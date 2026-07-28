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Бизнес

«Атомдата» заняла второе место в рейтинге быстрорастущих ИТ-компаний России

Выручка группы компаний «Атомдата» выросла на 111% по итогам 2025 года
Пресс-служба блока информационных и цифровых технологий «Росатома»

Группа компаний «Атомдата» заняла второе место среди самых быстрорастущих ИТ-компаний России в рейтинге аналитического центра TAdviser. Об этом сообщили в пресс-службе блока информационных и цифровых технологий «Росатома».

Отмечается, что TAdviser подготовил исследование на основе показателей 100 крупнейших ИТ-компаний страны.

«Атомдата» является центром компетенций госкорпорации «Росатом». Компания развивает сеть геораспределенных и катастрофоустойчивых ЦОД, а также предоставляет инфраструктурные и облачные сервисы, цифровые продукты и системную интеграцию. По итогам 2025 года группа компаний продемонстрировала рост выручки на 111%. Показатель достиг почти 25 млрд рублей.

В TAdviser данные о выручке участников ИТ-рынка представили без учета налога на добавленную стоимость. Это позволило получить более точную картину финансового состояния компаний.

В общем рейтинге «TAdviser500: Крупнейшие ИТ-компании в России» группа компаний «Атомдата» поднялась с 69-й на 35-ю позицию.

Гендиректор АО «Росатом Критические информационные технологии» Тимур Аляутдинов подчеркнул, что рост более чем на 100% третий год подряд подтвердил формирование «Атомдатой» устойчивой и масштабируемой модели бизнеса.

«Объединение компетенций группы компаний позволяет закрывать весь спектр задач заказчиков — от инфраструктуры ЦОД и услуг связи до облачных и цифровых решений», — сказал он.

По его словам, второе место в рейтинге TAdviser стало не разовым результатом, а подтверждением правильности выбранной стратегии.

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