы стало образование — в частности, актерское.

Президент согласился с присутствующими в том, что наличие актерских курсов при непрофильных вузах отрицательно сказывается на репутации самой профессии. Некоторые из деятелей отметили также факт наличия коммерческих курсов в актерских училищах, выразившись об этом крайне отрицательно.

Последним выступил художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас, который от имени всех присутствующих внес предложение установить памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову, скончавшемуся в 2007 году. Путин принял заявку на рассмотрение.

Уже после диалога с представителями театрального искусства Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Года театра.

«Я очень рассчитываю на то, что Год театра в России даст не только толчок в развитии театрального дела, но и поможет деятелям театра укрепить свои позиции в нашей стране, заявить их еще раз во всем мире и, конечно, даст возможность любителям театрального искусства в России насладиться тем творчеством, которое готовы презентовать нашему народу деятели театрального искусства», — отметил президент.

Всего под эгидой Года театра в России состоятся 32 регулярных театральных мероприятия, которые проходят ежегодно, в их числе Ночь музеев 18-19 мая, Ночь кино — последние выходные августа, Ночь искусств — 2-3 ноября. Общий бюджет Года театра составит порядка 1,5 млрд рублей.