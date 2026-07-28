Чистая прибыль «Группы ЛСР» упала на 82%

«Группа ЛСР» отчиталась по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2026 года, показав резкое падение чистой прибыли на 82%, до 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Домострой» со ссылкой на отчет компании.

По данным отчета, выручка организации сократилась на 35%, до 8,8 млрд рублей, прибыль от продаж упала на 44%, до 6,2 млрд рублей.

Как отмечается в публикации, чистая прибыль была поддержана бухгалтерским налоговым эффектом. До налогообложения компания заработала лишь 721 млн рублей, а оставшаяся часть результата обеспечена отложенным налогом.

Из отчета следует, что долговая нагрузка компании значительно выросла: кредиты, займы и облигации увеличились на 17%, до 192,9 млрд рублей, при этом краткосрочный долг подскочил на 75%. Процентные расходы выросли на 38% и почти в 2,5 раза превысили прибыль от продаж.

Денежные средства на счетах «Группы ЛСР», как следует из отчета, сократились на 72%, до 647 млн рублей. ЛСР также направила 8 млрд рублей на выплату дивидендов, что более чем в три раза превышает чистую прибыль за полугодие.

«Но деньгами к концу июня выплатили только 588 тыс. рублей», — говорится в публикации.

ПАО «Группа ЛСР» — это крупный российский строительный холдинг, который занимается девелопментом, строительством жилья и производством строительных материалов.

Ранее глава «Группы ЛСР» Андрей Молчанов попал в 20-й пакет санкций ЕС.