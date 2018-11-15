«Фантастические твари», лауреаты Канн и другие премьеры недели

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» («Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald»), Дэвид Йейтс

На этой неделе в российский прокат выходит только одна крупная премьера, рассчитанная на широкого зрителя — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». И это не удивительно. Первый фильм из новой серии по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари и где они обитают» был большим международным и российским хитом, поэтому дистрибьюторы не решаются конкурировать с монстром бокс-офиса. Режиссер Дэвид Йейтс, похоже, стал официальным летописцем идей Джоан Роулинг. Он снял четыре последних фильма о Гарри Поттере, начиная с «Ордена Феникса», и назначен постановщиком всех пяти частей «Фантастических тварей». В итоге, франшиза чувствует себя отлично, проблем в производстве не предвидится, а сборы у премьеры ожидаются очень высокие — аналитики пророчат около 800 млн рублей в первый уикенд.

«Догмэн» («Dogman»), Маттео Гарроне

Если крупные киноделы не хотят конкурировать с новых хитом, то прокатчики фестивального кино очень даже довольны таким положением дел, так как их кино всегда найдет своего зрителя. В России выходит обладатель двух наград последнего Каннского кинофестиваля, в том числе и за лучшую мужскую роль, — «Догмэн» итальянца Маттео Гарроне. Картина получила высокие отзывы, как на фестивале, так и от кинокритиков. Если кто-то хочет на этой неделе посмотреть что-то более серьезное и вдумчивое, чем кино о магах и колдунах, то «Догмэн» именно для них.

На этой же неделе выходит еще один лауреат последнего Каннского фестиваля — «Холодная война» польского постановщика Павла Павликовского, получившего Пальмовую ветвь за лучшую режиссуру. Картина была встречена на самом престижном киносмотре еще теплее, чем «Догмэн» Гарроне. Павликовский снял эпическое полотно о зародившейся в послевоенной Польше сильной любви, которая испытания судьбой, международной политикой и собственными слабостями.

В ограниченный прокат выходит биографический фильм об известнейшем советском писателе и драматурге Александре Вампилове под названием «Облепиховое лето». Картина охватывает последний год жизни Вампилова, который, устав от города и сопутствующей ему бюрократии, уехал к себе на родину на Байкал, чтобы купить на его берегах дом. Писателя играет Андрей Мерзликин, который немного похож на Вампилова внешне.

«Оцепеневшие от страха» (« Aterrados»), Демиан Рунья

Любителям экзотики тоже есть, чем себя порадовать на этой неделе. В прокат выходит аргентинский фильма ужасов «Оцепеневщие от страха». В небольшом пригороде начинают происходить жуткие события — погибают люди, появляются монстры и даже привидения. За расследования мистической тайны берутся три специалиста по паранормальным явлениям, а помогает им вполне осязаемый детектив полиции. Вся эта вакханалия происходит на фоне местного аргентинского колорита.

«Соната» («The Sonata»), Эндрю Десмонд

На российские экраны выходит еще один хоррор — на этот раз российско-американского производства под название «Соната». Фильм снят на английском языке американским режиссером Эндрю Десмондом, но спродюсирован большой международной командой. Картина рассказывает о скрипачке-виртуозке, унаследовавшей старинное поместье от умершего при загадочных обстоятельствах отца — знаменитого композитора. Она находит ноты к последней сонате за его авторством и запускает цепь невероятных событий.

«Не чужие», Вера Глаголева

На большой экран посмертно выходит последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие», представляющий собой экранизацию пьесы «Глиняная яма» Ольги Погодиной-Кузминой, которая сама же и написала сценарий к ленте. Любопытно, что десять лет назад к пьесе присматривался Алексей Балабанов, но так и не взялся за проект. Картина представляет собой семейную драму, которая разворачивается в российской глубинке — конфликт сестер, брак с молодым человеком из Средней Азии и переживание матери о судьбе своих дочерей.