Почему ограничения на продажу алкоголя не работают?

Кажется, в России снова решили бороться с алкоголем. Не с культурой пития, не с причинами, а с часами. Прозвучала идея: продавать спиртное только с 11:00 до 19:00, а по выходным вообще закрыть доступ — пусть, мол, пьют в ресторанах. То есть хочешь вина к ужину в субботу? Иди в бар, заказывай у сомелье и отдавай как за авиабилет. Красота. Если ты в Москве.

А если ты в деревне, где «в концерт» не пойдешь, потому что его просто нет? Где кафе — это полумагазин с кофе в банке и рыбной витриной? Развлечений никаких, кино не работает с 2004-го, вайфай — только на крыше. Что остается? Правильно. Устроить праздник самому. Ну а как без бутылки? Если не купил заранее, значит, надо гнать. Опыт есть, рецепты унаследованы.

Снова звучит очень знакомо. Потому что в 1985 году все это уже было. Антиалкогольная кампания Горбачева — блестящий пример того, как желание сделать хорошо заканчивается массовым самогоноварением, отравлениями, падением доходов в бюджет и ростом преступности. Продажи упали, сахар исчез, виноградники пошли под нож. Казалось бы, успех. Но по факту — государство выстрелило себе в ногу и еще удивилось, что хромает.

По официальной статистике, потребление алкоголя в России только растет, а события в мире этому постоянно способствуют. Пару лет назад Минздрав сообщил о росте числа сельских жителей, зависимых от алкоголя, на 7% за год. А в последних опубликованных данных от ВОЗ видно, что среднее потребление алкоголя на человека в России составляет 10,5 л чистого спирта в год (официальные продажи — 7,3 л, неформальная часть — 3,2 л).

Ограничение часов продажи звучит красиво только на бумаге. На деле — человек, которому надо, купит заранее, купит с запасом или найдет, где «с подвала». А если не найдет — сделает сам. Мы страна, где из трех ингредиентов люди умеют делать не только салат, но и самогон. Причем быстро, с душой и фильтрацией через носок.

В больших городах, возможно, идея на ком-то даже сработает. Где есть бары, театры, галереи и хотя бы выбор, куда пойти. Но Россия — это не только Москва и Петербург. Это тысячи поселков и деревень, где досуг — это телевизор, баня и то, что стоит в погребе. Пока в стране нет нормальной культурной инфраструктуры — никакие ограничения не будут работать. Люди просто перейдут в подполье. Или на дачу, где все свое, включая аппаратуру.

Из плюсов этой идеи — разве что снижение импульсивных покупок. Тех самых «давай еще одну — мы только начали». Но и это не факт: народ запасливый, привыкший жить «на всякий случай». Зато минусов — вагон. Рост теневого рынка, отравления, падение доходов в бюджет, социальное раздражение. Особенно у тех, кто считает себя взрослыми людьми и не понимает, почему им нельзя купить бутылку вина в 20:05.

А выигрывают, как всегда, бары и кафе. Легальный алкоголь по цене самолета до Турции. Для города — может, и сойдет. А для остальной страны звучит как шутка.

Пока человеку вечером некуда пойти, кроме как в ближайший магазин за бутылкой — он будет туда ходить. А главное — это все снова про запреты, а не про альтернативы. Про закрученные пробки, но не про открытые возможности. Пока людям нечем занять свои вечера — они будут искать способы. И иногда в бутылке. Так, может быть, бороться надо не с временем продажи, а с тем, как люди живут в это самое время?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.