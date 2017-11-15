«Лига справедливости» и другие премьеры

«Лига справедливости»

Расширенная киновселенная DC пока не такая большая, как у студии Marvel. В ней всего четыре фильма — сольные проекты Супермена (Генри Кавилл) и Чудо-женщины (Галь Гадот), картина про Бэтмена (Бен Аффлек) и Супермена и часть про «Отряд самоубийц». Пятым стал фильм про команду супергероев — наподобие марвеловских «Мстителей», — названную «Лигой справедливости».

В комиксах она впервые появилась еще в 1960-м, неоднократно всплывала в различных мультсериалах, но до большого экрана добралась впервые. В ролях все те же — Аффлек, Кавилл, Гадот, к которым добавились Джейсон Момоа (Аквамен, сольный фильм которого ожидается в декабре 2018-го) и Эзра Миллер (Флэш). Ну и сюжет, в принципе, немного предсказуем — супергероям предстоит спасти Землю от ужасной угрозы. Кстати, в планах DC уже есть вторая часть «Лиги» — ее выход ожидается в 2019 году.







«Субурбикон»

Новый фильм Джорджа Клуни-режиссера. 1957 год. В престижный и населенный только белыми пригород приезжает семья чернокожих, а на семью добропорядочного клерка Гарднера Лоджа (Мэтт Деймон) нападают грабители. Жена Лоджа (Джулианна Мур) погибла во время ограбления, и к ним переезжает ее сестра-близнец (Джулианна Мур), чтобы помочь вдовцу с ребенком. Фильм не понравился ни критикам (26% положительных отзывов), ни зрителям, поставившим ему низкую оценку, а стартовые сборы «Субурбикона» в США стали самыми низкими за всю карьеру Клуин в качестве постановщика.







«Чудо»

Драма Стивена Чбоски, экранизация одноименного романа Р. Дж. Паласио. У мальчика Августа (Джейкоб Тремблей) — редкое генетическое заболевание, из-за которого у него сильно деформировано лицо. Он перенес множество операций и до пятого класса просидел дома, где его обучала мама (Джулия Робертс), но теперь должен отправиться в обычную школу, снять привычный шлем, скрывающий шрамы — и начать общаться с другими детьми, которым предстоит понять, что настоящая красота скрывается внутри каждого человека.







«Мифы»

Полнометражный дебют Александра Молочникова (театральный актер и режиссер, спектакли «19.14» и «Бунтари»). Нищий иностранец (греческий актер Яннис Пападопулос, ради этой роли выучивший русский язык) случайно попадает в мир богатых и знаменитых россиян. Среди них надежда русского кино Федор, который должен денег браткам из 90-х, переигравший все роли актер Сергей, шоумен и телеведущий Иван, который шутит даже в неподходящих ситуациях. В этой комедии — Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова и многие другие звезды современного российского кино.







«Молодой Годар»

В 1967 году французский режиссер Жан-Люк Годар встретил непрофессиональную актрису Анну Вяземски, потомка русских князей и внучку писателя Франсуа Мориака. Она сыграла главную роль в фильме Годара «Китаянка» и была рядом с ним во время парижских событий 1968 года. Этому периоду жизни всемирно известного режиссера и посвящен новый фильм оскаровского лауреата (за «Артиста» в 2012-м) Мишеля Хазанавичуса. «Молодой Годар» был представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года. За то время, что картина добиралась до проката, скончалась реальная Анн Вяземски. Главные роли в картине сыграли Луи Гаррель (Годар) и Стэйси Мартин (Вяземски). Подробнее об этом читайте в материале «Газета.Ru»