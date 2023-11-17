«Внимание на дорогу!»: почему транспортной отрасли определили ключевые задачи

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в новых условиях России удалось достаточно быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на юг и восток. Залогом для поддержания тенденции станет поступательное наращивание провозной способности основных транспортно-логистических коридоров. Данная задача имеет не только экономическое, но и политическое значение на фоне необходимости укрепления деловых связей с бизнес-средой стран Ближнего Востока, Африки, Азии. А президент Владимир Путин ежегодно фокусирует свое внимание на реализации инвестиционных планов строительства инфраструктуры Восточного полигона и БАМа, проектов национального значения.
Надо отметить, что в прошлом году по причине существенного сокращения погрузки в направлении западных экспортных рынков произошло снижение грузооборота ОАО «РЖД» до уровня 1 млрд. 234 млн. тонн. При этом компания в направлении Восточного полигона по всем филиалам смогла сохранить стабильное увеличение грузооборота, в том числе по Красноярский филиалу (+1%), Восточно-Сибирскому (+2,2%), Забайкальскому (+9,6%), Дальневосточному — (+7,2%). Более того, по данным ОАО «РЖД» в прошлом году был достигнут исторический максимум по груженому грузообороту на Восточном полигоне — 2 376 млн. ткм. в сутки (+3,5% к уровню 2021 года). При этом сформированные прошлогодние тренды по грузообороту на сети ОАО «РЖД» нашли свое продолжение и в этом году.
Согласимся с премьером, что рост пропускной способности транспортно-логистических коридоров должна поддержать и транспортная инфраструктура морских портов. По результатам 2022 года грузооборот морских порто вырос не очень значительно и составил 841,5 млн. тонн, что только на 0,75 пунктов выше уровня 2021 года. Стоит, правда, отметить, что по стратегически важным направлениям — грузооборот морских портов Дальнего Востока прибавил 1,5%, а в Азово-Черноморском бассейне и того больше — 2,7%. Однако в части морской темы Михаил Мишустин еще раз подчеркнул, что из-за роста объемов перевалки грузов многие морские порты нуждаются в срочной реконструкции.
В настоящее время, распоряжением правительства утвержден комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры, в котором предусмотрена масштабная реализация крупнейших проектов развития транспортно-логистической инфраструктуры по всем видам транспорта с учетом сложившихся внешнеэкономических условий. Если посмотреть на данные Минтранса России, то план этот выполняется почти идеально: в 2022 году все запланированные контрольные показатели по реализации плана выполнены на уровне 99,7% (в 2021 г. — 98,8%), хороших показателей стоит ждать и в этом году.
План этот касается в том числе сферы развития морской портовой инфраструктуры, где только за последнее время состоялся ввод новых производственных мощностей морских портов в объеме 36,64 млн. тонн. В списке таких объектов порты Тамань, Высоцк, специализированный угольный перегрузочный комплекс в Приморском крае, терминал сжиженного природного газа в Камчатском крае. Введены также в эксплуатацию три атомных ледокола для обслуживания северного морского пути. По мнению экспертов Института экономики естественных монополий, в первую очередь с учетом мировой конъюнктуры реконструкции и модернизации подлежат контейнерные и зерновые терминалы, которые будут особенно востребованы в Краснодарском и Приморском краях.
Географическое положение России является, действительно, уникальным. Активная реализация инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции транспортно-логистической инфраструктуры по направлениям Северного морского пути, бассейнов Черноморского и Тихого океана в сторону азиатских стран позволит России использовать свои конкурентные преимущества. В этом случае мы сможем предлагать на международном рынке обширный перечень логистических услуг по оптимальной маршрутной сети.
Поэтому глава правительства подчеркнул, что строительство современной инфраструктуры должно быть синхронизировано с планами наращивания экспортно-импортных операций.
Автор — заместитель директора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей ИЭЕМ РАНХиГС Дмитрий Агафонов.