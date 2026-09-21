Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Политика

Эксперты назвали единственный «выхлоп» от «адских» санкций против России

Политолог Вавилов: санкции США в первую очередь направлены на Китай
Максим Блинов/РИА Новости

Единственный выхлоп от «адских» санкций против России — укрепление личной власти президента США Дональда Трампа за счет нового «рычага», который он может и не применять. Таким мнением эксперты поделились с Tsargrad.tv.

«Важно понимать, что это санкции в первую очередь против Китая — и только опосредованно, вторично против России и Ирана. Так расставлены приоритеты американской политики», — отметил китаист Николай Вавилов.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, применение нового закона загонит Америку в катастрофу, поскольку стоимость топлива на мировом рынке и так болезненна для Запада, а если начать давить на Россию и ее союзников — станет еще хуже. Более того, американские рестрикции Глобальный Юг просто проигнорирует.

Эксперты также напоминают, что Трамп сам просил Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы цены на топливо не росли в преддверии выборов в конгресс.

16 сентября конгресс США принял масштабный законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, который уже прошел одобрение в сенате. Документ предполагает введение 100%-ных пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Цель, как указано в самом нормативном акте, — лишить власти России доходов, идущих на финансирование боевых действий. Эти «адские санкции» при жизни разрабатывал и продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вместе с демократом Ричардом Блументалем.

19 сентября Трамп подписал закон.

Ранее СМИ узнали о резкой реакции Индии и Китая на «адские» санкции против России.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!