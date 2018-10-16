«Состояние паршивое»: Эдуард Лимонов серьезно болен

Писатель Эдуард Лимонов сообщил своим подписчикам о том, что испытывает проблемы со здоровьем.

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«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно.

Сегодня я сбежал из одной клиники в другую, где у меня друзья. Перед клиниками я успел написать книгу «Азбука» («Император» и другие мнения) и закончить книгу «Философия подвига», — написал литератор на своей странице в фейсбуке.

Эдуард Лимонов — скандально известный оппозиционер и эпатажный писатель-авангардист, организатор регулярных «Маршей несогласных». Он возглавляет незаригистрированную партию «Другая Россия», а также публикует антиправительственные статьи, за что неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Свой литературный псевдоним Эдуард Вениаминович Савенко взял вследствие его схожести с ручной гранатой «лимонка».

Юношество Лимонова было тесно связано с криминальной средой. По его словам, в возрасте 15 лет он начал заниматься разбоем и кражами квартир, но в 20 лет перестал, после смерти близкого друга, расстрелянного за «воровской промысел». Позже Эдуард Вениаминович занялся писательской деятельностью, зарабатывая на жизнь различными малооплачиваемыми работами. Ему пришлось побывать и в роли грузчика, и монтажника, и завальщика шихты.

В 1968 году Лимонов выпустил пять самиздатовских сборников стихов, а также публиковал короткие авангардистские рассказы, что привлекло к нему внимание советских властей. В то время глава КГБ СССР Юрий Андропов называл Лимонова «убежденным антисоветчиком».

В начале 70-х годов писатель был вынужден иммигрировать в США, после отказа быть «секретным сотрудником» органов госбезопасности, за что лишился гражданства страны. В Нью-Йорке деятельностью Лимонова заинтересовалось ФБР, потому что он не прекратил публиковать антисоветские статьи против буржуазного образа жизни и капитализма.

Лимонов впервые скандально прославился на весь мир после выпуска книги «Это я — Эдичка», в которой жестко критиковал деятельность властей США. Роман имел большой успех и был переведен на 15 языков, за что Эдуарда признали профессиональным писателем. После чего он переехал во Францию и устроился в журнал компартии «Революсьон».

Следующие романы писатель издал в Париже и Нью-Йорке. Еще одна знаменитая книга — «Палач» — вышла в Иерусалиме.

В начале 90-х он смог вернуть советское гражданство, вернулся на родину и развернул широкую политическую деятельность в Москве. Сперва Эдуард Вениаминович вступил в партию ЛДПР Владимира Жириновского, но меньше чем через год вышел из ее рядов.

Лимонов руководил множеством протестных антиправительственных акций в России, в ходе которых известных политиков от Геннадия Зюганова до Анатолия Чубайса забрасывали майонезом, яйцами и помидорами. Эдуард призывал россиян к военному перевороту, террору и революции. В 2000 году «лимоновцами» была проведена акция против кандидата в президенты России Владимира Путина, после чего Национал-большевистскую партию признали в России экстремисткой, а ее членов начали сажать в тюрьму.

Лидер «нацболов» Эдуард Лимонов, был обвинен в организации преступной вооруженной группировки, за что его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строго режима. В Бутырской тюрьме Лимонов зарегистрировал свою кандидатуру на выборы депутатов Госдумы РФ, но набрал лишь 6,68% голосов избирателей.

Летом 2018 года Лимонов дал интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю — последний, в частности, не смог обойти стороной избитый еще десятилетия назад вопрос об одном из эпизодов романа «Это я — Эдичка», в котором от лица повествователя в деталях описана сцена орального секса с бездомным афроамериканцем. Дудь напрямую спросил, были у Лимонова интимные отношения такого характера.

«Я считаю, что вы ведете себя очень дерзко, глупо и заслуживаете, чтобы вам дали по физиономии, но я этого делать не буду. Я просто хочу вам следующее сказать: все мои книги выходят с подзаголовком «роман». Значит, роман», — ответил Лимонов, добавив, что «это не ваше собачье дело».