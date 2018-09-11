«Щелкунчик», «Завод», «Киберслав» и другие трейлеры недели

«Щелкунчик и четыре королевства» («The Nutcracker and the Four Realms»), Лассе Халльстрем

Вышел финальный трейлер ожидаемого крупного проекта Disney под названием «Щелкунчик и четыре королевства». Компания в присущем ей стиле переработала старую историю на новый лад — и здесь, в частности, очень заметно влияние знаменитого балета Чайковского. Фильм снимет необычный режиссерский тандем. Джо Джонстон известен как специализирующийся на приключенческих фильмах автор оригинального «Джуманджи» и «Первого мстителя». За романтическую часть, по всей видимости, будет отвечать швед Лассе Халльстрем, снявший оскароносные «Правила виноделов», мелодраму «Шоколад» и главную слезовыжималку всех времен «Хатико: Самый верный друг». Актерский состав традиционно ядерный: на первых скрипках будут Хелен Миррен, Морган Фримен, Кира Найтли, а русскоговорящую публику ждет еще один приятный сюрприз — небольшая роль украинского артиста балета Сергея Полунина.

«Хэллоуин» («Halloween»), Дэвид Гордон Грин

Появился очередной трейлер нового «Хэллоуина», который станет прямым сиквелом первой части и проигнорирует все события разросшейся за 40 лет франшизы. Собственно, события картины будут развиваться спустя 40 лет после описанного в оригинале кошмара. Майк Майерс сбегает из тюрьмы и отправляется завершить начатое — убить свою сестру Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Автор первого «Хэллоуина» Джон Карпентер работал над фильмом в качестве исполнительного продюсера: об этом и многом другом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Ван Гог. На пороге вечности» («At Eternity's Gate»), Джулиан Шнабель

Уиллем Дефо перевоплотился в художника Винсента Ван Гога в первом трейлере картины Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. В фильме также сыграли Оскар Айзек, Эмманюэль Сенье и другие. В центре сюжета — последние дни жизни легендарного художника, страдавшего от ментального расстройства и покончившего с собой в 1890 году. Название ленты отсылает к одной из самых известных картин Ван Гога — на ней изображен скорбящий старик, уронивший голову в ладони.

Очередная комедия от адепта жанра Шона Андерса — вновь с Марком Уолбергом, который до этого снимался в двух предыдущих работах режиссера, дилогии «Здравствуй, папа, Новый год». Лента «Семья по-быстрому» расскажет о семейной паре в исполнении Уолберга и Роуз Берн, которая решает усыновить трех проблемных детей.

«Курск» («Kursk»), Томас Винтерберг

Один из самых обсуждаемых релизов недели — первый трейлер «Курска» Томаcа Винтерберга, экранизации книги Роберта Мура «Время умирать» 2002 года. В ней автор исследует причины гибели российской атомной подводной лодки в августе 2000 года. В первой версии сценария присутствовал Владимир Путин, однако позже продюсеры решили отказаться от его появления. Тем не менее любопытен тот факт, что в картине снялся ставший знаменитым на весь мир бельгийский актер Маттиас Шонартс, который очень похож на главу российского государства и уже сыграл прототипов президента в нескольких фильмах и сериалах, включая «Карточный домик» и «Красный воробей». Лента может похвастать внушительным актерским составом — в ней снялись Колин Ферт, Леа Сейду, Макс фон Сюдов и швед Микаэль Нюквист, для которого роль в «Курске» стала последней в жизни. Премьера ленты состоялась на идущем сейчас кинофестивале в Торонто.

Еще одна весточка из Торонто — тизер мюзикла «За мечтой», режиссерского дебюта звезды сериала «Рассказ служанки» Макса Мингеллы. В главной роли снялась Эль Фаннинг, которая по счастливому стечению обстоятельств приходится Мингелле девушкой, другие роли исполнили Златко Бурич, Милли Брейди, Агнешка Гроховска и Ребекка Холл. Картина примечательна впечатляющим саундтреком — в ней звучит музыка Энни Ленокс, Элли Голдинг, Арианы Гранде, Кэти Перри, Tegan & Sara, Orbital, The Undertones, Major Lazer И и Граймс.

«Завод», Юрий Быков

Издание Variety опубликовало эксклюзивный отрывок из предстоящего фильма Юрия Быкова, который снял гениальных «Дурака», «Майора» и сериал «Метод», а после жесткой критики «Спящих» грозился уйти из кино. В центре сюжета его новой ленты оказываются шесть работников закрывающегося завода, которым предстоит лишиться средств к существованию. Из-за этого они решаются на отчаянный шаг — взять в заложники владельца предприятия и потребовать от него положенных им денег. Посмотревшие ленту в Торонто критики пришли от нее в восторг — и сравнили, в частности, с «Омерзительной восьмеркой» Квентина Тарантино. Остается надеяться, что такая похвала заставит Быкова передумать бросать кинематограф.

«Киберслав»

Неожиданный сюрприз от независимых отечественных энтузиастов — анимационная студия Evil Pirate Studio представила трейлер своего полнометражного проекта «Киберслав», выполненного в жанре древнеславянского киберпанка (да, теперь такой есть!). О сюжете и сроках выхода пока что ничего не сообщается, однако трехминутный ролик выглядит довольно многообещающе и, кажется, содержит отсылки к работам Хаяо Миядзаки, что автоматически прибавляет ему десять очков поощрения. Теперь можно разве что мечтать о том, что саундтрек к этому делу напишет Нейромонах Феофан.