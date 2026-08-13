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Бизнес

Названы квартиры, которые будет сложно продать через пять лет

Риелтор Гордеева: через пять лет будет трудно продать студии до 24 кв. м
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Через три-пять лет сложнее всего будет продать малогабаритные студии площадью до 22–24 кв. м в крупных жилых комплексах на периферии. Особенно уязвимы объекты с плохой транспортной доступностью и большим количеством похожих предложений, заявила «Газете.Ru» основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

«Низкая цена при покупке не гарантирует ликвидности в будущем. Владельцам небольших студий придется конкурировать за покупателя с помощью скидок, которые могут оказаться больше первоначальной экономии. Риски особенно высоки у квартир вытянутой формы, с одним маленьким окном, недостатком мест для хранения и видом на стену соседнего дома», — отметила Гордеева.

Второй проблемной категорией эксперт назвала «почти однушки» площадью 28–35 кв. м. Фактически это студии, разделенные перегородкой, в которых часто невозможно удобно разместить кухню, мебель и зоны хранения, пояснила эксперт.

По ее словам, труднее будет найти покупателя и на «антисемейные» квартиры площадью 90–120 кв. м в массовом сегменте: если такое жилье находится на окраине без перспектив развития социальной и транспортной инфраструктуры, большая площадь сама по себе не делает его привлекательным для семьи.

Спросом не будут пользоваться и квартиры, где 10–20% площади приходится на длинные коридоры, кухни-гостиные сложной формы и другие бесполезные зоны, предупредила Гордеева. Покупатели все меньше готовы платить за метры, которые нельзя полноценно использовать, подчеркнула риелтор.

«Обычные квартиры на первых этажах уже продаются с дисконтом 10–15%, а на последних этажах старого фонда — 10–12%. Вид на шумную магистраль может снизить цену до 10%, неудачная планировка — до 15%. Через три-пять лет покупатель будет еще более рациональным, чем сейчас», — считает эксперт.

По ее прогнозу, наиболее ликвидными останутся функциональные двухкомнатные квартиры площадью 45–55 кв. м и евротрешки на 60–70 кв. м. Они будут востребованнее жилья площадью 90–100 кв. м с неиспользуемыми зонами, заключила Гордеева.

Ранее ЛДПР предложила снять ограничения на предоставление льготной ипотеки на вторичное жилье.

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