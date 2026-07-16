В Госдуме предложили запретить в России микрофинансовые организации

В России необходимо запретить микрофинансовые организации (МФО) и создать вместо них систему государственного микрокредитования, поскольку попытки навести порядок в этой сфере не приводят к улучшению ситуации. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя прогноз о сокращении числа МФО.

«Справедливая Россия» много лет добивается полного запрета ростовщиков и их дружков-коллекторов. Они грабят и запугивают людей, загоняют их в долговую кабалу, из которой многие не могут выбраться до конца своих дней. Но ни у кого в финансовом блоке и в ЦБ рука не поднимается положить конец этому беспределу, мол, это не соответствует принципам рыночной экономики! Робко пытаются как-то ужесточить контроль, ввести какие-то рейтинги, образумить грабителей. Но горбатого могила исправит!» — сказал он.

Миронов обратил внимание на то, что качество активов МФО продолжает снижаться: просрочка свыше 90 дней поднялась до 33,8% — максимума с конца 2023 года, и есть тенденция к дальнейшему росту.

«Ясно, что дальше будет только хуже. А значит надо прекращать этот аттракцион невиданной щедрости для финансовых спекулянтов и запускать программу рефинансирования микрозаймов для граждан под 2–3%. И одновременно повышать зарплаты и пенсии с пониманием того, что реальный прожиточный минимум сегодня около 45 тысяч рублей. Тогда у людей появится возможность перестать жить в долг», — подчеркнул парламентарий.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что МФО с 1 июля обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, не скрывать риски и не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги. Парламентарий отмечал, что финансовые организации будут обязаны получать осознанное согласие заемщика на услуги, а не через визуальные уловки или юридические формулировки.

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