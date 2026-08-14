Риелтор рассказала, как сэкономить до 30% на покупке квартиры

Выбор в пользу готового жилья вместо строящихся объектов поможет покупателям сэкономить до 30% бюджета при наличии свободных средств. Об этом Pravda.Ru рассказала риелтор, эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, сооснователь агентства недвижимости «Истоки» Ирина Асоулюк.

По ее словам, текущий ценовой разрыв между сегментами рынка сделал вторичное жилье фаворитом спроса. Она отметила, что в вопросе рыночных ипотечных инструментов ставки на «первичку» и «вторичку» практически сравнялись, однако конечная стоимость лота на стадии котлована зачастую оказывается выше.

«Разрыв действительно существует. Если у покупателя сейчас на руках готовые деньги, то ему 200% выгоднее покупать вторичку. Если у него ипотека, но не льготная семейная, ему тоже выгоднее вторичка, потому что ставки по ипотеке одинаковые», — пояснила Асоулюк.

Эксперт добавила, что речь идет не только про старый фонд, но и новые вторичные квартиры в недавно введенных в эксплуатацию домах.

Накануне экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова заявила «Газете.Ru», что скидки на вторичные квартиры будут сокращаться, сильнее всего — после снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 16%.

Ранее были названы квартиры, которые будет сложно продать через пять лет.