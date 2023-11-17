Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

«Внимание на дорогу!»: почему транспортной отрасли определили ключевые задачи

Экономист Агафонов рассказал о роли дорожно-транспортной отрасли в развитии РФ

close
100%
Игорь Агеенко/РИА Новости
На прошедшем в Москве XVII Международном форуме «Транспорт России» глава правительства Михаил Мишустин определил ключевой роль транспортной отрасли при решении стратегических задач всей отечественной экономики. Заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) РАНХиГС Дмитрий Агафонов рассказал «Газете.Ru» о том, как России за короткий срок после введения полномасштабных санкций удалось развернуть грузовые потоки. По мнению эксперта, во многом это оказалось возможным потому, что дорожно-транспортная отрасль стала центром внимания властей всех уровней.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в новых условиях России удалось достаточно быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на юг и восток. Залогом для поддержания тенденции станет поступательное наращивание провозной способности основных транспортно-логистических коридоров. Данная задача имеет не только экономическое, но и политическое значение на фоне необходимости укрепления деловых связей с бизнес-средой стран Ближнего Востока, Африки, Азии. А президент Владимир Путин ежегодно фокусирует свое внимание на реализации инвестиционных планов строительства инфраструктуры Восточного полигона и БАМа, проектов национального значения.

Надо отметить, что в прошлом году по причине существенного сокращения погрузки в направлении западных экспортных рынков произошло снижение грузооборота ОАО «РЖД» до уровня 1 млрд. 234 млн. тонн. При этом компания в направлении Восточного полигона по всем филиалам смогла сохранить стабильное увеличение грузооборота, в том числе по Красноярский филиалу (+1%), Восточно-Сибирскому (+2,2%), Забайкальскому (+9,6%), Дальневосточному — (+7,2%). Более того, по данным ОАО «РЖД» в прошлом году был достигнут исторический максимум по груженому грузообороту на Восточном полигоне — 2 376 млн. ткм. в сутки (+3,5% к уровню 2021 года). При этом сформированные прошлогодние тренды по грузообороту на сети ОАО «РЖД» нашли свое продолжение и в этом году.

Согласимся с премьером, что рост пропускной способности транспортно-логистических коридоров должна поддержать и транспортная инфраструктура морских портов. По результатам 2022 года грузооборот морских порто вырос не очень значительно и составил 841,5 млн. тонн, что только на 0,75 пунктов выше уровня 2021 года. Стоит, правда, отметить, что по стратегически важным направлениям — грузооборот морских портов Дальнего Востока прибавил 1,5%, а в Азово-Черноморском бассейне и того больше — 2,7%. Однако в части морской темы Михаил Мишустин еще раз подчеркнул, что из-за роста объемов перевалки грузов многие морские порты нуждаются в срочной реконструкции.

В настоящее время, распоряжением правительства утвержден комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры, в котором предусмотрена масштабная реализация крупнейших проектов развития транспортно-логистической инфраструктуры по всем видам транспорта с учетом сложившихся внешнеэкономических условий. Если посмотреть на данные Минтранса России, то план этот выполняется почти идеально: в 2022 году все запланированные контрольные показатели по реализации плана выполнены на уровне 99,7% (в 2021 г. — 98,8%), хороших показателей стоит ждать и в этом году.

План этот касается в том числе сферы развития морской портовой инфраструктуры, где только за последнее время состоялся ввод новых производственных мощностей морских портов в объеме 36,64 млн. тонн. В списке таких объектов порты Тамань, Высоцк, специализированный угольный перегрузочный комплекс в Приморском крае, терминал сжиженного природного газа в Камчатском крае. Введены также в эксплуатацию три атомных ледокола для обслуживания северного морского пути. По мнению экспертов Института экономики естественных монополий, в первую очередь с учетом мировой конъюнктуры реконструкции и модернизации подлежат контейнерные и зерновые терминалы, которые будут особенно востребованы в Краснодарском и Приморском краях.

Географическое положение России является, действительно, уникальным. Активная реализация инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции транспортно-логистической инфраструктуры по направлениям Северного морского пути, бассейнов Черноморского и Тихого океана в сторону азиатских стран позволит России использовать свои конкурентные преимущества. В этом случае мы сможем предлагать на международном рынке обширный перечень логистических услуг по оптимальной маршрутной сети.

Поэтому глава правительства подчеркнул, что строительство современной инфраструктуры должно быть синхронизировано с планами наращивания экспортно-импортных операций.

Автор — заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей ИЭЕМ РАНХиГС Дмитрий Агафонов.

Картина дня
Создать хаос и сместить президента: Зеленский рассказал о подготовке «Майдана-3» на Украине
Bloomberg: Зеленский заявил, что на Украине готовится «Майдан-3»
Истребители НАТО подняты по тревоге из-за действий ВС РФ
В Финляндии собрали тысячи подписей против закрытия границы с Россией
Власти объяснили звуки взрывов в Курске
94-летняя актриса Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на внука
Гвинет Пэлтроу повторила свой культовый образ 1999 года
Бывшая жена Безрукова объяснила, почему отказалась от свиданий
Новости и материалы
На двух воронежцев, запускавших фейерверки с крыши автобуса, завели дело
Депутаты обратились в Генпрокуратуру из-за разрешения эвтаназии собак в Бурятии
Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году
Гергиев о назначении на пост главы Большого театра: «Поживем, увидим»
Около 200 россиян пересекли пункт пропуска «Рафах» в пятницу
Пьяный водитель накинулся на гаишников во время задержания
Мужчина выстрелил в голову своей жене на глазах у детей
Шесть человек обратились за медпомощью после обрушения дома в Астрахани
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В России разработали метод экологичной утилизации загрязненных полимерных отходов
Глава МИД Ирана заявил о нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Разработка ученых вернет женщинам чувствительность груди
Live Science: датчики давления вернут чувствительность груди после ее удаления
Назван сезон, в котором Шипачев наберет 1000-е очко
«Они разъединяют»: в Госдуме высказались об идее создать российское «Интервидение»
Армения передала в МУС документы о ратификации Римского статута
Sony выпустит новую версию хита The Last Of Us Part II
В Израиле могут вернуть смертную казнь
Трихолог рассказала об опасности ношения тесных шапок
Все новости
Что нужно знать о российском бюджете на 2024-2026 годы
Аналитик Антонов заявил об отсутствии рисков неисполнения бюджета РФ на три года
Священник объяснил, почему в РПЦ не пользуются нечеловеческими текстами
В США заявили, что Россия вдвое увеличила вложения в госдолг. ЦБ это опроверг
Центробанк сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
«Если будет $1 млн гран-при, со всего мира приедут»: в РФ придумали альтернативу «Евровидению»
В России предложили создать замену «Евровидению» — «ИнтерВидение»
Цензура, новый президент и Моргенштерн. Что рассказал Песков студентам
Песков: клевета на российских военных требует жестких мер
Виновника обрушения дома в Астрахани вычислили по объявлению. В подъезде также нашли мешки
СК: дом в Астрахани мог обрушиться из-за сноса несущей стены при ремонте квартиры
Дрянная девчонка и настоящий детектив: Рейчел Макадамс — 45
В России построили суперкар Rossa. Увидим ли мы его на дорогах
Автогонщик Русинов сообщил о возможности серийного производства суперкара Rossa
Израилю приходится выбирать между спасением заложников и наступлением
Посол Израиля в Москве заявил, что ХАМАС прекратил переговоры по заложникам
«Требовали 5 млрд рублей»: сотрудников ФСБ задержали по делу Merlion
Сотрудников ФСБ задержали по делу о вымогательстве у соучредителей Merlion
«Намеренно ввел в заблуждение». Журналисту, взявшему интервью у Путина, грозит суд
Журналисту Зайпелю, взявшему интервью у Путина, грозит суд за гонорары от РФ
6 каверзных вопросов ортодонту про брекеты
Ортодонт Латышева: исправлять прикус нельзя при воспалении десен
Новая причина аутизма. Как связана недоношенность с риском развития расстройства
Шведские ученые связали преждевременные роды с риском развития аутизма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий