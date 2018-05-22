Путину нашли визави

Обладательница «Оскара» и «Золотого глобуса» Шарлиз Терон примет участие в съемках художественного фильма о журналистках американского канала Fox News и скандале вокруг Роджера Эйлса, который основал его вместе с Рупертом Мердоком в 1996 году. В 2016-м Эйлс был уволен после того, как несколько женщин обвинили его в харассменте.

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Режиссерское кресло займет Джей Роуч, который снимал комедийные трилогии «Остин Пауэрс» и «Знакомство с Факерами», однако в последнее время перешел на драмы. Сценаристом назначен Чарльз Рэндольф, автор «Жизни Дэвида Гейла», «Переводчицы», «Любви и других лекарств», а также «Игры на понижение» — за последний фильм он в 2015-м удостоился награды Американской киноакадемии. Пока что нет никакой информации о том, кто сыграет в будущей ленте вместе с Терон, и когда она выйдет в прокат.

Как сообщает Deadline, проект находится в разработке еще с момента смерти Эйлса в 2017 году — то скончался в прошлом мае в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Предполагается, что в ленте будет рассказано о скандале, который начался после того, как экс-ведущая Fox News Гретчен Карлсон обратилась в суд и обвинила его в сексуальных домогательствах, а также неправомерном увольнении. Она заявила, что потеряла работу, которой посвятила 11 лет жизни, из-за того, что отказала своему начальнику.

Эйлс, в свою очередь, утверждал, что журналистка таким образом «мстит» ему за отказ продлить контракт. Суд встал на сторону Карлсон и обязал компанию 21st Century Fox выплатить ей $20 млн компенсации.

Шарлиз Терон исполнит в фильме роль другой ведущей канала — Мегин Келли, которая судилась с Эйлсом вместе с Карлсон. После их иска в адрес экс-главы Fox News начали поступать обвинения от десятков женщин.

Келли известна в первую очередь тем, что дважды брала интервью у президента России Владимира Путина. В июне 2017 года она модерировала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, в котором участвовал Путин. После Келли взяла у него эксклюзивное интервью для NBC News, куда она перешла после увольнения с Fox. В марте 2018-го она еще раз побеседовала с главой страны.

Кроме этого, именно Келли занималась освещением предвыборной гонки 2016 года в США и вызывала неподдельное раздражение у Дональда Трампа, задавая ему неудобные вопросы во время дебатов. Впоследствии нынешний американский лидер заявил, что «у Келли была менструация», что, по его собственному предположению, якобы могло сказаться на поведении журналистки.

Руководство Fox News на протяжении почти десяти лет неоднократно обвиняли в создании нездоровой рабочей атмосферы, в которой процветала дискриминация по половому и расовому признаку, однако долгое время в связи с этим ничего не предпринималось.

Вместе с Эйлсом в 2016-м были также уволены телеведущие Билл О'Райли и Эрик Боллинг.

Генеральный директор Fox News и глава медиакорпорации 21st Century Fox Руперт Мердок назвал заявления о сексуальных домогательствах «в значительной степени политическими» и предположил, что они были сделаны «из-за консервативных взглядов» Fox.

При этом уже в мае 2017-го, после смерти Эйлса, О'Райли стал гостем нескольких шоу на Fox News, а ряд ведущих канала положительно высказались о скончавшемся руководителе.

Так, Шон Хэннити в эфире своей программы назвал Эйлса «вторым отцом», а его «врагам» сообщил, что он готовится «надрать им зад в следующей жизни».

В сентябре О'Райли появился в передаче Хэннити, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны общественности и некоторых сотрудников канала.

По словам CNN, во время интервью между двумя телеведущими возникла определенная симпатия, так как оба чувствовали, что «стали жертвами либералов, которые хотели заставить их молчать». При этом Fox активно освещал скандал вокруг Харви Вайнштейна — многие назвали это настоящим лицемерием с их стороны, а также напомнили, что О'Райли был уволен «не из-за сексуальных домогательств, а из-за того, что об этом все узнали».