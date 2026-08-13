VK заявил о росте выручки по МСФО за I полугодие

Выручка компании VK по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2026 года выросла на 12%, до 81 млрд рублей. Об этом холдинг сообщил на своем сайте.

По данным компании, выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 8%, достигнув 48,6 млрд рублей. Также выросли доходы от in-stream видеорекламы и образовательных сервисов для детей — на 44% и 26% соответственно, до 4,9 млрд рублей каждый.

В VK отметили, что рост показал и чистый операционный денежный поток. По итогам I полугодия показатель достиг 15,4 млрд рублей. При этом за аналогичный период прошлого года денежный поток показал отрицательные значения, уточнили в компании.

В июле «Группа ЛСР» отчиталась по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2026 года, показав резкое падение чистой прибыли на 82%, до 1,9 млрд рублей. По данным отчета, выручка организации сократилась на 35%, до 8,8 млрд рублей, прибыль от продаж упала на 44%, до 6,2 млрд рублей.

Ранее «Атомдата» заняла второе место в рейтинге быстрорастущих ИТ-компаний России.