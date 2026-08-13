Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

VK заявил о росте выручки по МСФО за I полугодие

Выручка VK по МСФО за I полугодие достигла 81 млрд рублей
Алексей Майшев/РИА Новости

Выручка компании VK по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2026 года выросла на 12%, до 81 млрд рублей. Об этом холдинг сообщил на своем сайте.

По данным компании, выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 8%, достигнув 48,6 млрд рублей. Также выросли доходы от in-stream видеорекламы и образовательных сервисов для детей — на 44% и 26% соответственно, до 4,9 млрд рублей каждый.

В VK отметили, что рост показал и чистый операционный денежный поток. По итогам I полугодия показатель достиг 15,4 млрд рублей. При этом за аналогичный период прошлого года денежный поток показал отрицательные значения, уточнили в компании.

В июле «Группа ЛСР» отчиталась по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2026 года, показав резкое падение чистой прибыли на 82%, до 1,9 млрд рублей. По данным отчета, выручка организации сократилась на 35%, до 8,8 млрд рублей, прибыль от продаж упала на 44%, до 6,2 млрд рублей.

Ранее «Атомдата» заняла второе место в рейтинге быстрорастущих ИТ-компаний России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!