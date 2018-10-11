«Клубаре» и Баста: как русские рэперы сделали кино

В 2014 году свет увидел фильм «Газгольдер» — криминальную ленту, главные роли в которой исполнили музыканта лейбла Басты (в том числе и сам Василий Вакуленко), а режиссером выступил основатель творческого объединения Евгений Антимоний, скрывшийся в титрах под именем Ивана Курского.

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Творение провалилось в прокате (при бюджете в $2,8 млн «Газгольдер» собрал всего $1,8 млн) и получило в целом не самую позитивную прессу: ее справедливо упрекали в странном сюжете, еще более непонятном повествовании, а также слабой актерской игре. Были у фильма, впрочем, и очевидные плюсы — на удивление качественная операторская работа, неплохой монтаж и общая динамичность картины.

Однако главной причиной, не позволившей критикам поставить дебютную полнометражную ленту лейбла в один ряд с наиболее отвратительными представителями российского кино, была, естественно, вложенная в нее душа, которая четко просматривалась в абсолютно каждом аспекте «Газгольдера». При все тех ошибках и странностях, допущенных создателями, ни у кого не возникало сомнений, что они и правда старались сделать как можно лучше и не ставили первостепенной целью снять на скорую руку абы что, а затем продать это изначально лояльным фанатам артистов.

Спустя четыре года все та же команда с Gazgolder выпустила еще один фильм, в котором учла многие проколы дебютного проекта и в то же время приумножила все те немногие плюсы, присутствовавшие в первой работе.

Во-первых, было принято стопроцентно верное решение не делать из рэперов актеров: участники лейбла, которые появляются здесь в кадре (в основном это, конечно, Баста, исполняющий одну из главных ролей), не пытаются являть миру свое актерское мастерство, а просто ведут себя перед камерой плюс-минус как в реальной жизни. И выглядит это вполне натурально.

Осознавая риск строить вообще весь фильм исключительно на камео, создатели пригласили на ведущие роли профессиональных актеров (Евгений Стычкин, Михаил Богдасаров, Владимир Сычев), и они со своей задачей справились, — таланта артистов вполне хватило для органичного встраивания в рэп-поэму. Почему рэп-поэма? С этим все очень просто.

Каждая фраза, произнесенная героями в фильме, рифмуется с предыдущей или последующей, превращая текст сценария в одно огромное стихотворение. Написал его, конечно же, сам Баста, и, надо сказать, получилось у него это крайне достойно — лишь изредка автор позволял себе проходные строчки, тогда как в целом Василию удалось создать достаточно сильное (с чисто технической точки зрения) произведение, осуществившее гармоничный симбиоз с визуальной составляющей.

Сама картинка вкупе с монтажом — главная гордость «Клубаре». Благодаря работе Алексея Куприянова, Игоря Гринякина, Азата Григоряна и самого Антимония фильм смотрится очень бодро, местами походя на качественный музыкальный клип (особенно когда стихи сменяются полноценными рэп-вставками) с морем классным операторских решений. Что в нашей действительности звучит как комплимент.

В то же время простой до ужаса сюжет, пожалуй, является слабейшей стороной картины. Согласно сценарию, персонаж Стычкина Артур, известный московский промоутер и просто мерзкий человек, который постоянно кидает близких людей (за исключением спутницы жизни в исполнении Дарьи Чаруши), оказывается на счетчике у продажных полицейских (куда же без них), и принимает решение открыть вместе с другом (на судьбу которого ему тоже плевать) «Клубаре».

Спонсором проекта является грозный бизнесмен Цукерберг, который ненавидит, когда его обманывают, и очень любит свою жену, явно высасывающую из него деньги (клуб это именно ее затея). Цукерберг не скупится на огромные вложения в заведение, однако в реальности добрая часть из этих денег идет в карман к правоохранителям. И когда-нибудь, но жестокий миллионер все же узнает, что за собственную свободу Артур платит не за свой счет.

Сценарием к фильму занимались Антимоний и поэт Олег Груз, и работа их получилась неоднородной. С одной стороны, концовка истории и некоторые персонажи выглядят как минимум спорно, с другой — самая последняя сцена, лишь косвенно связанная с основным сюжетом, смотрится очень сильно и смело (в смелости вообще главный шок «Клубаре»).

Примерно такой же разброс и с шутками — то зрителей попросят посмеяться над голой пятой точкой в кадре или словом «простата», то пойдут с козырей и выкатят на экран гениальное камео Вити AK-47, после которого искренне хочется аплодировать. И, да, этот тот самый момент, когда вирусная реклама интернет-казино, получившая популярность благодаря сайтам с пиратским контентом, добралась до кинотеатров и полнометражного кино, которых косвенно делает немного беднее.

Когда ленту торжественно представляли в Москве, каждый из причастных к фильму или лейблу Gazgolder подчеркивал: «Клубаре» ни на йоту не является коммерческим проектом, представляя из себя очередной интересный опыт творческих людей, которым стало немного тесно в их непосредственной сфере деятельности, и они решили попробовать что-то новое. Несмотря на клишированность тезиса, в конкретном данном случае ему сложно не поверить — криминальная драма от рэп-объединения действительно сделана с душой, не пытается обмануть публику и не особо под нее подстраивается (очевидна параллель с самим хип-хопом), что лишь добавляет работе зрительского респекта.

Возможно, именно из-за этой искренности «Клубаре» (напомним, что это картина в стихах про ночные клубы от реперов!) и кажется достаточно адекватным по сравнению с некоторыми другими отечественными творениями, сделанными, возможно, чуть более профессионально, но к искусству (каким бы оно ни было) не имеющими никакого отношения.