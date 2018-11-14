От Чечни до России: Дима Билан снова стал заслуженным артистом

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста певцу и победителю песенного конкурса «Евровидение-2008» Диме Билану. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

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Одной из первых, кто поздравила певца с присвоенным ему званием, была Яна Рудковская, которая на протяжении многих лет являлась менеджером исполнителя.

«Дорогой мой друг, как я рада и счастлива за тебя! От всей нашей семьи и от чистого сердца я поздравляю тебя с присвоением звания заслуженного артиста России. Я счастлива, что наш президент Владимир Владимирович Путин наградил тебя этим высоким и почетным званием за твои заслуги и вклад в музыкальную индустрию нашей страны», — написала Рудковская.

Сам Дима Билан поблагодарил поклонников за поддержку и записал видеообращение на своей странице в инстаграме:

«Друзья, я нахожусь в приподнятом настроении от этой новости... Я, конечно, хочу сказать главное, — это то, что сколько было с вашей стороны, дорогие поклонники и поклонницы, писем, начиная с 2008-го и даже раньше. И просьбы, которые звучали следующим образом: «Вручите, пожалуйста, Диме Билану, звание заслуженного артиста России». И все эти слова были адресованы президенту», — рассказал певец.

Это не первая государственная награда в карьере 36-летнего исполнителя. В 2006 году Дима Билан стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, а уже через два года получил звание народного артиста. В 2007-м певцу было присвоено звание заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии.

Дима Билан является лауреатом множества музыкальных премий. В 2008 году российский исполнитель стал рекордсменом по количеству наград MTV Music Russia Awards, выиграв более десяти «матрешек».

Кроме того, он получил 18 премий «Муз-ТВ» и девять наград «Золотого граммофона». В 2006 году Билан отправился покорять иностранную сцену, и после того, как занял второе место на песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Never Let You Go», ему вручили награду World Music Awards как самому продаваемому российскому исполнителю.

В 2008-м исполнитель снова подал заявку на участие в национальном отборочном конкурсе «Евровидение», и уже во второй раз был выбран в качестве представителя из России. По итогам голосования Билан, исполнивший песню «Believe», набрал 272 очка и занял первое место. Выступление артиста совместно с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном до сих пор считается одним из ярких шоу конкурса.

Успех Билана на «Евровидении» никто так и не смог повторить. В 2018 году Россия в лице певицы Юлии Самойловой впервые не прошла в финал конкурса.

На протяжении пяти лет, начиная с 2012 года, Дима Билан являлся наставником вокального шоу «Голос».

Ранее в августе этого года президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград режиссеру Федору Бондарчуку и актеру Гоше Куценко. Кроме того, награды за свою творческую деятельность получили артист Николай Фоменко, режиссер-постановщик Валерий Тодоровский и другие деятели культуры.

Российский лидер также присвоил почетное звание заслуженного артиста России актерам «Квартета И» Леониду Барацу и Ростиславу Хаиту, артисту Театра имени Вахтангова Виктору Добронравову, актерам Дмитрию Дюжеву и Светлане Ходченковой. Вместе с этим, согласно документу, награды и звания были присвоены сотрудникам сферы здравоохранения, юристам, шахтерам, работникам транспорта, архитекторам, людям, работающим в атомной и космической отраслях.