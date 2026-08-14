Бельгия стала главным покупателем российского газа в Евросоюзе

Бельгия стала первой по закупкам российского газа среди стран Евросоюза (ЕС) — в июне страна нарастила импорт на 27%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В годовом выражении Бельгия увеличила импорт в 1,8 раза. Объемы закупок газа у России достигли €268 млн — это касается только сжиженного природного газа (СПГ).

На втором месте по закупкам газа расположилась Франция — в €257,6 млн. За год поставки выросли на 42%. На третьем месте находится Венгрия €218,3 млн.

Также среди лидеров по закупкам газа из России находятся Испания (€201,3 млн), Болгария (€142,9 млн) и Словакия (€113,4 млн).

1 августа сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. По данным ТАСС, в июле экспорт российского газа в Европу по этому направлению вырос на 39% в сравнении с июнем и уменьшился на 5% в сравнении с июлем 2025 года, составив 1,5 млрд кубометров.

Ранее ЕС захотел запретить продажу России СПГ-танкеров.