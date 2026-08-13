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Бизнес

В России увеличилось количество МФО

В России впервые за пять лет выросло число МФО
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России впервые за пять лет увеличилось число микрофинансовых организаций (МФО). Об этом РИА Новости сообщили в сервисе «Контур.Фокус».

На 1 августа в стране работали 803 МФО, что на 8,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. На 1 августа 2022 года было 811 МФО. С тех пор их количество постоянно уменьшалось. Так на 1 августа 2023 года их было 758, на 1 августа 2024 года — 744, на 1 августа 2025 года — 741.

За семь месяцев этого года ликвидировано рекордно низкое количество МФО — 27, что на 34% меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

По данным Центробанка РФ, за семь месяцев 2026 года в реестр включено 77 микрофинансовых и микрокредитных компаний, что на 79% больше, чем в прошлом году.

Среди российских регионов лидерами по количеству МФО на начало августа являлись Москва (248), Санкт-Петербург (49), Новосибирская (35), Иркутская (29) и Ростовская области (26).

21 июля стало известно, что Госдума обязала банки и МФО уведомлять граждан о кредитах через «Госуслуги».

Ранее депутат Миронов призвал заменить МФО государственным микрокредитованием.

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