«Накопили иммунитет»: в Минфине России высказались об «адских» санкциях

Министерство финансов России накопило иммунитет к «адским» санкциям. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме, трансляция велась на сайте мероприятия.

«Мы уже накопили, наверное, иммунитет ко всяким санкциям: адские, не адские», — сказал министр.

Силуанов добавил, что министерство «делает свое дело». По его словам, «адские» санкции «отскакивают» от финансовой политики ведомства.

16 сентября конгресс США принял масштабный законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, который уже прошел одобрение в сенате. Документ предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Цель, как указано в самом нормативном акте, — лишить власти России доходов, идущих на финансирование боевых действий. Эти «адские» санкции при жизни разрабатывал и продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вместе с демократом Ричардом Блументалем.

19 сентября закон подписал президент США.

Ранее эксперты назвали единственный «выхлоп» от «адских» санкций против России.