Люди без свойств, или биография без пятен

Что общего между номинантом на должность члена Верховного суда США Бреттом Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, и человеком по имени Анатолий Чепига, которого обвиняют в том, что он – это якобы Руслан Боширов, один из двух «солсберецких туристов»? Разумеется, Кавано и Чепига нигде не пересекались. Первый окончил элитный Йельский университет, второй — Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). А потом, может, и еще кое-что окончил, тут полной ясности нет. Первый никогда не был в Чечне, где вроде бы воевал Чепига, второй никогда не был в Америке, где Кавано не вроде бы, а точно дослужился до номинанта на должность члена Верховного суда. Общее у них то, что оба они даже представить себе не могли, как и когда аукнется им их прошлое. А оно вот аукнулось. Такова нынешняя информационная реальность.

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Утверждение Бретта Кавано в Сенате США может сорваться по скандальной, но уже привычной для Америке причине. Опять женщина (даже три), опять пресловутый харассмент. Кстати, сам этот термин вошел в активный политический лексикон Америки в далеком 1991 году. Тогда тоже во время слушаний по поводу утверждения нового верховного судьи (первого чернокожего) Кларенса Томаса одна из его бывших сослуживиц Анита Хилл «вдруг вспомнила», что он грязно сексуально шутил и вроде как ее домогался. Томаса тогда все же утвердили, он и сейчас толкует американскую конституцию.

А вот маразм преследования за тот самый «харассмент» с тех пор крепчал и ныне поразил даже самое «гнездо разврата по-американски» Голливуд.

Хотя казалось бы…

Про Бретта Кавано «вдруг вспомнила» его знакомая по старшим классам школы (ему тогда было 17, ей 15) Блази Форд, ныне почтенная профессор психологии в Стэнфорде. Якобы на одной из вечеринок он завлек ее в спальню, повалил на кровать, пытался снять одежу и закрывал рот рукой, чтоб не орала. Она вырвалась и убежала. Все. Ах, нет, еще не все. Две других «подруги» вспомнили, что вроде как этот Бретт принимал участие в других вечеринках, во время которых распивал спиртные напитки (о ужас!). И там даже были изнасилования. Совершенные не им, но он вроде как присутствовал где-то рядом. Может, они и не были даже изнасилованиями, а по обоюдному хмельному согласию. Однако теперь в Америке уже любой внебрачный секс грозит превратиться в «изнасилование», отягощенное еще и харассментом. Это вам любой Харви Вайнштейн расскажет. Скоро эдак и до брачного доберутся. Инцидент с Бреттом и Блази случился 35 лет назад, когда Толя Чепига еще даже не пошел в школу.

А вот когда Чепига школу закончил, то он поступил в ДВОКУ. Во всяком случае его преподаватель (ныне бывший, по имени Александр Боржко, он дал интервью об этом радио «Бизнес-ФМ») помнит курсанта с таким именем, выпускника 2001 года. Но в лицо не помнит. Он также утверждает, что Чепига воевал в Чечне и был удостоен звания Героя России. На что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что не обладает сведениями о вручении Анатолию Чепиге каких-либо государственных наград из рук Владимира Путина. И ведь, что интересно, оба могут быть правы. Такие времена. Информации столь много и она столь противоречива, что сгодится на любой вкус, для любой гипотезы и теории. Главное – верить в свою.

Бретт Кавано 35 лет назад вел дневник. Так научил его папа. Он этот дневник притащил в Сенат на слушания, чтобы доказать, что он никакой такой Блази Форд знать не знает, а если бы знал, то непременно бы пометил у себя в тетрадочке: мол, валил на кровать, оборвал пуговицы на блузке, она не далась, какой облом! Нет, вы только подумайте. 35 лет назад. Дневник. Не выбросил. Вдруг сгодится. Там же алиби. Сейчас с однокурсниками по Йелю будет беседовать ФБР (я вот, к примеру, напрочь ничего не помню про подавляющее большинство своих однокурсников, а про тех, про кого помню, ни одному ФБР ничего не расскажу). Это что ж, надо был заранее все просчитать про алиби в 17 лет?

Впрочем, насчет алиби – это к Петрову. Или к Боширову. Но вот незадача – у них нет прошлого. Дневника тоже нет. Есть только настоящее и Маргарита Симоньян. Беседа с ней, обросшая «мемами» и шутками. С этого момента у них даже появилось прошлое, и оно от них уже никуда не денется. Но нет школьных фотографий, поездок на картошку. Нет земляков, соседей. Жен нет, даже бывших. Впрочем, может, они все есть, но нам их не показывают. Хотя бы в передаче у Малахова. А то, чего нет в передаче у Малахова, на худой конец у Киселева или Соловьева — нет в природе вообще. Остается последняя надежда на «всамделишность» — Мария Захарова. Она – это наш «крайний» редут и амбразура в том, чтобы как-то сориентироваться в потоке информационного шума. Который не прекращается и становится все более хаотичным.

Про Чепигу известно чуть больше, чем про Боширова. Если это он, конечно. То есть человек, отдельный от Боширова и при этом не Петров. По интернету гуляет фотография, где человек, вроде бы похожий на Чепигу, позирует с другими бойцами. На мой взгляд, там он не похож на Боширова. Но «враги» утверждают, что это один и тот же человек. Для них все лица славянского типа, возможно, как для нас – китайцы. Так или иначе, есть некое прошлое, оно обсуждается и обрастает новыми фактами. Говорят, фото сделано в Чечне. На фото нет геолокации. Потом будет. А фото без геолокаций не будет вовсе.

Впрочем, почему потом?

Уже сейчас «человек без прошлого» и без расставленных по этому прошлому, словно вешки, геолокаций вызывает вполне понятные подозрения.

Где он был с такого-то года по такой-то? Что за лакуны в его биографии? Пока для нашей общественности «прокатывают» такие лакуны. Она не взыскательна и точно не будет кипятиться по поводу того, кто как вел себя в студенческие годы. Как говорится, «эта нога – она у того, у кого надо нога». Но почему у него нет аккаунта в соцсетях?

Но это что ж получается, что уже в ближайшем будущем для выращивания полноценного агента спецслужб ему надо «легенду» мастерить начать за тридцать лет до отправки на задание? Ну, допустим, можно чего-то там наспех налепить в тех же соцсетях перед поездкой в какой-нибудь Солсбери. Но можно ли при нынешних информационных технологиях гарантировать, что где-нибудь не всплывут какие-то односельчане из села Николаевка Амурской области, которые когда-то кого-то «сфоткали» на смартфон, а затем вывесили с подписью: мол, вот он наш Толян, а не никакой не Руслан.

Ведь ни в какие «пакеты Яровых» не спрятать оставляемый вами все более глубокий «цифровой след» в виртуальном пространстве. И чем больше эти «пакеты Яровых» будут ваши данные локализовывать, собирать в одном месте, тем больше шансов, что некий человек за деньги сольет их вместе с миллионами других персональных данных тому, кому не надо. Или просто хакеры ваш «пакет» вскроют.

Возможно ли молодому человеку в возрасте 17 лет или даже раньше жить все время с оглядкой на то, как он наследит не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве и как это будет истолковано через несколько десятков лет?

Ведь та же Америка 80-х – это было во многом совершенно другое общество, чем сейчас. Наше, кстати, тоже. И совершенно непонятно было, как ваше тогда совершенно типичное поведение аукнется вам через 35 лет и не будет ли оно вам поставлено в вину.

Не пить пиво с друзьями, не бедокурить, не приставать к девушкам. А вдруг это всплывет через 35 лет самым неожиданным образом? А вдруг, наоборот, такое поведение сочтут подозрительным? Я уж не говорю о легкомысленных фотографиях, которые молодые люди постят почем зря. А потом, может, кто из них в президенты станет баллотироваться? Или в спикеры Совета Федерации.

Может, нынешний наш президент – последний в российской истории, у кого нет «цифрового следа»? И слава богу, как говорится. Меньше информации — меньше обсуждений и досужих толков. А то ведь с этим даже Песков не справился бы. А ну как он «твитил» бы каждый день, слово Трамп последний? Это ж ужас был бы, при нашей-то вертикали.

Любой такой «цифровой след» – всегда неоднозначен и всегда будет давать пищу самым разным толкованиям. А скрыть ничего нельзя теперь. Даже, как выясняется, серию «блатных паспортов» иностранных, которые якобы выдают не абы кому. Притом что то место, где их выдают, выхода в интернет не имеет и там вообще больше любят «бумажные носители». Так слили же. А может, и не сливали. Но даже если все рассказы про «блатные серии» — фейк и фальсификация «пятой колонны», то это тот самый фейк, который, словно гоголевский Нос, уже вышел в свет и зажил своей собственной всамделишной жизнью. Именно им будут оперировать теперь консульства «наших партнеров» при рассмотрении заявок на визы. Впрочем, уже скоро, уверен, визовые анкеты будут дополнены приложением паролей к аккаунтам в соцсетях.

Трудно, конечно, представить, что наше общество когда-нибудь дойдет до того, до чего докатилось нынешнее американское. Чтобы всерьез обсуждать «сексуальные проделки» на основании всего лишь женских «воспоминаний» 35-летней давности. Но ведь в той же Америке в начале 80-х никто даже в кошмарном сне представить не мог, что там будут легализованы гомосексуальные браки. А ну как и мы до такого докатимся?

В советском обществе были свои традиции составления биографий – и репутаций. Общественная работа, характеристики с мест работы, членство в комсомоле и партии, трудовая книжка, доносы сослуживцев и соседей. Все – в основном на бумажных носителях и формально. «Кухонные разговоры» оставались в основном не охваченными. Мысли, не высказанные вслух – тоже. Это, конечно, была недоработочка. Отчасти то общество и сгнило потому, что технологически не смогло, не успело стать абсолютно тоталитарным. И именно потому, что своей косностью оно эти технологии и зажимало.

Если бы в советские времена был изобретен «фейсбук», он наверняка был бы запрещен. Его и сейчас, по чисто советской же рефлексии, могут запретить за то, что Цукерберг не любит «пакет Яровой». Но это будет величайшая ошибка и невосполнимая утрата для наших славных «органов». Потому что следить за нами и «профилировать» нас им станет намного сложнее. Вместе с тем произойдет утрата навыков. И профессиональная деградация. И если потом вдруг захочется провести спецоперацию (чего, как мы верим, в 2016 году ни на минуту не было) или похулиганить против очередной «старухи Хиллари», то это будет сделано через одно место, откуда руки расти, по идее, не должны.

В советские времена к характеристике за подписью «треугольника» нельзя было приложить скриншоты посещаемых сайтов или легкомысленную переписку в «твиттере» или «вотсапе» с одноклассницей. Или ее же запись в соцсетях «под замком» про «этого козла». А в будущем с этим будет как? К чему готовиться тем, кому сейчас 17?

Или вот теперь военнослужащим запретили смартфоны и постить себя в соцсетях. А то кто там красуется на фоне пейзажа Донбасса и, не дай бог, установки «Бук». Кто шлет привет маме и папе, а также любимой девушке, у которой родня на Украине, а дедушка уехал в Израиль, из сирийской пустыни. Госслужащим многим «настоятельно не рекомендовано» светиться во всяких «фейсбуках». Тоже, кстати, подсказка «партнерам» в ближайшем будущем: если у такого-то нет аккаунта, значит, надо покопать про него поглубже. «Интернет вещей» запросить, к примеру, данные о покупках в интернет-магазинах. Или «кандидатам в ГУ Генштаба» запретить пользоваться интернетом вовсе? А также их семьям, детям и соседям.

Получается, что для того, чтобы сделать карьеру на госслужбе, а тем более в «органах» (им и так теперь за границу нельзя, только разве что на «солберецкий собор» посмотреть) надо добровольно исключить себя из большой части информационного пространства? Принять на себя Великую Информационную Схиму? В обмен на что? На досрочную пенсию всего лишь? Маловато будет.

И не есть ли этот тот самый редуцированный отбор, в результате которого на госслужбу и даже в спецслужбы на фоне столь многочисленных ограничений будут идти люди не самых высоких умственных способностей? А вдруг потом они столкнутся случайно с Маргаритой Симоньян для интервью и дадут ей его так, что не выглядеть полными дебилами при этом не смогут?

Одно непонятно: если мы не знаем, каким будет наше общество через 20-30 лет, то какую надо себе сейчас начинать «лепить биографию» тем, кому 18? Ведь надо же так сделать, чтобы наверняка. Потом не переделаешь. Нет ответа.