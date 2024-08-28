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Пора в тень: зачем Meta* отключила инструмент для поиска дезинформации

IT-эксперт Капранов указал на распространение дезинформации западными площадками

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Unsplash
От любых глобальных социальных сетей ожидается определенный уровень модерации поступающего на платформу контента. Особенно это касается событий, способных определить будущее какой-либо страны. К примеру, предстоящие выборы президента в США. Однако по словам эксперта Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), руководителя проекта «Технологии» «Российской газеты» Олега Капранова, у западных онлайн-площадок, как обычно, свое понимание слов «безопасность» и «ответственность».

Например, компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) приняла решение закрыть инструмент CrowdTangle, который использовался для отслеживания дезинформации в интернете. В частности, с помощью CrowdTangle журналисты, общественные группы и исследователи в режиме реального времени отслеживали популярные публикации на таких платформах, как Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Таким образом они могли показать, сколько пользователей взаимодействовали с тем или иным контентом, какие группы способствовали распространению публикации и как часто политическая и медицинская дезинформация становилась вирусной в Facebook и Instagram.

По неизвестной причине инструмент был закрыт за несколько месяцев до президентских выборов в США. Это вызвало обеспокоенность групп, которые полагались на CrowdTangle для отслеживания потока информации в социальных сетях, включая фейки.

Стоит отметить, что еще в июле группа законодателей направила главе Meta Марку Цукербергу письмо с просьбой отложить прекращение работы CrowdTangle на шесть месяцев, заявив, что компания «несет ответственность за то, чтобы общественность, независимые исследователи, журналисты и политики могли изучить и устранить влияние платформ и их алгоритмов». Ответ был довольно предсказуем: компания ничего откладывать не будет.

Представители Meta заявили, что компания закрывает CrowdTangle, поскольку инструмент «сложен в обслуживании» и «не дает репрезентативной картины того, что происходит на наших платформах». В то же время компания планирует заменить CrowdTangle библиотекой Meta Content. По утверждению представителей компании, новый инструмент будет включать в себя более обширные данные, такие как возможность анализа комментариев.

Чтобы получить доступ к библиотеке, исследователи из некоммерческих организаций должны обратиться к партнеру Meta — Межуниверситетскому консорциуму политических и социальных исследований Мичиганского университета.

При этом СМИ и другие группы с коммерческими интересами не будут иметь права использовать этот инструмент, который подвергся критике за то, что он является неадекватной заменой CrowdTangle. Так, в анализе Proof News было указано на 11 функций, включая возможность просмотра показателей социальных сетей с течением времени и совместного использования панели мониторинга, которых не было в Meta Content.

Действия Meta наглядно иллюстрируют как отношение ИТ-гиганта к пользователям, так и к свободе слова. Фактически вместо удобного, привычного и эффективного инструмента компания вводит новый, неудобный и закрытый. Но самой Meta и ее кураторам в американском правительстве ситуация выгодна. Теперь корпорацию будет сложнее уличить в проблемах с модерацией, а за счет наличия подконтрольной третьей стороны нет никаких сомнений в том, что доступ к библиотеке получат лишь нужные люди, которые будут писать правильные, угодные государству и Цукербергу вещи.

Интересы же людей, которые не желают сталкиваться с потоком дезинформации, разумеется, не учтены. Отговорки ИТ-гиганта просто поражают — CrowdTangle, оказывается, сложно поддерживать. Это заявляет компания, которая за счет своего глобального присутствия и популярности обязана ставить борьбу с фейками в число самых главных приоритетов в своей работе. Но вместо этого мы слышим «сложно поддерживать» от Meta, которая в текущем году уже успела удвоить чистую прибыль.

В подобном поведении ИТ-гиганта отчасти есть вина других стран, которые ввиду внешнего отсутствия необходимости никак не развивали свои аналогичные ИТ-решения на случай, если Metaе начнет наглеть. В итоге сейчас корпорация допускает себе откровенно презрительное и преступное поведение, на которое некоторым государствам ответить фактически нечего. Их граждане не имеют возможности выбирать социальные сети и вынуждены пользоваться лишь тем, что предлагает ИТ-гигант, безапелляционно принимая его условия.

В России ситуация иная. В нашей стране существует множество альтернатив западным онлайн-площадкам. Поэтому россияне имеют возможность выбирать платформу по своим предпочтениям, не вынуждая себя мириться с политикой Meta или поведением любого другого западного ИТ-гиганта. У нас есть «ВКонтакте», «Одноклассники», Looky, «Платформа», TenChat, Rutube и много других отечественных онлайн-платформ с удобным интерфейсом, непредвзятой модерацией. И главное — наши платформы соблюдают требования российского законодательства, которое нацелено в том числе и на обеспечение безопасности россиян в интернете.

Автор — эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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