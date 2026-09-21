Эксперты назвали единственный «выхлоп» от «адских» санкций против России

Единственный выхлоп от «адских» санкций против России — укрепление личной власти президента США Дональда Трампа за счет нового «рычага», который он может и не применять. Таким мнением эксперты поделились с Tsargrad.tv.

«Важно понимать, что это санкции в первую очередь против Китая — и только опосредованно, вторично против России и Ирана. Так расставлены приоритеты американской политики», — отметил китаист Николай Вавилов.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, применение нового закона загонит Америку в катастрофу, поскольку стоимость топлива на мировом рынке и так болезненна для Запада, а если начать давить на Россию и ее союзников — станет еще хуже. Более того, американские рестрикции Глобальный Юг просто проигнорирует.

Эксперты также напоминают, что Трамп сам просил Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы цены на топливо не росли в преддверии выборов в конгресс.

16 сентября конгресс США принял масштабный законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, который уже прошел одобрение в сенате. Документ предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Цель, как указано в самом нормативном акте, — лишить власти России доходов, идущих на финансирование боевых действий. Эти «адские санкции» при жизни разрабатывал и продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вместе с демократом Ричардом Блументалем.

19 сентября Трамп подписал закон.

Ранее СМИ узнали о резкой реакции Индии и Китая на «адские» санкции против России.