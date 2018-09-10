Гай Ричи — король воров: как выжить в Голливуде

Гай Ричи — фигура крайне интересная и противоречивая. Как человек, легко увлекающийся, он может снять все что угодно, лишь бы сам испытывал большой интерес к своему детищу. И поэтому Ричи за свою уже 20-летнюю карьеру снял, как малобюджетные культовые ленты, так и дорогостоящие блокбастеры. Причем одни из них стали настоящими хитами, а другие не принесли студиям ничего, кроме больших убытков. Он даже поставил комедийную мелодраму со своей тогдашней женой Мадонной в главной роли, которая провалилась по всем фронтам — у зрителей, критиков и в кинотеатрах.

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Однако это нисколько не повлияло на его карьеру и веру в него со стороны голливудских продюсеров, что бывает очень редко.

Фоторепортаж: Лучшие фильмы Гая Ричи __is_photorep_included11957449: 1

Гаю Ричи продолжают верить и с нетерпением ждать каждый его новый фильм, прекрасно понимая, что с ним нельзя связывать никаких надежд и делать прогнозов.

Противоречивость Ричи заключается не только в его карьере, похожей на американские горки, но и в самой его личности, которая никак не вяжется с его родословной.

Гая привыкли воспринимать, как простого парня, хорошо знакомого с английскими подворотнями — у него и имя соответствующее. Да и на публике он ведет себя непринужденно и просто. Вот только за образом парня из соседнего двора скрывается потомок — ни много ни мало — короля Едварда I и дальний родственник герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон.

Его бабушка по материнской линии Дорис Маклафлин принадлежит к знатному роду Маклафлину, чье генеалогическое древо восходит к королю Эдварду. А прабабушка Эдит Мартино имеет общих предков с супругой принца Уильяма. Родители Ричи развелись и впоследствии вступили во второй брак. Теперь его отец официально именуется барон Джон Ричи Бромптонский, а мать — леди Эмбер Лейтон, баронесса.

Только сам Ричи особо не выпячивал свое происхождение, да и вел жизнь, похожую на героев его фильмов.

В 15 лет молодого Гая выгнали из школы, и никто достоверно не знает за что. Сам Ричи утверждает, что за употребление наркотиков, а его отец говорит, что его застукали прогуливающим занятия и развлекающимся с девушкой в своей комнате.

Гай решил не продолжать учебу, а подался в кинематограф, начав подрабатывать на съемках в любом доступном качестве.

Имея такую богатую родословную, Ричи сделал себе имя на криминальной комедии о лондонских мошенниках, где практически все персонажи представляют маргинальные слои общества. Речь, конечно же, идет о его полнометражном дебюте «Карты, деньги, два ствола». Этот фильм изменил жизнь Ричи во всех отношениях — с точки зрения, как карьеры, так и личной жизни.

История создания картины больше всего ассоциируется с тезисом, что весь мир — одна большая деревня, и в ней все друг с другом знакомы. В 1998 году зрители шли в кино на малобюджетный дебют неизвестного режиссера с преимущественно начинающими актерами. Но если посмотреть на команду, которая снимала фильм, сейчас, то она будет пестреть известными киноделами.

Все в том же 1998-м Гай рассказал отцу о намерении снять кино, и тот связался со своим другом Питером Мортоном, чей племянник Мэттью Вон («Люди Икс: Первый класс», «Пипец», «Kingsman: Секретная служба) учился в тот момент в киношколе в Лос-Анджелесе. Вону понравилась идея Ричи, и он согласился спродюсировать картину, однако средств не хватало.

И тогда они обратились к общей знакомой — продюсеру Труди Стайлер, супруге Стинга. Труди очень понравилась короткометражка Ричи «Трудное дело» и она согласилась профинансировать будущий фильм. Как известно в фильме в небольшой роли появился сам Стинг.

После огромного успеха ленты в Британии был выпущен саундтрек. Премьера в США состоялась только в марте 1999 года. Фильм собрал неплохую кассу, а за издание саундтрека взялся лейбл Мадонны Maverick. Продолжение истории все знают. Ричи и Мадонна познакомились, а затем поженились.

«Карты, деньги, два ствола» изменили жизнь не только режиссера, продюсеров и «королевы поп-музыки». Именно этот фильм запустил кинокарьеру двух бывших спортсменов Джейсона Стейтема и Винни Джонса, а также превратил в звезд Джейсона Флеминга и Декстера Флетчера. Так, этой осенью выйдет новый фильм Флетчера «Богемская рапсодия», который уже обречен на успех.

После дебютного полнометражного фильма на Гая обратили внимание в Голливуде и свою вторую картину «Большой куш» он уже снимал, имея в распоряжении больше денег и звездных актеров Брэда Питта, Бенисио Дель Торо, Денниса Фарину и многих других.

Карьера Ричи представляет собой странное, даже гротескное, сочетание несовместимых между собой образов.

Гай любит криминальную тему, что хорошо заметно в других его фильмах — «Рок-н-рольщик» и «Револьвер». Но в то же время он снял романтическую комедию «Унесенные». По сути это был подарок и жене, и себе. Картина представляет собой ремейк одноименной итальянской комедии Лины Вертмюллер 1974 года, а главную героиню Ричи назвал Эмбер Лоутон — в честь своей матери. Однако из этой затеи ничего не вышло. Фильм с треском провалился в прокате, принеся одни убытки, а критика вдребезги разнесла ленту.

Обычно в Голливуде после таких провалов многие и вовсе не выживают, а Ричи немыслимым образом умудрился даже не поцарапаться. Он снял уже упомянутых «Револьвера» и «Рок-н-рольщика», а затем заполучил «Шерлока Холмса», который заработал кучу денег.

В прошлом году Гай снял высокобюджетный исторический блокбастер «Меч короля Артура». На проект очень рассчитывали инвесторы, а продюсеры планировали превратить его во франшизу. Но, как это уже бывало с Ричи, фильм провалился в прокате, а критикам он не понравился. В итоге сиквелы отменили.

Но и в этот раз Гай не утратил доверия Голливуда. После потери не одной сотни миллионов долларов Ричи пригласил Disney. Сейчас он снимает ремейк классического мультфильма студии «Аладдин». Остается только гадать, как юбиляр впишется в рейтинг PG и сможет удержаться от своего специфического юмора, так полюбившегося его поклонникам.