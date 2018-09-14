Прилепин: мой батальон никто не расформировывал

Российский писатель, бывший советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин опроверг сообщения СМИ о расформировании и переподчинении батальона ополчения, в котором Прилепин был замкомандующего.

«Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ — бои, взрывы — ничего этого нет», — заявил писатель.

Прилепин добавил, что сообщения о том, что ему якобы запрещен въезд на территорию ДНР – также ложные. По мнению литератора, многие люди желают «бежать впереди всех новостей» и распространять неподтвержденную информацию.

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Ранее депутат Народного совета Владислав Бердичевский заявил в своем телеграм-канале, что в ДНР проходит переподчинение МВД батальон российского писателя Захара Прилепина. Разведывательно-штурмовой батальон полка специального назначения подчинялся непосредственно экс-главе республике Александру Захарченко, которого неизвестные взорвали в кафе «Сепар». Некоторое время заместителем командира батальона был Прилепин, поэтому он получил такое название.

«Некоторые недоразумения будут улажены», — заявил донецкий парламентарий. Так Бердичевский отреагировал на появившуюся в социальных сетях информацию о том, что в данный момент идет разоружение батальона, а его командир Сергей Фомченков задержан. «Прилепинский» батальон ранее относился к ПСН (полку специального назначения).

После смерти Захарченко ПСН отправили в подчинение МВД, однако Фомченков (позывной «Фомич» — Газета.Ru) хотел перевести свой батальон в подчинение Корпуса. И именно бойцы ПСН, по данным незарегистрированной партии «Другая Россия», вступили в конфликт с «прилепинцами-фомичевцами». В итоге переговоров и «вялой стрельбы» командир батальона «Фомич» был арестован.

Напомним, Захар Прилепин покинул должность заместителя командира батальона по политработе в июле 2018 года. Многие тогда связывали уход майора Армии ДНР Прилепина с поста как сигнал к скорому украинскому наступлению, однако эта информация в итоге не подтвердилась.

«Батальон был создан и неоднократно доказал свою боеспособность; да и мне пора честь знать — и в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать — есть много пока не решtнных задач, будем решать. О результатах сообщим. Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что минувшие четыре года — были самым насыщенным временем в моей жизни, а два года в батальоне — самым счастливым временем в моей жизни»,

— заявил Прилепин в интервью изданию «Свободная Пресса».

Известно, что Прилепин был личным советником экс-главы ДНР Александра Захарченко, убитого в центре Донецка в результате покушения 31 августа. В результате взрыва безоболочечного взрывного устройства, заложенного в вывеску кафе «Сепар», погиб не только Захарченко, но и его телохранитель, а 11 человек из сопровождения получили различные ранения.

Власти ДНР сообщили о задержании «по горячим следам» нескольких подозреваемых, показания которых подтверждают причастность к теракту Службы безопасности Украины. Правительство России покушение на Захарченко охарактеризовало как «подлое убийство, направленное на подрыв Минских соглашений и мирного решения конфликта в Донбассе». В настоящее время обязанности главы ДНР временно исполняет председатель Народного совета Денис Пушилин.

Захар Прилепин был лично знаком с Александром Захарченко, и находился с ним в дружеских отношениях. Он заявил в интервью «Известиям», что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеют отношение власти в Киеве.

По мнению Прилепина, взрыв в ресторане «Сепар», убивший Захарченко и его охранника, был вызван целым узлом самых разных интересов украинских элит — военных, финансовых и политических. Он добавил, что на Украине зуб на Захарченко точило «колоссальное число людей»: украинские радикалы-фанатики, олигархи, «кровники», которых Захарченко победил на поле сечи, а также политики, желавшие дестабилизировать Донбасс.

Прилепин также заявил, что заявления Украины о причастности Захарченко к криминалу, равно как и инсинуации на тему того, что его гибель — результат бандитских разборок, представляют собой «традиционное киевское вранье», а все «экономические противоречия» в Донбассе завершились в 2014 году. Ровно же самое власти Украины говорили и о легендарных полевых командирах Гиви и Мотороле, также погибших от взрывов.

Кроме того, писатель-ополченец заявил, что о масштабном наступлении ВСУ и добробатов говорить не стоит — киевские силовики боятся Армии ДНР и не будут этого делать. И все же, можно ожидать каких-то незначительных, но неприятных боестолкновений между сторонами на линии фронта.

Захар Прилепин — один из самых популярных современных русских писателей. В 2016 году, по опросу ВЦИОМ, как «Писатель года в России» Захар Прилепин разделил третье место с Борисом Акуниным, Александром Прохановым и Виктором Пелевиным, а по данным компании «Медиалогия», стал самым упоминаемым в СМИ писателем.