Умер Александр Машатков

В возрасте 58 лет ушел из жизни актер Александр Машатков. Известный артист скончался еще в минувшее воскресенье, 14 октября, однако широко известно о трагедии стало лишь спустя пару дней после его кончины. По информации НСН, смерть Машаткова наступила вследствие отрыва тромба.

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Александр Машатков родился 9 декабря 1959 года. В актерское ремесло он пришел не сразу — будущий артист обучался в Саратовском машиностроительном техникуме и о сцене особо не думал. Помог случай: его позвали на работу в Кинешемский драматический театр, доверив мужчине должность машиниста сцены. Со временем Александр понял, что хочет кардинально сменить род деятельности, при этом не покидая театр, и начал учиться на актера в местной театральной студии. Спустя годы Машатков закончил и РАТИ-ГИТИС.

«До 2001 года я прошел весьма интересный путь. Готовился к карьере военного летчика, потом учился в Саратовском машиностроительном техникуме.

Совершенно случайно попал в Кинешемский театр, где работал механиком сцены. Потом была студия при театре, армия, опять театр, обучение в РАТИ-ГИТИС. Был плотником, столяром в училище для детей-сирот. Сейчас иногда мелькаю на экране»,

— рассказывал в свое время сам актер, слова которого передает «СтарХит».

С 2001 года Александр являлся артистом Кимрского театра драмы и комедии в Тверской области, играя в таких постановках, как «Свадьба» по Антону Чехову и «Блоха» Евгения Замятина.

Кроме того, он достаточно активно снимался в кино, исполнив, в частности, роль бомжа в драме Геннадия Сидорова «Роман с кокаином». Также на его счету роли в «Склифосовском», «Праве на правду», «Криминальном видео», «Кризисе нежного возраста», «Монро», «Тупом жирном зайце» и «Студентах-2».

Информации о том, где будет похоронен артист, на данный момент нет.

Отметим, что этой осенью также не стало другого знаменитого российского актера Геннадия Мелехина, скончавшегося в Петрозаводске в начале сентября на 83-м году жизни. Как рассказали в пресс-службе авторского театра Карелии, народный артист страны умер после продолжительной болезни.

«После продолжительной болезни ушел из жизни старейший актер нашего театра Геннадий Мелехин. Для всех тех, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнером. Он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником. Искрометный юмор, ироническое отношение ко всему происходящему, неиссякаемый источник житейской и профессиональной мудрости, а также огромная любовь и преданность театру: все эти уникальные человеческие качества вели нас, помогали найти свое место в творчестве и жизни, — подчеркнули в театре. — Дорогой наш, Геннадий Михайлович! Наш незабвенный учитель и коллега! Невыносимо больно говорить о вас в прошедшем времени... Простите нас и прощайте».

Уроженец Мордовской АССР Мелехин появился на свет в марте 1936 года. В начале 60-х он окончил Ленинградский театральный институт, где обучался на актерском факультете. Уже вскоре после выпуска из ВУЗа артист вошел в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР. По ходу своей актерской карьеры он также выступал в Челябинском театре драмы им. С. М. Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре.

Однако по-настоящему великой фигурой он стал именно для Русского театра драмы Карелии, которому служил несколько десятков лет.

В число его наиболее известных работ входили роли в спектаклях «Рядовые», «Леди Макбет Мценского уезда», «Банкрот», «Мастер и Маргарита», «Кабала святош», «Сокровище Бразилии», «Когда лошадь теряет сознание», «Грехопадение», «Публике смотреть воспрещается», «Салон месье Амедея», «А зори здесь тихие», «Леди Макбет Мценского уезда», «Последний пылкий влюбленный» и «Что тот солдат, что этот».

Прощание с артистом состоялось в Музыкальном театре в Петрозаводске.