«Наша маленькая девочка любила жизнь»: знаменитости, потерявшие своих детей

18 апреля португальский футболист Криштиану Роналду сообщил поклонникам о трагедии, случившейся в его семье — он потерял новорожденного сына. «Газета.Ru» вспоминает знаменитых людей, которые столкнулись со смертью своих детей.

Джон Траволта

Трагедия в семье лауреата премий «Золотой глобус» и «Эмми» произошла в январе 2009 года. Тогда во время отдыха на Багамах 16-летний Джетт был найден в ванной комнате с разбитым затылком — у подростка случился сердечный приступ.

В раннем детстве наследнику Джона Траволты и Келли Престон был диагностирован синдром Кавасаки (острый системный васкулит, который считается распространенной причиной приобретенных сердечно-сосудистых заболеваний у детей). Также у мальчика был аутизм.

В ноябре 2010 года у супругов родился сын Бенджамин. В интервью передаче «Доброе утро, Америка» в 2016 году Траволта признавался, что беда сплотила его близких, а Бену удалось стать «цементом», соединившим семью после трагедии. Также у Траволты есть дочь Элла Блю (девушке 22 года).

Елена Захарова

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В конце октября 2011 года заболела восьмимесячная дочь актрисы Елены Захаровой. Накануне вылета во Францию у Анны-Марии поднялась высокая температура. В интервью HELLO! Захарова рассказывала, что врач платной детской скорой помощи поставил ребенку неправильный диагноз. Девочке легче не становилось, а на следующий день неотложка увезла ее в больницу.

«… долго не могли определить, какой у нее вирус, потом ввели в искусственную кому, из которой она не вышла. Я не врач, я не могу судить, но я не понимаю, как такое могло произойти в XXI веке. Не понимаю, почему меня не пускали в палату, не понимаю...» — вспоминала актриса.

По словам звезды сериалов «Кадетство», «Кремлевские курсанты», она смогла пережить случившееся благодаря вере: «Только надежда на то, что вечная жизнь существует, дает мне силы, только вера в то, что когда-нибудь я буду вместе с моей Машенькой, заставляет меня улыбаться».

В декабре 2017 года Елена Захарова родила дочь. Ее имя актриса не раскрывает.

Елена Пинджоян

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В апреле 2021 года погиб 14-летний сын основательницы и художественного руководителя театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Известно, что трагедия произошла в загородном доме в Подмосковье, где мальчик находился с бабушкой. Подробности случившегося раскрыл в беседе с РЕН Петр Шекшеев, PR-директор театра:

«Бабушка поднялась к Кириллу на третий этаж и увидела открытое окно. Он вылез на крышу, и там произошел несчастный случай. Либо он делал селфи и поскользнулся, либо какой-то трюк. Он увлекался экстремальными видами спорта».

Кирилл — выпускник «Непосед». Юноша планировал в будущем заниматься бизнесом или музыкой. Об этом единственный сын Пинджоян рассказывал в видео, снятом по случаю 30-летнего юбилея музыкального коллектива «Непоседы».

Дмитрий Певцов

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Старший наследник народного артиста России Дмитрия Певцова скончался в результате несчастного случая, который произошел в августе 2012 года. На встрече одноклассников 22-летний Даниил упал с балкона третьего этажа. Он получил тяжелые травмы. Молодого актера прооперировали, но он скончался спустя несколько дней, не приходя в сознание.

«Даня в последние годы был светящимся человеком. От него исходило тепло на сцене. Он что-то излучал, кроме своей игры. Ушел светлым ангелом. Меня мучал вопрос, почему так мало — 22 года? Ладно, я получил за свои грехи вот так. А потом понял, для меня он открыл двери в храм, он поставил меня перед дверьми. Этот смысл для меня архиважен. Даня был очень мощным, он был гораздо круче, чем я», — говорил Дмитрий Певцов в программе «Судьба человека».

Дмитрий — сын Певцова от отношений с однокурсницей Ларисой Блажко. В браке с Ольгой Дроздовой в 2007 году у артиста родился сын Елисей.

Игорь Ливанов и Ирина Безрукова

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Игорь Ливанов потерял двоих детей. В августе 1987 года в результате железнодорожной катастрофы скончалась супруга актера Татьяна и их восьмилетняя дочь Ольга. А в марте 2015 года умер Андрей, сын Ливанова от актрисы Ирины Безруковой.

В своих интервью Безрукова рассказывала, что за некоторое время до трагедии она с сыном путешествовала по Азии. В поездке Ирина заболела, а по возвращении признаки недомогания почувствовал и 25-летний Андрей. Температура у него была небольшая, поэтому Безрукова уехала на гастроли.

В программе «Судьба человека» Ирина рассказывала, что все время была на связи с сыном. Но в какой-то момент он перестал отвечать на ее сообщения. Актриса попросила свою подругу заехать домой и проведать Андрея.

«В квартиру зашли моя подруга, директор театра, участковый. Они увидели, что Андрей лежит на полу. Это был несчастный случай. У него на голове была ранка, вмятина небольшая, как будто человек, падая, ударился», — вспоминала актриса.

После смерти наследника актриса сосредоточилась на работе и благотворительных проектах. Она стала квалифицированным тифлокомментатором (специалист, который с помощью звуков объясняет незрячим или слабовидящим зрителям, что происходит на сцене или экране, когда персонажи не говорят — «Газета.Ru»), возглавила комиссию по здравоохранению областной Общественной палаты.

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В мае 2009 года в результате несчастного случая погибла четырехлетняя дочь боксера Майка Тайсона. Играя в одной из комнат дома, Эксодус Тайсон запуталась в кабеле спортивного тренажера. Девочку с травмой шеи экстренно госпитализировали. Однако спасти ее не удалось — наследница Тайсона скончалась на следующий день.

Через 10 дней после трагедии Майк Тайсон и Лакия Спайсер, мать умершей девочки, узаконили отношения. А спустя полтора года у супругов родился третий общий ребенок — сын Марокко Илия (дочь Милан была рождена в 2008 году). Кроме того, от предыдущих отношений у спортсмена есть пятеро детей.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

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Осенью 2020 года Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли ребенка, когда модель находилась на шестом месяце беременности. У супруги известного музыканта началось кровотечение. Крисси была госпитализирована. Переливание крови не помогло — врачам не удалось спасти мальчика.

Тейген опубликовала в социальной сети пост, где рассказала, что для мальчика уже было придумано имя — Джек:

«Он всегда будет для нас Джеком. Джек так старался стать частью нашей маленькой семьи, и он останется навсегда в ней».

У пары есть двое детей — Луна (6 лет) и Майлз Теодор (в мае исполнится 4 года).

Боде Миллер

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Летом 2018 года титулованный горнолыжник Боде Миллер и его жена модель, спортсменка Морган Бек потеряли дочь. Трагедия произошла на вечеринке, устроенной соседом семьи. Полуторагодовалая Эмми утонула в бассейне. Реанимационные мероприятия не помогли — девочка не пришла в себя.

На следующий день после случившегося Миллер опубликовал в соцсети пост в память об умершем ребенке: «Никогда за миллион лет мы не думали, что испытаем такую боль, как эта. Ее любовь, ее свет, ее душа никогда не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь и каждый день жила на полную катушку».

У пары есть старший сын Эдвард (родился в 2015 году). Через четыре месяца после случившегося у пары родился сын Истон, в ноябре 2019 года — близнецы Аксель и Эшер, а осенью 2021 года — дочь. Кроме того, у Боде Миллера растут двое детей от предыдущих отношений.