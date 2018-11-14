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От Чечни до России: Дима Билан снова стал заслуженным артистом

Дима Билан удостоился звания заслуженного артиста России

Российский певец и победитель конкурса «Евровидение-2008» Дима Билан получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 11 лет назад исполнителю было присвоено звание заслуженного артиста Чеченской Республики.

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста певцу и победителю песенного конкурса «Евровидение-2008» Диме Билану. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

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Одной из первых, кто поздравила певца с присвоенным ему званием, была Яна Рудковская, которая на протяжении многих лет являлась менеджером исполнителя.

«Дорогой мой друг, как я рада и счастлива за тебя! От всей нашей семьи и от чистого сердца я поздравляю тебя с присвоением звания заслуженного артиста России. Я счастлива, что наш президент Владимир Владимирович Путин наградил тебя этим высоким и почетным званием за твои заслуги и вклад в музыкальную индустрию нашей страны», — написала Рудковская.

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Дима @bilanofficial , дорогой мой друг,как я рада и счастлива за тебя! От всей нашей семьи и от чистого сердца я поздравляю тебя с присвоением звания «Заслуженного Артиста России» . Я счастлива, что наш Президент Владимир Владимирович Путин наградил тебя этим высоким и почётным званием за твои заслуги и вклад в музыкальную индустрию нашей страны. Мне ещё раз хочется напомнить про все твои награды: Победитель «Евровидения» 2008 Серебряный призер «Евровидения» 2006 Обладатель 18-ти наград ежегодной национальной премии Муз-ТВ Обладатель 10-ти наград MTV Russian Music Awards Обладатель 7-ми наград MTV Europe Music Awards как лучший российский артист «Лучший Европейский артист» MTV Europe Music Awards 2012 Обладатель 9 наград «Золотой граммофон» на премии «Русского радио» 5 раз был наставником шоу «Голос» (1, 2, 3, 5, 6 сезоны) 2012 - Лучший Европейский Артист", Топ 5 "Лучший Мировой Артист" 4 раза был наставником шоу «Голос. Дети» (1, 2, 3, 4 сезоны) Единственный российский победитель «Kids' Choice Awards» 2013 (Никелодеон, США) Eurovision 2008 winner Eurovision 2006 II place 18 awards winner of annual national Muz-TV awards 10 awards winner of MTV Russian Music Awards 7 awards winner of MTV Europe Music Awards as "Best Russian Act" "Best European Act", hit the Top 5 "Best Worldwide Act" MTV Europe Music Awards 2012 9 awards winner of "Golden gramophone" by "Russian radio" awards The only Russian winner of «Kids' Choice Awards» 2013 (Nikelodeon, USA) Я счастлива 13 лет с тобой работать и дружить! Я горжусь , что крестный папа моего младшего сына Александра - мой друг,Большой артист и большой талант -Дима Билан

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Сам Дима Билан поблагодарил поклонников за поддержку и записал видеообращение на своей странице в инстаграме:

«Друзья, я нахожусь в приподнятом настроении от этой новости... Я, конечно, хочу сказать главное, — это то, что сколько было с вашей стороны, дорогие поклонники и поклонницы, писем, начиная с 2008-го и даже раньше. И просьбы, которые звучали следующим образом: «Вручите, пожалуйста, Диме Билану, звание заслуженного артиста России». И все эти слова были адресованы президенту», — рассказал певец.

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МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста РФ певцу Диме Билану. Соответствующий указ опубликован в среду на портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Билану Диме Николаевичу - артисту, Кабардино-Балкарская Республика", - говорится в документе. Дима Билан - российский эстрадный певец, родился в 1981 году. Дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" - в 2006 и 2008 годах. В 2008 году с занял первое место с песней "Believe", став первым исполнителем из России, победившим на "Евровидении" ! Отчёт о проделанной работе теперь уже заслуженного артиста РФ : 10 albums (9 albums and 1 as "Alien24" project) Eurovision 2008 winner Eurovision 2006 II place 18 awards winner of annual national Muz-TV awards 10 awards winner of MTV Russian Music Awards 7 awards winner of MTV Europe Music Awards as "Best Russian Act" "Best European Act", hit the Top 5 "Best Worldwide Act" MTV Europe Music Awards 2012 9 awards winner of "Golden gramophone" by "Russian radio" awards 12 awards winnner of ZD Awards The only Russian winner of «Kids' Choice Awards» 2013 (Nikelodeon, USA) / спасибо, друзья #билан #димабилан

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Это не первая государственная награда в карьере 36-летнего исполнителя. В 2006 году Дима Билан стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, а уже через два года получил звание народного артиста. В 2007-м певцу было присвоено звание заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии.

Дима Билан является лауреатом множества музыкальных премий. В 2008 году российский исполнитель стал рекордсменом по количеству наград MTV Music Russia Awards, выиграв более десяти «матрешек».

Кроме того, он получил 18 премий «Муз-ТВ» и девять наград «Золотого граммофона». В 2006 году Билан отправился покорять иностранную сцену, и после того, как занял второе место на песенном конкурсе «Евровидение» с песней «Never Let You Go», ему вручили награду World Music Awards как самому продаваемому российскому исполнителю.

В 2008-м исполнитель снова подал заявку на участие в национальном отборочном конкурсе «Евровидение», и уже во второй раз был выбран в качестве представителя из России. По итогам голосования Билан, исполнивший песню «Believe», набрал 272 очка и занял первое место. Выступление артиста совместно с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном до сих пор считается одним из ярких шоу конкурса.

Успех Билана на «Евровидении» никто так и не смог повторить. В 2018 году Россия в лице певицы Юлии Самойловой впервые не прошла в финал конкурса.

На протяжении пяти лет, начиная с 2012 года, Дима Билан являлся наставником вокального шоу «Голос».

Ранее в августе этого года президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград режиссеру Федору Бондарчуку и актеру Гоше Куценко. Кроме того, награды за свою творческую деятельность получили артист Николай Фоменко, режиссер-постановщик Валерий Тодоровский и другие деятели культуры.

Российский лидер также присвоил почетное звание заслуженного артиста России актерам «Квартета И» Леониду Барацу и Ростиславу Хаиту, артисту Театра имени Вахтангова Виктору Добронравову, актерам Дмитрию Дюжеву и Светлане Ходченковой. Вместе с этим, согласно документу, награды и звания были присвоены сотрудникам сферы здравоохранения, юристам, шахтерам, работникам транспорта, архитекторам, людям, работающим в атомной и космической отраслях.