«Внимание на дорогу!»: почему транспортной отрасли определили ключевые задачи

На прошедшем в Москве XVII Международном форуме «Транспорт России» глава правительства Михаил Мишустин определил ключевой роль транспортной отрасли при решении стратегических задач всей отечественной экономики. Заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) РАНХиГС Дмитрий Агафонов рассказал «Газете.Ru» о том, как России за короткий срок после введения полномасштабных санкций удалось развернуть грузовые потоки. По мнению эксперта, во многом это оказалось возможным потому, что дорожно-транспортная отрасль стала центром внимания властей всех уровней.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в новых условиях России удалось достаточно быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на юг и восток. Залогом для поддержания тенденции станет поступательное наращивание провозной способности основных транспортно-логистических коридоров. Данная задача имеет не только экономическое, но и политическое значение на фоне необходимости укрепления деловых связей с бизнес-средой стран Ближнего Востока, Африки, Азии. А президент Владимир Путин ежегодно фокусирует свое внимание на реализации инвестиционных планов строительства инфраструктуры Восточного полигона и БАМа, проектов национального значения.

Надо отметить, что в прошлом году по причине существенного сокращения погрузки в направлении западных экспортных рынков произошло снижение грузооборота ОАО «РЖД» до уровня 1 млрд. 234 млн. тонн. При этом компания в направлении Восточного полигона по всем филиалам смогла сохранить стабильное увеличение грузооборота, в том числе по Красноярский филиалу (+1%), Восточно-Сибирскому (+2,2%), Забайкальскому (+9,6%), Дальневосточному — (+7,2%). Более того, по данным ОАО «РЖД» в прошлом году был достигнут исторический максимум по груженому грузообороту на Восточном полигоне — 2 376 млн. ткм. в сутки (+3,5% к уровню 2021 года). При этом сформированные прошлогодние тренды по грузообороту на сети ОАО «РЖД» нашли свое продолжение и в этом году.

Согласимся с премьером, что рост пропускной способности транспортно-логистических коридоров должна поддержать и транспортная инфраструктура морских портов. По результатам 2022 года грузооборот морских порто вырос не очень значительно и составил 841,5 млн. тонн, что только на 0,75 пунктов выше уровня 2021 года. Стоит, правда, отметить, что по стратегически важным направлениям — грузооборот морских портов Дальнего Востока прибавил 1,5%, а в Азово-Черноморском бассейне и того больше — 2,7%. Однако в части морской темы Михаил Мишустин еще раз подчеркнул, что из-за роста объемов перевалки грузов многие морские порты нуждаются в срочной реконструкции.

В настоящее время, распоряжением правительства утвержден комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры, в котором предусмотрена масштабная реализация крупнейших проектов развития транспортно-логистической инфраструктуры по всем видам транспорта с учетом сложившихся внешнеэкономических условий. Если посмотреть на данные Минтранса России, то план этот выполняется почти идеально: в 2022 году все запланированные контрольные показатели по реализации плана выполнены на уровне 99,7% (в 2021 г. — 98,8%), хороших показателей стоит ждать и в этом году.

План этот касается в том числе сферы развития морской портовой инфраструктуры, где только за последнее время состоялся ввод новых производственных мощностей морских портов в объеме 36,64 млн. тонн. В списке таких объектов порты Тамань, Высоцк, специализированный угольный перегрузочный комплекс в Приморском крае, терминал сжиженного природного газа в Камчатском крае. Введены также в эксплуатацию три атомных ледокола для обслуживания северного морского пути. По мнению экспертов Института экономики естественных монополий, в первую очередь с учетом мировой конъюнктуры реконструкции и модернизации подлежат контейнерные и зерновые терминалы, которые будут особенно востребованы в Краснодарском и Приморском краях.

Географическое положение России является, действительно, уникальным. Активная реализация инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции транспортно-логистической инфраструктуры по направлениям Северного морского пути, бассейнов Черноморского и Тихого океана в сторону азиатских стран позволит России использовать свои конкурентные преимущества. В этом случае мы сможем предлагать на международном рынке обширный перечень логистических услуг по оптимальной маршрутной сети.

Поэтому глава правительства подчеркнул, что строительство современной инфраструктуры должно быть синхронизировано с планами наращивания экспортно-импортных операций.

Автор — заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей ИЭЕМ РАНХиГС Дмитрий Агафонов.