«Продал душу»: Канье досталось за встречу с Трампом

Накануне, 11 октября, в Овальном кабинете Белого дома состоялась знаковая встреча рэпера Канье Уэста и президента США Дональда Трампа. Мероприятие, на котором также присутствовал легенда американского футбола Джим Браун, изначально задумывалось как пресс-конференция «обладателей общей драконьей энергии» (такую характеристику себе и политику ранее дал сам супруг Ким Кардашьян), но по итогам встреча превратилась в один большой бенефис исполнителя, тогда как Трампу и другим достались третьестепенные роли.

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Обсудить Уэст успел и правда многое. В частности, он объяснил, почему не голосовал на последних президентских выборах за Хилари Клинтон и поддерживает республиканцев, признался в отсутствии биполярного расстройства, прокомментировал скандал имени себя, произошедший на шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а также выдал любопытный тезис, что «если Трамп выглядит плохо, то и мы [американцы] выглядим плохо».

Президент в свою очередь был не столь многословен, подчеркнув лишь, что впечатлен речью музыканта, а также не исключив скорое возвращение Канье в Белый дом уже в качестве главы государства.

Фоторепортаж: Канье Уэст встретился с Трампом в Белом доме __is_photorep_included12017995: 1

Встреча темнокожего рэпера, одного из главных звезд индустрии, и якобы «расиста» Трампа, которого каждый день публично критикуют по несколько американских селебрити, естественно, вызвала огромную общественную реакцию (в том числе и со стороны знаменитостей), и по большей степени окрашен был этот резонанс в крайне негативные цвета.

Так, коллега Уэста Ти Ай выдал целую тираду в своем инстаграме, обвинив Канье в продаже души. Кроме того, он выразил мнение, что своим выступлением в Овальном кабинете уроженец Атланты, который предложил отменить 13-ю поправку к конституции США, запрещающую рабство, предал своих предков.

«Я действительно старался не делать преждевременных выводов по поводу поведения Канье. Но то, что случилось сегодня, — это какой-то новый уровень дерьма. На мой взгляд, это самый позорный, самый отвратительный и самый смущающий акт отчаяния и продажи души ради получения власти, — написал Ти Ай. — Канье, я помню, что ты звал меня на эту встречу, но я, конечно же, отказался.

Вы довели взаимное лизоблюдство до каких-то небывалых высот, и с этой мерзостью я не хочу иметь ничего общего. Да, Канье, когда-то мне было приятно работать с тобой. Теперь же мне стыдно, что я был хоть как-то с тобой связан... Мы только, что увидели, как душа мистера Уэста была выставлена на аукцион. Кажется, в этот самый момент я услышал, как об землю разбивались слезы наших предков...

Я пытался, но с меня хватит. Это моя остановка».

В свою очередь Фифти Сент подошел к ситуацию с куда большей долью иронии, передразнив заявившего на встрече о любви к Супермену Канье в контексте его отношений с Трампом.

Рэпер Талиб Квели, один из наиболее уважаемых представителей олд-скула, выразил мнение, что наиболее опасной частью дружбы Канье и Трампа является возможное изменение взглядов американцев на проблему расизма.

«Вот именно поэтому то, что делает Канье, очень опасно, — написал в твиттере Квели, приводя в пример расистский пост одного из подписчиков. — Это может привести нас к тому, что любой темнокожий человек, критикующий Трампа, будет считаться «рабом с плантации».

Мягко говоря, не впечатлились выступлением Канье, по информации СМИ, и Джей-Зи с Бейонсе — супруги якобы приняли решение на время прекратить общение с четой Уэст-Кардашьян, так как те «немного больны».

Любопытно, что всего спустя пару часов после визита в Белый дом Канье устроил шоу в магазине Apple Store в Вашингтоне, где решил выдать еще одну грандиозную речь. Рэпер залез на стол, предварительно уточнив у сотрудников, можно ли ему высказаться, после чего вновь завел разговор о политике, расизме, а под конец заявил всем, что отправляется в Африку.

Тем временем в сети продолжают появляться мемы (тысячи их!) по итогам встречи в Овальном кабинете, и особенно активно пользователи обыгрывают фотографию, на которой запечатлено, как Уэст показывает Трампу концепт самолета iPlane 1, его возможной коллаборации с Apple. Благодаря мощностям фоторедакторов и фантазии авторов на экране телефона появились еще и «президент России Владимир Путин», домашнее видео с нынешней женой исполнителя и многое другое.