Премьеры недели: вернувшийся Бролин и сбегающий Сталлоне

«Убийца 2. Против всех»

В российский прокат выходит сиквел трехкратного номинанта на «Оскар» — «Убийцы» канадца Дени Вильнева. В продолжении зрители не увидят Эмили Блант, а история сконцентрируется на двух оперативниках в исполнении Бенисио Дель Торо и Джоша Бролина. Бролин вообще не выходит из лидеров бокс-офиса, так как снялся в двух самых кассовых фильмах последних двух месяцев: «Мстители: Война бесконечности» и «Дэдпул 2».

В центре сюжета персонажи Бролина и Дель Торо из первого фильма, которые вынуждены, хоть и не охотно, объединиться, чтобы остановить мексиканские наркокартели, которые переправляют террористов в США. Режиссером картины выступил итальянец Стефано Соллима, для которого фильм станет голливудским дебютом.

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«Распрекрасный принц»

Наконец, на экраны выходит злосчастный мультфильм «Распрекрасный принц», дату проката которого предложило сдвинуть Министерство культуры России, объясняя свою рекомендацию тем, чтобы он не создавал конкуренцию отечественному анимационному фильму «Садко».

Музыкальный мультфильм представляет собой милую комедию, которая показывает обратную сторону шарма собирательного героя Прекрасного принца. И если все девушки его просто обожают, то мужчины, как следствие, ненавидят. Картина представляет собой большой интерес для любителей музыки, но, увы, российский зритель из-за дубляжа будет лишен главного. В числе артистов, озвучивших персонажей мультфильма, фигурируют Сиа, Деми Ловато, Аврил Лавин и легенда «Монти Пайтона» Джон Клиз.

«Во власти стихии»

Основанная на реальных событиях романтическая драма «Во власти стихии» добралась до России через месяц после премьеры в США. За основу фильма взяты мемуары Тэми Олдхэм, которая вместе со своим партнером Ричардом Шарпом в 1983 году отправилась в путешествие из Таити до Сан-Диего на яхте и оказалась в центре страшного урагана.

Шейлин Вудли с Сэм Клафлин играют в картине главные роли, причем Вудли выступила также продюсером проекта. На родине фильм с бюджетом в $35 млн собрал всего $29 млн, и пока сработал в убыток. Создателям теперь остается надеяться на российский и европейский кинорынки.

«Ты водишь!»

Еще один фильм, основанный на реальных событиях с Джереми Реннером и Джоном Хэммом в главных ролях «Ты водишь!» имеет более интригующую предысторию. Кинокомпания приобрела права на историю, опубликованную в Wall Street Journal, о компании взрослых мужчин, которые один месяц в году устраивали сборище, где играли в супернавороченную версию салок.

Само собой, это невозможно назвать экранизацией, но создатели постарались из необычной истории придумать более-менее приличный сюжет, который бы заинтересовал зрителя. Картина уже неплохо выступила в первые две недели, собрав в мировом прокате $34 млн, и отбила производственный бюджет. Выход на российский рынок позволит фильму выйти на прибыль.

«Книжный клуб»

Крайне успешная комедия «Книжный клуб», чья премьера в США состоялась 18 мая, наконец, выйдет на российский широкий экран. Фильм может похвастать интригующим и необычным синопсисом, а также выдающимся актерским составом.

Лента расскажет о четырех интеллектуалках, которым в руки попалась книга «Пятьдесят оттенков серого». Предсказать дальнейшее развитие событий не составит труда. В картине снялись пять лауреатов премии «Оскар»: Джейн Фонда, Дайан Китон, Кэндис Берген и Мэри Стинберген и Ричард Дрейфусс. Компанию им составят тоже весьма известные и признанные актеры Энди Гарсия, Дон Джонсон и Крэйг Т. Нельсон.

«План побега 2»

Выходит в прокат неожиданный сиквел провального в США «Плана побега», главная ценность которого заключалась в лицезрении Арнольда Шварценнегера и Сильвестра Сталлоне в одном кадре. Картина с треском провалилась в США, отбив лишь половину бюджета, однако мощно выступила в мире, собрав в итоге $137 млн — в два с половиной раза больше, чем затраченные на производства средства.

Что характерно, основное финансирование сиквела взял на себя Китай, где первая часть имела успех. В таком разрезе выход картины выглядит вполне логичным, тем более что ее премьера уже состоялась на юго-восточном рынке, а до России и США фильм дошел только сейчас. Вместо экс-губернатора Калифорнии к Сталлоне в этот раз присоединился звезда «Стражей галактики» Дейв Батиста.