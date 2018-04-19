«Тренер», «Вествуд» и другие премьеры недели

Дебютная режиссерская работа одного из центральных молодых российских актеров Данилы Козловского, написанная и спродюсированная им же. Лента, появившаяся на волне популярности отечественных спортивных блокбастеров, будет закрывать стартовавший в четверг Московский международный кинофестиваль.

Картина рассказывает о вымышленном нападающем сборной России Юрии Столешникове (разумеется, Данила Козловский), который не забивает решающий пенальти в игре с командой Румынии. После матча разгорается скандал, и Столешников вынужден завершить карьеру игрока. Однако вскоре он переквалифицируется в тренера и уезжает в провинциальный город, где начинает руководить местной командой «Метеор».

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«Третья волна зомби» («The Cured»), Дэвид Фрейн

Еще один дебют — на этот раз не режиссерский, а полнометражный — британского постановщика и сценариста Дэвида Фрейна, социальная драма про зомби с Эллен Пейдж в главной роли. Западная пресса уже окрестила картину «уникальным явлением в своем жанре» — по словам самого автора, это «зомби-фильм, который начинается в тот момент, когда заканчиваются другие зомби-фильмы».

По сюжету Землю поражает вирус, превращающий людей в живых мертвецов. Однако врачи находят лекарство, способное излечить большую часть пострадавших. Но после исцеления у зараженных остаются воспоминания о том, что они творили под воздействием вируса. Пытающиеся вернуться в социум экс-зомби сталкиваются с резким неприятием со стороны общества.

Третий дебют — голливудский, а в качестве дебютанта выступил австралийский режиссер Нэш Эдгертон, ранее снявший только одну полнометражную ленту у себя на родине и промышлявший съемками клипов для, например, Боба Дилана и солиста The Killers Брэндона Флауэрса.

Черная (и довольно скучноватая) криминальная комедия «Опасный бизнес» посвящена злоключениям Гарольда Сойинки (Дэвид Ойелоуо) — сотрудника компании Cannabax Technologies, разработавшей «марихуану в таблетках». До Гарольда, который знает формулу, доходит слух, что владельцы фирмы (Шарлиз Терон и Ричард Раск) намерены организовать слияние и порвать связи с мексиканским картелем, поэтому он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп.

Вторая режиссерская работа сценариста и продюсера Дина Дэвлина, работавшего в свое время над «Днем независимости» и «Годзиллой» Роланда Эммериха. В прошлом году он выступил с довольно слабым фильмом-катастрофой «Геошторм», в котором снялись Джерард Батлер, Джим Стерджесс и Энди Гарсиа. Оставив природные катаклизмы на попечение Эммериха, Дэвлин теперь пробует себя в жанре хоррора, а на главную роль зовет (лучшего) Доктора Кто — Дэвида Теннанта.

Двое работающих в элитном ресторане парковщиков совмещают легальный заработок с медвежатничеством, обчищая дома богачей, пока те наслаждаются ужином. Во время очередного ограбления они натыкаются на израненную девушку, которая является узницей одного из зажиточных жителей Портленда (Дэвид Теннант). Сбежав, они обращаются в полицию, однако правоохранительные органы оказываются бессильны. После этого маньяк начинает настоящую охоту на двоих незадачливых грабителей.

«Точка невозврата» («High Wire Act»), Брэд Андерсон

Мастер психологического триллера Брэд Андерсон, снявший сильнейшего «Машиниста» с Кристианом Бейлом, а также ряд эпизодов «Прослушки», «Подпольной империи» и «Убийства», вновь обращается к своему излюбленному жанру, адаптируя его под шпионское кино. Сценарий ленты написал Тони Гилрой, в чьей фильмографии — франшиза о Джейсоне Борне, «Адвокат дьявола», «Армагеддон» и »Майкл Клейтон», за которого он был номинирован на «Оскар».

1972 год, разгар Ливанской войны. Дипломат Мейсон Скайлз (Джон Хэмм из «Безумцев») теряет жену и приемного сына-араба после террористической атаки. На десять лет он погружается в глубины депрессии и алкоголизма. Однако в определенный момент его возвращают обратно в Бейрут для переговоров с палестинцами, которые держат в плену экс-агента ЦРУ и бывшего друга Скайлза. Боевики требуют отдать им своего недавно пропавшего на границе Ливана и Израиля главаря в обмен на заложников. Скайлзу придется выяснить, кто ответственен за исчезновение лидера террористов.

«Свинья» («The Pig» / «Khook»), Мани Хагиги

Восьмая полнометражная картина иранца Мани Хагиги, прошлой работой которого стал нашумевший в синефильских кругах детектив «Приходит дракон». Премьера его новой (слегка сюрреалистичной) трагикомедии «Свинья» прошла в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля.

Тегеран захлестнула волна жестоких убийств именитых режиссеров, критикующих иранскую власть. На лбу у каждого из них маньяк вырезает слово «Свинья». Кинематографист Хассан, которому государство запретило работать в кино и театре (снимать можно только рекламу), с обидой воспринимает ужасающие новости — ведь убийца оставляет его на конец своего списка, словно сомневаясь в художественной ценности картин режиссера.

«Вествуд: Панк, икона, активист» («Westwood: Punk, Icon, Activist»), Лорна Такер

Первая (как ни странно) документальная лента о легендарной женщине-дизайнере Вивьен Вествуд, которая придумала стиль панк. Икона британской моды доверила экранизировать свою биографию начинающей постановщице Лорне Такер — до этого она выступала в основном в качестве клипмейкера. Хотя получившимся результатом сама героиня осталась не вполне довольна, рядовому зрителю он точно покажется по меньшей мере любопытным.

Картина (как и вынесено в название) пытается исследовать три стороны личности Вивьен — панка в жизни, панка в моде и политической активистки, много говорившей о ядерном разоружении, глобальном потеплении и гражданских правах. «Вествуд» снималась почти четыре года, в течение которых Такер много общалась с самой дизайнером, а также с ее близкими, — чтобы охватить пятидесятилетнюю карьеру живой легенды.