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В Россию вернутся аналоги магазинов «Березка». Как они выглядели в СССР

Российские власти решили открыть для иностранных дипломатов и членов их семей магазины беспошлинной торговли, подобные тем, что работали в Советском Союзе. Принимать в таких торговых точках будут как рубли, так и евро, и доллары. Цены сразу будут указывать в трех валютах.

Первые такие магазины откроются Москве и Санкт-Петербурге. В них будут продаваться только товары, находящиеся под таможенной процедурой беспошлинной торговли. Речь о спиртных напитках, табачной продукции, парфюмерии, косметике, ювелирных изделиях и гаджетах.

Информация обо всех покупках будет ежемесячно поступать в российский МИД.

Первые «Березки» открылись в Советском Союзе в 1961 году. Доступ туда имели не только дипломаты, но и работающие за границей советские граждане, в том числе военные и моряки. Такие торговые точки работали не только в Москве и Ленинграде, но и в Сочи, Севастополе, Волгограде, Ялте, Новороссийске, Измаиле, Выборге и Находке. Цены были сильно завышены: к примеру, шерстяную кофту, продававшуюся в американских универмагах за $8, в «Березке» можно было купить за $18.

Сеть ликвидировали в 1988 году в ходе кампании «по борьбе с привилегиями».

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