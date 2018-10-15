«Это кощунство»: Госдума против комедии о блокаде Ленинграда

В Госдуме прокомментировали планы режиссера Алексея Красовского снять черную комедию про блокадный Ленинград. По словам депутата от Санкт-Петербурга Сергея Боярского, эта идея является кощунством и позором.

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«Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города»,— подчеркнул он.

Чиновник также пообщел сделать все возможное, чтобы подобный фильм никогда не был создан.

«В стремлении творческого самовыражения часто случаются перегибы, и мы становимся свидетелями появления столь неуместных экспериментов. Надеюсь, что воплотить его в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю все от меня зависящее»,

— передает его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что на одной из краудфандинговых платформ стартовал сбор средств для черной комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде. Как отметили создатели картины, на данный момент собравшие всего восемь процентов от необходимой суммы в 1,5 рублей, большая часть работы над лентой уже завершена: съемки запланированы на эту осенью, а уже ближайшей зимой фильм якобы должен быть готов.

«Ваши деньги позволят нам отснять и завершить картину. Наших собственных средств едва хватает на съемки, но впереди предстоят монтаж, озвучка, музыка, изготовлений копий для проката, постеры и так далее», — отмечают причастные к «Празднику».

На странице по сбору средств на создание черной комедии также объясняется, почему проект было решено создать своими силами.

«Конечно, как только был написан сценарий, мы предпринимали попытки найти деньги на съемки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг «Матильды» и «Смерти Сталина» продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с «блокадой» слово «сатира». Поэтому мы решили снять это кино сами»,

— говорится в обращении.

Согласно рассказам создателей, действие картины будет разворачиваться в блокадном Ленинграде под Новый год. В центре сюжета — семья «на особом положении», у которой в преддверии праздничной ночи начинаются непредвиденные проблемы.

Главные роли в фильме Красовского, автора «Коллектора» с Константином Хабенским, должны исполнить Ян Цапник («Горько!»), сын Олега Табакова Павел («Дуэлянт»), Тимофей Трибунцев («Остров»), Анфиса Черных («Географ глобус пропил») и Алена Бабенко («Водитель для Веры»).

«Как и в «Коллекторе», все действие «Праздника» происходит в одном месте: и тоже в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января), — уточняется на платформе. — Героев в кадре чуть больше — шестеро, а за кадром всего один (зато какой!). И как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще — светлая и новогодняя».

Напомним, что в начале этого года случился резонансный скандал, связанный с потерей прокатного удостоверения черной комедией «Смерть Сталина». Причем лишена лицензии лента известного режиссера Армандо Ианнуччи («В петле») была всего за два дня до запланированной премьеры. В Министерстве культуры России данное решение объяснили тем, что фильм содержит запрещенную законом информацию, а также глумится над прошлым страны.

Позднее ситуацию с лишением «Смерти Сталина» прокатной лицензии прокомментировали в Кремле, где не увидели в соответствующем вердикте ведомства проявления цензуры.

«Мы не согласны с тем, что это проявление цензуры», — подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Поддержал Минкульт в этом споре и Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

«Ярчайшим примером искажения прошлого является великобританский фильм режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который представляет собой пасквилем на весь народ и руководство страны того времени, и в частности на образ моего отца. Никиты Сергеевича Хрущева», — сказал он.