Губернатор оценил ситуацию с АЗС в Оренбургской области

Ситуация с автозаправочными станциями (АЗС) в Оренбургской области не везде простая, но контролируемая. Об этом заявил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Лично слежу, какая ситуация сегодня на АЗС региона. Не везде она простая, но регулируемая. Волонтеры и сотрудники ГАИ помогают водителям, распределяют потоки машин на АЗС, а также продолжают информировать граждан о новых правилах по отпуску топлива», — написал глава региона.

Солнцев добавил, что автолюбителям рекомендуется набраться терпения. По его словам, система работы «отстроится», а водителям следует уважительно относиться друг к другу.

13 августа Орский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников. По словам оренбургского губернатора, ремонт займет до полугода из-за сложностей с заменой импортного оборудования. Власти уже перестраивают топливную логистику, а на АЗС ввели меры для стабилизации ситуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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