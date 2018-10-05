После падения Империи: каким будет сериал по «Звездным войнам»

В сети появилось первое фото из нового сериала по вселенной «Звездных войн» от Disney. Проект, получивший название «Мандалорец», расскажет наемнике-одиночке, принадлежащем к инопланетной расе, известной фанатам саги благодаря Бобе Фетту, — ее, пожалуй, наиболее популярному представителю.

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Как рассказал исполнительный продюсер и сценарист шоу Джон Фавро («Железный человек»), сюжет «Мандалорца» будет разворачиваться после падения Империи, но еще до восхода Первого Ордена, то есть расскажет о событиях между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы».

«После историй Джанго и Бобы Феттов грядет рассказ о другом воине вселенной «Звездных войн». «Мандалорец» берет свое начало после падения Империи и до восхода Первого Ордена. Это будет история наемника-одиночки, живущего на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики»,

— сообщил он.

Известно, что вместе с Фавро продюсированием проекта займется глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Режиссером первого эпизода выступит Дэйв Филони, автор полнометражного мультфильма «Звездные войны: Войны клонов» и нескольких анимационных сериалов по киновселенной. За создание последующих выпусков «Мандалорца» будут отвечать Тайка Вайтити («Тор: Рагнарек»), Рик Фамуйива («Наркотик»), Дебора Чоу («Мистер Робот») и актриса Брайс Даллас Ховард, звезда «Мира Юрского периода».

Официальной информации о касте сериала на данный момент нет, однако, согласно слухам, основным претендентом на получении главной роли является Педро Паскаль из «Великого уравнителя 2» и сериалов «Игра престолов» и «Нарко».

Работа на проектом уже ведется, но точную дату релиза создатели еще не объявили. Единственное, о чем можно говорить с полной уверенностью, — появится «Мандалорец» на стриминговой платформе Disney (которая еще даже не запущена) не раньше второй половины 2019 года.

Ранее в СМИ появились сведения о бюджете сериала, который якобы составил $100 млн, то есть по $10 млн на каждую из десяти серий. Сумма, мягко говоря, внушительная (продюсеры «Американских богов», например, на такое не решились), но подобная щедрость Disney более чем понятна: корпорация, планирующая посоревноваться с Amazon и Netflix на их поле, явно не должна скупиться на средства.

В этом мае также стало известно о намерении Lucasfilm снять очередной спин-офф «Звездных войн», главным героем которого планировалось сделать уже упомянутого Бобу Фетта, одного из самых популярных и любимых персонажей киновселенной. По информации The Hollywood Reporter, режиссером проекта был выбран постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд, а пост продюсера достался Саймону Кинбергу, в свое время создавшему серию фильмов о «Людях Икс» и обе части «Дэдпула».

Впрочем, уже вскоре из студии стали поступать куда более минорные для поклонников новости: после провала «Хана Соло», второго спин-оффа «Звездных войн», компания якобы приостановила работу над экранизациями других отдельных историй знаменитых героев саги, сосредоточившись на создании девятого эпизода основной линейки.

Продолжая тему «Черного бриллианта» (рабочее название той самой девятой части), отметим, что премьера блокбастера запланирована на декабрь 2019 года. Съемки ленты, в каст которой вошли Адам Драйвер, Оскар Айзек, Энтони Дэниелс, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Ричард Э. Грант, Кери Рассел и Билли Ди Уильямс, стартовали в прошедшем августе — и уже вскоре в прессу просочились первые детали ее сюжета.

Внимание — далее возможны спойлеры (но это неточно)!

Так, по ходу повествования Кайло Рен якобы узнает о предателе внутри Первого Ордена, передающем ценную информацию Сопротивлению, и, проведя собственное расследование, поймет, что шпионом является генерал Хакс. О достоверности данных слухов сейчас остается только догадываться — по крайней мере, в студии их ожидаемо не прокомментировали. Не исключено, что слитая информация — не что иное, как банальная «утка» от самих представителей Lucasfilm, желающих отвести внимание СМИ от настоящих твистов готовящегося проекта.