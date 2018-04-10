Трейлеры недели: Хан Соло, Мистер Бин и Дон Кихот

«Человек, который убил Дон Кихота» («The Man Who Killed Don Quixote»), Терри Гиллиам

В сети появился первый трейлер фильма Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», разработкой которого режиссер занимался на протяжении последних 18 лет. Вплоть до 2015-го Гиллиам восемь раз пытался запустить производство вольной экранизации романа Мигеля де Сервантеса, однако съемки начались лишь три года назад. Сейчас премьера картины запланирована на осень 2018 года.

Вместо Джонни Деппа главную роль теперь исполняет известный по новым «Звездным войнам» Адам Драйвер. Кроме него, в картине также задействованы Ольга Куриленко и Джонатан Прайс. По сюжету юноша Тоби Грисони (Драйвер) оказывается в Испании 17 века, где встречает знаменитого Дон Кихота. Тот принимает его за Санчо Пансу, и вместе они отправляются в путешествие, в котором Грисони узнает, кто же убил Рыцаря Печального Образа.

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«451 градус по Фаренгейту» («Fahrenheit 451»), Рамин Бахрани

Телеканал HBO опубликовал трейлер к предстоящей экранизации культового романа американского фантаста Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Режиссером картины выступил Рамин Бахрани, а главные роли исполнили Майкл Джордан, Майкл Шеннон, София Бутелла и Лора Хэрриер. Выход ленты назначен на 19 мая.

В романе Брэдбери описывается мрачное будущее, в котором книги находятся под запретом. Главный герой — «пожарный» Гай Монтэг — занимается сожжением литературы, однако постепенно разочаровывается в окружающем его обществе и присоединяется к небольшой подпольной группе, старающейся сохранить книги для потомков.

«Агент Джонни Инглиш 3.0» («Johnny English Strikes Again»), Дэвид Керр

Нестареющий Роуэн Аткинсон возвращается на большие экраны в образе Джонни Инглиша (читай: шпионской версии Мистера Бина) — появился первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0». Мировая премьера должна состояться 20 сентября 2018 года.

В третьей части комедийной франшизы Джонни Инглишу придется найти хакера, взломавшего базу данных британской разведки, чтобы защитить раскрытых коллег. Сценаристом ленты выступил Роберт Уэйд, известный по двум частям «бондианы».

«Свинья» («The Pig» / «Khook»), Мани Хагиги

Иранец Мани Хагиги готовит к выпуску свою восьмую полнометражную работу — трагикомедию «Свинья», премьера которой состоялась в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля. В России фильм выйдет уже 19 апреля.

В центре сюжета оказывается вспыльчивый режиссер, которому государство запретило снимать кино. Параллельно с этим в городе начинает орудовать безумный убйца, чьими жертвам становятся иментые иранские режиссеры, на лбу которых он вырезает слово «свинья». Главного героя терзают противоречивые чувства страха и оскорбления, вызванного тем, что его до сих пор не убили — и не включили в число успешных кинематографистов.

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» («Solo: A Star Wars Story»), Рон Ховард

Вышел трейлер предстоящей ленты «Хан Соло. Звездные войны: Истории» — второго спин-оффа знаменитой космической саги. Кресло режиссера проекта занял Рон Ховард, в главных ролях снялись Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер и Йонас Суотамо. На больших экранах «Хана Соло» можно будет посмотреть с 25 мая.

Картина расскажет о молодых годах космического контрабандиста Хана Соло и его знакомстве с Чубаккой и Лэндо Калриссианом — задолго до истории с Оби-Ваном Кеноби и Люком Скайоукером, описанной в «Новой надежде».