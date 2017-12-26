О, спорт, ты — фильм: 9 лучших спортивных кинолент

«Бешеный бык» («Raging Bull»), Мартин Скорсезе, 1980

Легендарный шедевр Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро в главной роли — за нее он в 1981 году получил свой второй в карьере «Оскар». Картина занимает первое место в списке лучших фильмов о спорте по версии Американского института киноискусства. Лента основана на реальных событиях и была снята по мотивам мемуаров боксера Джейка Ламотты «Бешеный бык: Моя история».

Повествование ведется с помощью флешбэков — постаревший Ламотта в 1960-х годах вспоминает свою жизнь, спортивную карьеру, взаимоотношения с братом (Джо Пеши) и женой (Кэти Мориарти).

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«Гонка» («Rush»), Рон Ховард, 2013

Еще одна картина, основанная на реальных событиях. В фильме Рона Ховарда речь идет о сезоне «Формулы-1» 1976 года и противостоянии двух автогонщиков — австрийца Ники Лауды (Даниэль Брюль) и британца Джеймса Ханта (Крис Хемсворт).

Поразительная история о том, как две сильные личности преодолевают себя и соперничают друг с другом, однако все это перечеркивают дальнейшие планы судьбы.

Помимо всего прочего, фильм доказал, что Крис Хемсворт годится не только для того, чтобы сверкать с экрана накачанной мускулатурой и сурово размахивать молотом.

«Движение вверх», Антон Мегердичев, 2017

Фильм производства канала «Россия» и студии Никиты Михалкова «ТриТэ» про героическую победу игроков советской сборной по баскетболу над несокрушимыми американцами на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

В картине «Движение вверх» задействованы отечественные актеры первой величины — Владимир Машков, Андрей Смоляков, Марат Башаров и Сергей Гармаш.

У сборной Союза появляется новый тренер — Владимир Кондрашин, который мечтает поднять советский баскетбол на мировой уровень.

Едва приступив к выполнению своих обязанностей, он заявляет, что главной целью его команды становится победа над американцами, которые до этого ни разу не проигрывали на Олимпийских играх.

Теперь он должен заставить самих игроков поверить в то, что они способны совершить невозможное.

«Легенда №17», Николай Лебедев, 2012

Первый совместный проект телеканала «Россия» и «ТриТэ», подаривший надежду на хоть сколько-нибудь светлое будущее отечественного кинематографа и запустивший карьеру Данилы Козловского.

Так же имеет историческую подоплеку: в 1972 году советские хоккеисты разгромили канадцев в стартовом матче «Суперсерии СССР — Канада».

Повесть о том, как никому не известный «номер 17» Валерий Харламов (Козловский) исполнил мечту всей своей жизни и навсегда вошел в историю мирового хоккея, забив две победные шайбы в судьбоносном матче.

«Малышка на миллион» («Million Dollar Baby»), Клинт Иствуд, 2004

Один из лучших фильмов Клинта Иствуда, за который Американская киноакадемия вручила ему третий и четвертый «Оскар» в карьере (лучший фильм и лучшая режиссура).

Лента получила еще две статуэтки — за лучшую женскую роль (Хилари Суонк) и лучшего актера второго плана (Морган Фримен).

В жизни тренера по боксу Фрэнка Данна (Иствуд) внезапно появляется девушка Мэгги, мечтающая о мировой славе.

Нехотя Фрэнк соглашается стать ее наставником, и вместе они проходят путь от небольшого тренировочного зала до титульного боя, который меняет жизни обоих героев.

«Нокдаун» («Cinderella Man»), Рон Ховард, 2005

Еще одна лента Рона Ховарда, еще одна, основанная на реальной истории, и еще одна — на тему бокса.

Фильм получил три номинации на «Оскар», но в итоге не победил ни в одной из них.

Картина рассказывает о жизни знаменитого американского боксера Джеймса Брэддока. Спортсмен переживает не лучшие времена: из-за травм началась серия поражений, после которой, казалось, спортивная карьера завершена.

Однако по счастливой случайности Брэддок выходит на замену в бою против претендента на титул чемпиона мира — и побеждает.

Однако дальше он должен будет сразиться с действующим чемпионом, на счету которого — две смерти на ринге.

«Рокки» («Rocky»), Джон Г. Эвилдсен, 1976

Культовое произведение Джона Эвилдсена по сценарию Сильвестра Сталлоне, не нуждающееся в представлении.

Проникнув в Союз на пиратских кассетах с самопальным переводом, «Рокки» навсегда остался в сердцах большинства россиян.

Почти идеальный образец действия волшебной формулы «из князи в грязи», сделавший Сталлоне звездой вселенских масштабов.

Хотя формально история сочинена самим Слаем, в образе Рокки Бальбоа угадываются такие легенды бокса, как Рокки Марчиано, Джо Фрейзер и Чак Уэпнер — последний даже хотел отсудить у актера средства, заработанные на «его биографии».

«Тренер Картер» («Coach Carter»), Томас Картер, 2005

Один из самых известных фильмов Томаса Картера с неподражаемым Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли.

В основу сюжета легла действительно имевшая место быть история, случившаяся в 1999 году.

Бывший баскетболист Кен Картер (Джексон) становится тренером школьной команды Ричмонда.

С его помощью у «Ричмонд Ойлерс» начинается победная серия, однако посреди сезона Картер запрещает ребятам играть из-за плохой успеваемости.

Решение специалиста вызывает неоднозначную реакцию со стороны родителей игроков и школьного руководства.

«Человек, который изменил все» («Moneyball»), Беннетт Миллер, 2011

Нашумевшая в свое время драма Беннетта Миллера с Брэдом Питтом на первой скрипке

Российскому зрителю картина далась с трудом — все-таки, бейсболом в этой стране не слишком интересуются. А вот на родине «Moneyball» возымел внушительный успех, заработав шесть номинаций на «Оскар».

Фильм снят по книге Майкла M. Льюиса о команде «Окленд Атлетикс» и ее генеральном менеджере Билли Бине (Питт).

Картина повествует о том, как один человек создал серьезную бейсбольную команду, несмотря на практически полное отсутствие необходимых для этого средств.