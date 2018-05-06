Умер Владимир Сапунов

В ночь с субботы на воскресенье, 6 мая, скончался экс-руководитель и участник музыкальной группы «Машина времени» Владимир Сапунов. По словам пресс-секретаря групп «Машина времени» и «Воскресение» Антона Чернина, на протяжении более чем 10 лет Сапунов страдал от тяжелого онкологического заболевания и передвигался, сидя в инвалидной коляске, передает ФАН. В коляске Сапунов оказался после несчастного случая в 2007 году.

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При этом Сапунов продолжал руководить обеими группами; от менеджмента он отошел только в конце 2017 года, оставшись при этом в «Машине времени». Он сохранил с коллективом дружеские отношения.

Смерть Владимира Борисовича наступила «после очередного раунда борьбы с болезнью», добавил пресс-секретарь. Сапунову шел 66-й год.

Он родился в поселке Краснослободск тогда еще Сталинградской, а ныне – Волгоградской области. Вместе с родителями переехал на постоянное место жительство в Москву. Музыкальную карьеру начал в конце 60-х годов, играя вместе с младшим братом, Андреем Сапуновым, в школьном коллективе «Эльфы».

В 1970-х годах Владимир сочинял тексты песен, а после занимался поэзией. После он «переключился на другие занятия»: работал на радио «Максимум» в начале девяностых, в 1993 году стал директором группы «Воскресение», в 1994 году Сапунов возглавил «Машину».

В 2009 году песня Сапунова «На паре крыл», написанная еще в 1976 году, была включена в альбом «Машины времени», называвшийся «Машины не парковать».

В 2014 году Сапунов представил свой собственный альбом «Бег in the USSR», передает RT.

Бас-гитарист, вокалист и композитор «Машины времени» Александр Кутиков заявил в разговоре с НСН, что Сапунов был лучшим директором за все время существования музыкального коллектива.

«Это наш близкий друг. Он был замечательным другом, профессионалом своего дела и одним из лучших директоров за всю историю концертной деятельности в России. Просто прекрасный человек — одаренный, писал музыку и стихи. Очень жалко, когда уходят такие близкие люди»,

— подчеркнул басист.

Музыкант добавил, что место погребения и время траурной церемонии пока что неизвестны. Этим вопросом сейчас занимаются родные и близкие Владимира Сапунова. Также Кутиков пообещал, что он и коллектив «Машины времени» окажет родственникам всю необходимую помощь.

«Машина времени» — советская и российская поп-рок-группа. Основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. Жанр творчества группы включает элементы классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни.

Автор большинства текстов песен и бессменный лидер группы — Андрей Макаревич, авторы музыки — Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин.

В начале 2014 года Макаревич одним из первых выступил против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе Крымского кризиса, участвовал в проукраинском «Марше мира».

Русским активистам Донбасса он посоветовал эмигрировать в Россию. Ряд концертов Макаревича по всей России был отменен из-за его политической позиции в вопросе Донбасса и Крыма.

В связи с этим Андрей Макаревич снова написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, попросив российского лидера прекратить «шабаш», порочащий его имя в СМИ. Обращение было опубликовано 25 августа 2014 года на сайте газеты «МК».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал письмо к главе государства такими словами: «Здесь не со всем можно согласиться. То, что он трактует как травлю, также можно назвать и реакцией общественного мнения. Вряд ли здесь стоит апеллировать к президенту».

В конце марта 2018 года лидер «Машины времени» Макаревич пояснил, что не видит повода извиняться перед кем бы то ни было за фразу «злобные дебилы» в отношении россиян. В России же выразили недоумение тем, как музыканту удается жить в стране, которую он не любит.