Россиян предупредили о заметном сокращении скидок на вторичные квартиры

Скидки на вторичные квартиры будут сокращаться, сильнее всего — после снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 16%, заявила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Сокращение скидок уже началось. В Москве доля квартир на вторичке, которые продаются со скидкой, снизилась с 83% до 61%, а средний дисконт в 2026 году составляет около 4,8% против 5–6% годом ранее. То есть рынок уже не такой «покупательский», как был раньше. Продавцы видят, что спрос возвращается, и начинают меньше торговаться. Но важный момент: скидки не исчезнут полностью. Они останутся по переоцененным объектам, квартирам с плохой локацией, юридическими нюансами, слабым ремонтом или завышенными ожиданиями собственника. А вот хорошие ликвидные квартиры — нормальный дом, транспорт, документы, адекватная цена — будут уходить быстрее и с меньшим торгом», — отметила Кузнецова.

По ее словам, продавцы начнут существенно меньше уступать тогда, когда ипотека станет психологически приемлемой для массового покупателя.

«Условно, пока рыночная ипотека около 19–22%, покупатель все еще сильнее. Но если ставки пойдут ниже 16%, а ожидания дальнейшего снижения закрепятся, продавцы начнут занимать более жесткую позицию», — подчеркнула Кузнецова.

По ее мнению, особенно это будет заметно в крупных городах и в ликвидных районах — там хорошие квартиры исчезают первыми. И как только продавец увидит не одного покупателя, а трех-четырех, торг сразу станет меньше, сказала Кузнецова.

Она добавила, что тут начинается классическая история: покупатель ждал скидку, а дождался роста цены.

По словам экономиста, если квартира нужна для себя, семья уже понимает район, бюджет, метраж и может выдержать платеж — лучше искать жилье сейчас, пока еще есть торг и выбор. Парадокс заключается в том, что когда ставка по ипотеке реально снизится, покупать станет психологически легче, но хорошие объекты могут стать дороже, предупредила Кузнецова. Она пояснила, что вместе со снижением ставки придут те самые покупатели, которые сейчас сидят на паузе.

Для инвестиций эксперт посоветовала покупать квартиру осторожнее: вторичка может вырасти, но доходность аренды далеко не всегда перекрывает дорогую ипотеку. Покупать стоит только точечно — ликвидная локация, понятный спрос на аренду, адекватная цена ниже рынка, возможность торга, заключила Кузнецова.

Ранее ЛДПР предложила снять ограничения на предоставление льготной ипотеки на вторичное жилье.