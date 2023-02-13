Дорога на Китай

Текущая ситуация

В начале февраля состоялась встреча президента Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым. Сам факт встречи Путина с руководителем РЖД говорит о том, что президент доволен тем, как компания справляется с новыми вызовами и несмотря на объективные трудности продолжает развиваться. С аутсайдерами, стоящими в российской политической системе «на вылет» глава государства обычно не встречается. Так что это событие нужно рассматривать еще и как обновление мандата доверия, выданного президентом Белозерову.

В сложившейся сегодня ситуации блокировки поставок российских природных ресурсов на запад – не по нашей, отметим, инициативе, естественным образом приоритетным становится развитие грузоперевозок на восток. А учитывая, что под «санкциями» оказалась не только международная торговля, но и туристическая сфера, восточное направление на годы, а может и десятилетия, оказывается безальтернативно главным направлением для развития Российских железных дорог, способным обеспечить компании возможности роста.

Доля РЖД в экономике России весьма весома – 5,5% ВВП. Да и «в деньгах» это немало – по итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 8,8 млрд рублей, что, несмотря на все связанные с геополитикой и мировым постковидным синдромом сложности, оказалось немного, но выше показателей предыдущего года.

А ситуация была действительно непростая. На встрече с президентом Белозеров сообщил, что объем перевозок с недружественными странами в 2022 году снизился на 40%. Ситуация могла бы оказаться катастрофической, но компании удалось компенсировать потери за счет увеличения на 23% объемов грузоперевозок с дружественными странами. Белозеров отметил, что при этом впервые в истории по объемом грузоперевозок восточное направление превысило западное.

«Вы нам давали поручение – мы отработали по востоку: первое полугодие был провал, а вот второе полугодие нарастили и вышли на рекордные цифры. Не просто вышли, а превысили оборот на восток, чем на запад. На восток - 80 миллионов тонн, 76 миллионов – на запад», — рассказал Белозеров президенту.

В дополнение к привычной работе по осуществлению коммерческих грузовых и пассажирских перевозок на РЖД в прошлом году легла и значительная нагрузка, связанная с осуществлением гуманитарной миссии. По словам главы РЖД, за год компания перевезла более 60 тысяч беженцев, из них около 20 тысяч – дети.

Глава РЖД на встрече с Путиным отметил, что РЖД продолжает оставаться мировым лидером по безопасности грузоперевозок. «Наши показатели – это количество происшествий на перевезенный груз – практически в два раза лучше среднего показателя в мире», — сообщил Белозеров президенту.

Президент продемонстрировал хорошее знание специфики работы отрасли и поинтересовался у Белозерова, не рвется ли железнодорожное полотно «в северных широтах наших», на что глава РЖД ответил, что грузоперевозки организованы с учетом температурных условий. «Начало этого года продемонстрировало температуры ниже минус пятидесяти. Когда ниже минус тридцати пяти, мы уже вводим ограничения при погрузке, там полегче, соответственно, мы формируем более легкие составы именно для того, чтобы не искрошилось железо. Но мы эти проблемы знаем, то есть чуть полегче, когда совсем холодно, а как становится приемлемой температура, уже тогда грузимся по полной», — сказал Белозеров.

Путин задал главе РЖД вопрос о росте заработной платы сотрудников компании. По словам Белозерова, реальная заработная плата в РЖД за год выросла на 1%, при этом производительность труда увеличилась на 102,8%.

В 2023 году исполняется 20 лет с момента основания ОАО «РЖД». Судя по итогам прошлого года, когда в сложных условиях негативно меняющейся внешнеполитической конъюнктуры удалось достичь установленных правительством целевых показателей, компания развивается вполне успешно.

В частности, в прошлом году значительное развитие получило направление обеспечения индивидуальной транспортной логистики, что позволило более, чем для 700 предприятий сформировать новые маршруты грузоперевозок, что было непременным условием сохранения этими компаниями запланированных объемов производства и, как следствие, их выживания.

Объемы контейнерных перевозок превысили показатели 2021 года и оказались рекордными за всю историю компании – они составили 6521,1 тысяч ДФЭ («двадцатифутовый эквивалент» - условная единица измерения вместимости, привязанная к объему стандартного двадцатифутового контейнера), при этом внутрироссийские перевозки выросли на 3,1% (до 2545,5 тысяч ДФЭ), а импорт – на 16,7% (до 1625,2 тысячи ДФЭ).

Восточное направление

По итогам года провозная способность Восточного полигона, а это ключевой инфраструктурный проект РЖД, составила 158 млн. тонн. Это позволило компании выполнить плановые показатели, заложенные в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). При этом в 2022 году по Восточному полигону было перевезено 148,8 млн. тонн грузов, что на 5 млн. тонн превышает заложенные в паспорте проекта показатели. Достичь этого удалось, в частности, за счет досрочного ввода в эксплуатацию ряда инфраструктурных проектов и организации движения поездов с повышенной длинной и массой.

Отметим, что объемы грузоперевозок поездами массой свыше 7,1 тысяч тонн в прошлом году выросли вдвое – до 21 989 поездов. Стала активно использоваться технология соединенных поездов массой 14,2 тысячи тонн, при которой длинна состава превышает два километра. Внедрение новых технологий, позволяющих оптимизировать грузоперевозки, стало возможным в результате существенного обновления локомотивного парка.

Время следования груза на направлении «Запад-Восток» в прошлом году составило 7,6 суток, что превышает заложенный в ранее упомянутом КПМИ плановый показатель на 0,4 суток. При этом средняя скорость движения контейнерных поездов составила свыше тысячи километров в сутки.

Высокая востребованность железнодорожных грузоперевозок с большим плечом доставки в значительной степени обусловлена их высокой скоростью.

Особенно это касается движения в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая, где объем перевозок в прошлом году вырос на 28% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего периода и достиг 119 млн. тонн. Около 70% контейнерных грузоперевозок РЖД в 2022 году обеспечила лесная продукция. При этом перевозки по Восточному полигону за год выросли на 35,8%. Перевозки этого вида продукции растут, несмотря на введение ограничений, направленных на сокращение объемов вывоза необработанной древесины. Поэтому в основном на экспорт сейчас идут пиломатериалы, фанера и шпон.

Ранее ориентированные на поставки лесной продукции в западном направлении предприятия Северо-Западного федерального округа в прошлом году были вынуждены искать возможности сбыта на востоке. Судя по тому, что движение экспортируемого леса из СЗФО по Восточному полигону увеличился в 2,9 раза – до 1,1 млн. тонн – в целом предприятия отрасли успешно адаптировались к изменившейся обстановке. За год поставки лесной продукции в западном направлении снизились на 90%, при этом экспорт леса из европейской части России на восток увеличился втрое.

Похожие тенденции заметны и в химической промышленности. Ранее направлявшиеся в северо-западном направлении, прежде всего в Финляндию, поставки метанола переориентируются на восток и на юг. Производители аммиака нашли новых потребителей своей продукции в Средней Азии, при этом спрос на него растет и внутри страны – за год на 44% увеличились внутренние перевозки этого товара. Объемы грузоперевозок внутри страны растут и по другим видам товаров. В январе 2023 года на 18% относительно того же периода прошлого года выросли поставки удобрений, на 16% - продовольственных товаров, на 8% - железной руды. Объем контейнерных перевозок увеличился на 2,6%. В дальневосточные порты было отправлено на 2,8% больше нефтеналивных грузов и на 89,9% - контейнеров.

РЖД продолжает развивать инфраструктуру для увеличения поставок в Китай и сопредельные страны.

В начале прошлого года была запущена первая очередь развития станции Забайкальск на границе с китайской Маньчжурией, начал работу транспортно-логистический комплекс, позволяющий осуществлять перегрузку практически любых видов груза, поступающих в Россию из Китая, был открыт железнодорожный пункт пропуска.

Результатом этой работы стал рост объемов перевозок на китайском направлении в ноябре-декабре 2022 года на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года. А рост объема передвижения грузов через погранпереход Забайкальск в январе текущего года вырос на 68%.

В РЖД планируют в обозримой перспективе увеличение числа проходящих через Забайкальск контейнерных поездов с 6 до 10 в сутки. Инфраструктура к этому готова. На погранпереходах Камышовая – Хуньчунь и Нижнеленинское – Тунцзян создана возможность пропускать дополнительно до четырех поездов в сутки, а погранпереход Махалино (Камышовая) – Хуньчунь переведен на круглосуточный режим работы, что позволяет ежедневно пропускать через него еще четыре-пять поездов.

Очевидно, что в ближайшее время российские компании будет все больше переориентироваться на работу с деловыми партнерами на востоке и юге. Поэтому РЖД уже сейчас развивает инфраструктуру, которая будет востребована в ближайшем будущем. Совместно с Казахстаном компания работает над проектом железнодорожной линии Аягоз – Бахты, который предусматривает ввод нового пункта пропуска на казахстанско-китайской границе. Одновременно с этим идет работа по увеличению возможностей транзита грузов в Китай через территорию Монголии.