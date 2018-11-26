«Очень сильная слабость»: что случилось с Этушем

Спектакль «Бенефис», в котором задействован народный артист СССР Владимир Этуш, в воскресенье, 25 ноября, был заменен творческим вечером Евгения Князева и Ольги Тумайкиной. Это произошло после того, как 96-летний актер театра и кино пожаловался на недомогание.

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Пришедшие на постановку зрители увидели на входной двери учреждения объявление, в котором сообщалось о болезни Этуша.

«Уважаемые зрители! В связи с болезнью народного артиста СССР Владимира Этуша вместо объявленного сегодня спектакля «Бенефис» состоится творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной», — говорилось в сообщении.

Как позже рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилла Крока, речь идет о разовой отмене «Бенефиса» и изымать спектакль из репертуара пока никто не собирается. Он отметил, что подобное решение «обездолило» бы и зрителей, и самого актера, для которого выход на сцену является «продлением жизни».

«Человек заболел, ему 96 лет, — возраст серьезный <...> Спектакль был заменен, о замене спектакля было объявлено в 17:00», — приводит слова директора ТАСС. При этом в беседе с РИА «Новости» Крок заявил, что Этуш «не болен, физически здоров, но у него очень сильная слабость, что неудивительно в его возрасте».

Он также добавил, что лично навестил актера в его квартире в Москве.

«Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль», — сказал Крок.

Как рассказала супруга Этуша Елена, ее мужу стало нехорошо прямо перед выходом из дома.

За последнее время неоднократно появлялись тревожные новости касательно самочувствия легендарного актера.

В июне 2017-го Этуш споткнулся на лестнице поликлиники и упал, после чего был экстренно доставлен в НИИ имени Склифосовского. Врачи, изначально подозревавшие перелом шейного отдела позвоночника, в результате констатировали сильный ушиб.

Незадолго до этого в СМИ появлялись сообщения о том, что Этуш якобы перенес сердечный приступ, пока отдыхал на даче, и был госпитализирован, однако позже эта информация не подтвердилась. В театре имени Вахтангова журналистам рассказали, что артист дна самом деле обращался в поликлинику, однако о госпитализации речи не было.

Кроме того, в учреждении отметили, что Этуш постоянно находится под наблюдением врачей, что обусловлено его возрастом.

В июле этого года Этуш был госпитализирован после того, как почувствовал себя плохо во время отдыха в Италии, куда он отправился вместе с женой после завершения театрального сезона и съемок в кино.

В итоге актеру пришлось срочно вернуться в Москву. Как сообщил Кирилл Крок, супруги «от греха подальше решили все-таки провериться у врачей». Во время нахождения в клинике актер пребывал в стабильном состоянии. Там его посетил глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

«Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров приехал навестить национального героя. Настоящий мужчина и джигит! Спасибо!» — написала жена Этуша в своем фейсбуке.

Актер пробыл в больнице на лечении чуть больше недели, после чего отправился в санаторий в Подмосковье.

В мае 2018-го президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за огромный вклад в развитие театрального искусства. Соответствующий документ был размещен на официальном сайте правовой информации.

«За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Этуша Владимира Абрамовича», — говорилось в тексте.

Месяцем позже лидер страны лично вручил награду актеру на церемонии, проходившей в Кремле. Путин подчеркнул, что российскую культуру невозможно представить без фильмов и спектаклей с участием «гениального, искрометного Владимира Этуша». Он также отметил, что актерский талант Этуша покорил миллионы сердец россиян.