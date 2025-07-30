Ограничить спиртное, чтоб не захлебнуться

Предложение ограничить продажу алкоголя вызвало волну критики. И дело, в общем, понятное. На фоне постоянных запретов, когда каждый новый непонятнее и нелепее предыдущего, любая очередная инициатива сразу вызывает инстинктивное несогласие. Вот и моя коллега возмущается идеей запретить продавать спиртное после семи вечера. А я рискну поспорить. Мне кажется, здравое зерно в инициативе есть.

Сначала необходимые оговорки. Разумеется, проблема алкоголизма не решается одними ограничениями, нужно разбираться с причинами, по которым люди пьют. И, скорее всего, мера никак не изменит жизни людей с тяжелыми зависимостями: они всегда найдут лазейку. Точнее, их болезнь. А еще ограничения действительно чреваты рисками отравлений и возможным ростом теневого рынка. Вот, оговорок набралось уже столько, что уже и непонятно, как выкручиваться. Использую формулировку из медицинской практики. Если ожидаемая польза перевешивает возможный вред, надо пробовать.

Но какая может быть польза? Сейчас объясню. В нашем обществе очень силен стереотип, что алкоголики — это исключительно маргиналы. И какой бы социальный класс они ни представляли: грузчики ли это, актеры с художниками, предприниматели — это все равно пропащие люди. И ничего их не остановит. Так что пусть пьют когда хотят, но по крайней мере сертифицированную продукцию, а не отраву всякую. Такие вот представления о гуманизме.

Но! Мы все время забываем, что алкоголизм всегда с чего-то начинается. Что для формирования стойкой зависимости требуется время. Что любая болезнь имеет несколько стадий. И на начальных шансы на излечение всегда выше. А у нас, между прочим, очень распространен так называемый тихий, или иначе — ситуативный алкоголизм. Злоупотребляют многие вполне благополучные люди. У них хорошая, ответственная работа, крепкая семья, прекрасные дети. Про них никто и подумать не может ничего такого. Они не уходят в запои, не подводят коллег, не устраивают скандалов. У них просто иногда стресс, усталость, настроение.

Как пьет такой человек? Он возвращается с работы, заходит в магазин за продуктами. Проходит мимо стеллажей со спиртным и думает: не взять ли баночку пенного? Одну. Был тяжелый день — можно. И он искренне верит, что одной дело и ограничится. А потом, опустошив эту одну, решает сходить за следующей. А почему нет? Магазин в трех шагах от дома. А потом еще за одной. Через день или два все повторяется: были важные переговоры, или аврал, или наконец закрыли серьезный проект. Еще через день та же история. А потом человек вдруг признается друзьям: кажется, в жизни что-то пошло не так, он уже не может уснуть без спиртного.

Или другой пример. Из жизни молодой матери. Что такое ее жизнь? День сурка, недосып, вечная и неотступная тревога. За день так набегаешься, истерзаешься, что хочется хотя бы вечером немного расслабиться — забраться в ванну с пеной, выпить бокал вина. Так начинается. А потом женщина с коляской заходит в магазин, чтобы купить яиц, молока, хлеба и заодно берет какую-нибудь шипучку 0,5. Затем все повторяется на вечерней прогулке. В это трудно поверить, но психологи уже говорят о феномене декретного алкоголизма. Форумы и группы в соцсетях переполнены признаниями мам, что в отпуске по уходу за детьми они начали спиваться. И они просят о помощи.

И вот скажите мне, как навредит этим людям ограничение вечерней торговли спиртным? Да оно им поможет. Кто-то серьезно думает, что эти скрытно выпивающие люди начнут покупать нечто непонятное в каком-нибудь подвале? Так они, слава богу, и мест таких еще не знают. А если б знали, большинство постеснялись бы там отовариваться. Или кто-то может представить, как эти тихие алкоголики устанавливают на кухне самогонный аппарат? Нет, в большинстве случаев одна банка пива после работы так и останется одной, если следующую купить будет негде. И еще, скорее всего, ограничение на таких людей сработает и психологически, как напоминание, что алкоголь — это не норма, он не всегда и не везде уместен.

Нет, я не спрашиваю, кто больше достоин сочувствия: банковский служащий, спивающийся медленно, но верно благодаря тому, что алкоголь продается на каждом углу и почти в любое время, или окончательно опустившийся, безработный и буйный алкоголик, покупающий в подвале поздней ночью бормотуху и таки ей отравившийся. Каждому нужно помогать по-своему. В первом случае точно оправдано ограничение продажи горячительного. Во втором нужны рейды, выявляющие незаконную торговлю. Одно другому не противоречит.

А тех, у кого проблем с алкоголем нет, и жалеть нечего: их нововведения никак не ущемляют. Мне искренне непонятно, в чем трудность купить шампанского или вина к празднику заранее. В ресторанах коктейли подорожают? Так потребитель проголосует рублем. Или будет пить чай. Хотя… за чайник какого-нибудь таежного сбора или пряной груши тоже берут вообще не по-божески. Но что-то никто не протестует. Наверное, потому что понимают: ресторан — это не про базовые потребности. Как и вино.

За бизнес обидно? За бюджет, который недополучит средств от производителей алкоголя и торговцев им? А вот не надо узко мыслить. Альтернатива есть. У нас тут, между прочим, вырос экспорт водки. В денежном выражении почти на 40%. А еще в 28 раз выросли поставки игристого в Китай. И прекрасно, я считаю. Прямо вот хочется сказать: верной дорогой идете, товарищи. Китайцев много — они завезенное от нас вино выпьют и не заметят, опрокинут по бокалу и дальше будут в поте лица строить коммунизм. А мы можем и захлебнуться.

Вот эту мысль надо бы понятнее передать россиянам: ограничиваем, чтобы не захлебнуться. Ограничиваем, потому что торговля водкой на каждом углу в любое время — это что-то совсем не естественное. А вот регулирование рынков, каких бы то ни было, наоборот, нормально. Это цивилизованный подход.

И предложить, конечно, взамен тоже что-то нужно. Условно: вместо алкомаркетов — библиотеки. А в библиотеках — лекции, дебаты, квизы. Или киноклубы. Да хоть антикафе с настолками. Сообщества шахматистов. Курсы рисования для взрослых. В городах этого хватает. И стоит копейки. Или вообще ничего не стоит. В деревнях трудно: даже если энтузиасты пытаются что-то развивать — не приживается. Но нужно пробовать снова и снова.

Впрочем, возможно, дело как раз в том, что сначала надо осложнить людям путь к легким, но разрушительным удовольствиям, и тогда они потянутся к культуре. Или нет. Но хоть печень поберегут.

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